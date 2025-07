Wyższa emerytura nawet o 400 zł w 2025 roku. Wystarczy jeden wniosek do ZUS – ale nie każdy może go złożyć [Wzór wniosku PDF]

Wielu emerytów i rencistów nie zdaje sobie sprawy, że co miesiąc ZUS może potrącać im podatek, którego nie muszą płacić. Wystarczy jeden prosty wniosek, by zatrzymać pieniądze w portfelu. Kto może z niego skorzystać i jak złożyć formularz EPD‑21? Sprawdź, czy Ci się należy wyższa wypłata „na rękę”. W artykule wzór wniosku do pobrania.