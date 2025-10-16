REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1900 zł miesięcznie za te choroby od ZUS. Chorujesz? Dostaniesz dodatkowe pieniądze. Oto wykaz chorób

1900 zł miesięcznie za te choroby od ZUS. Chorujesz? Dostaniesz dodatkowe pieniądze. Oto wykaz chorób

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2025, 10:00
[Data aktualizacji 17 października 2025, 14:04]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, ZUS
1900 zł miesięcznie za te choroby od ZUS. Chorujesz? Dostaniesz dodatkowe pieniądze. Oto wykaz chorób
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wypłaca co miesiąc 1900 zł renty z tytułu niezdolności do pracy nie tylko z powodu poważnych chorób, jak schorzenia kardiologiczne czy nowotworowe, ale także w sytuacji, gdy osoba cierpi na schorzenia psychiczne (depresja) czy choroby dermatologiczne. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Jakich? Oto szczegóły.

1900 zł miesięcznie za te choroby od ZUS. Chorujesz? Dostaniesz dodatkowe pieniądze. Oto wykaz chorób

Od 1 marca 2025 roku obowiązują nowe stawki rent z tytułu niezdolności do pracy. Osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują obecnie 1878,91 zł brutto miesięcznie, natomiast osoby z częściową niezdolnością - 1409,18 zł brutto miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS - dla kogo?

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, należy spełnić trzy kluczowe warunki.

  1. Po pierwsze, niezdolność do pracy musi zostać potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS.
  2. Po drugie, wymagane jest udokumentowanie stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych) adekwatnego do wieku osoby ubiegającej się o świadczenie.
  3. Trzeci warunek zakłada, że niezdolność do pracy nastąpiła w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od momentu ustania okresów składkowych i nieskładkowych.

Należy jednak pamiętać, że dwa ostatnie wymagania nie mają zastosowania do ubezpieczonych, którzy posiadają co najmniej 20 lat stażu składkowego (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ich niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zobacz również:

Jakie są różnice między częściową niezdolnością do pracy a całkowitą niezdolnością do pracy?

Definicja niezdolności do pracy rozróżnia dwa stopnie: częściowy i całkowity. Osobę całkowicie niezdolną do pracy uznaje się za taką, która nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy. Natomiast częściowa niezdolność do pracy oznacza znaczną utratę możliwości wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy.

REKLAMA

Decyzję o przyznaniu renty podejmuje lekarz orzecznik ZUS, który ocenia datę powstania niezdolności, jej charakter (trwały czy przejściowy), potrzebę samodzielnej egzystencji ubezpieczonego oraz perspektywy na jego przekwalifikowanie. Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że aktualna wiedza medyczna wyklucza poprawę stanu zdrowia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

W tych chorobach ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy. Oto wykaz

Świadczenie rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) najczęściej przyznawane jest w przypadku schorzeń z poniższych grup:

  • Dolegliwości dotyczące układu krążenia.
  • Choroby układu nerwowego.
  • Problemy z układem oddechowym.
  • Schorzenia narządu wzroku.
  • Zaburzenia psychiczne i behawioralne, w tym takie jak schizofrenia czy depresja.
  • Nowotwory złośliwe o podłożu związanym z wykonywaną pracą.
  • Choroby skóry.
  • Przewlekłe schorzenia narządu ruchu.
  • Choroby wywołane przez czynniki zakaźne i pasożytnicze.
  • Choroby dotyczące układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej.

Dodatkowo, do chorób uprawniających do renty zaliczają się także choroby zawodowe. Wśród najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych wymienia się:

  • Pylicę płuc.
  • Choroby o charakterze zakaźnym.
  • Uszkodzenia narządu głosu.
  • Niedosłuch.
  • Choroby obwodowego układu nerwowego.
  • Przewlekłe schorzenia układu ruchu.
  • Choroby dermatologiczne (skóry).
  • Nowotwory złośliwe.

Jak wynika z analiz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca także znaczące kwoty w ramach rent związanych ze skutkami uzależnienia od alkoholu. Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy może zostać przyznane osobie uzależnionej, jednak nie ze względu na samo uzależnienie, lecz na jego medyczne następstwa. Obejmują one schorzenia takie jak marskość wątroby, encefalopatia czy uszkodzenia układu nerwowego. Kluczowe jest, aby lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że te skutki prowadzą do trwałej lub długotrwałej niezdolności do wykonywania pracy. Dodatkowym warunkiem jest spełnienie wymogów dotyczących wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od października
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od października
Nowe dofinansowanie dla tysięcy rodzin w Polsce. Można dostać ponad 5 tys. zł. Nabór wniosków od 3 listopada 2025
Nowe dofinansowanie dla tysięcy rodzin w Polsce. Można dostać ponad 5 tys. zł. Nabór wniosków od 3 listopada 2025
Co najmniej 1900 zł miesięcznie dla każdego – wyjątkowe świadczenie wypłacane przez ZUS, o którym wie niewiele osób, a przysługuje niezależnie od emerytury, renty i... dochodów
Co najmniej 1900 zł miesięcznie dla każdego – wyjątkowe świadczenie wypłacane przez ZUS, o którym wie niewiele osób, a przysługuje niezależnie od emerytury, renty i... dochodów
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Uwaga na nowy sposób oszustów! Bazuje na zmianie przepisów. Każdy powinien wiedzieć i ostrzec seniorów
17 paź 2025

Koniec roku to moment, w którym oszuści intensyfikują swoje działania. W tym okresie często bazują na informacji o tym, że od nowego roku ma nastąpić zmiana przepisów, w związku z którą na obywateli zostaną nałożone nowe obowiązki. Warto więc wiedzieć, jaka jest prawda i odpowiednio wcześnie ostrzec seniorów.
31 października – ważna data dla studentów z rentą rodzinną. ZUS: Z tym obowiązkiem nie można się spóźnić
17 paź 2025

Jak co roku, do końca października część studentów pobierających rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek dostarczenia do ZUS-u zaświadczenia z uczelni potwierdzającego kontynuowanie nauki. Brak takiego dokumentu spowoduje wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej.

Pomarańczowe worki na nową frakcję. Gdzie się pojawiają i co do nich wrzucać?
17 paź 2025

Niektóre gminy decydują się na wprowadzenie pomarańczowych worków na określone odpady. Czy pojawią się one wszędzie? Co powinno się w nich znaleźć? Rozwiewamy wątpliwości.
Ponad PESELAMI: od miejsca pracy oczekujemy tego samego, niezależnie od wieku
17 paź 2025

Niezależnie od wieku wszyscy oczekujemy tego samego od pracodawców, przełożonych czy zespołów. Co więcej, pracownicy z różnych grup wiekowych zgodnie przyznają, że są ważniejsze elementy wpływające na dobrą współpracę niż wiek. Należą do nich: podobne wartości, charakter, większe doświadczenie zawodowe, podobne zainteresowania. Również kluczowe motywacje do pracy osób reprezentujących różne pokolenia są takie same, zaś wiele stereotypów wiekowych niema swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Tak wynika z raportu zrealizowanego w ramach projektu Ponad PESELAMI autorstwa Magdaleny Felczak i Ewy Leśnowolskiej, który powstał na podstawie badania ABR Sesta i SYNO Poland.

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS. Co Ci się należy w 2026 roku?
17 paź 2025

Od 2026 roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na większe wsparcie finansowe z ZUS. Rozszerzony zostanie dostęp do świadczenia wspierającego, wzrosną dodatki, a procedura przyznawania świadczeń stanie się prostsza i szybsza. To dobra wiadomość dla osób przewlekle chorych, po wypadkach, a także dla seniorów, którzy często latami czekali na decyzje.
Od 24 grudnia 2025 r. wchodzą w życie nowe obowiązki pracodawców dot. wynagrodzenia
17 paź 2025

Już 24 grudnia 2025 r. wchodzą w życie nowe obowiązki pracodawców dotyczące wynagrodzenia za pracę. Konsekwencje niestosowania się do nowych przepisów mogą być bardzo dotkliwe. O co chodzi w tych przepisach?
Ograniczenia w używaniu fajerwerków. Toczą się prace na nowymi przepisami. Chodzi o dobrostan zwierząt. Już nie będzie można postrzelać w Sylwestra?
17 paź 2025

Rząd popiera zmiany zmierzające do ograniczenia możliwości używania fajerwerków i petard. Toczą się prace nad nowymi przepisami. Chodzi o materiały pirotechniczne klas F1, F2 i F3. Już nie będzie można strzelać w Sylwestra? Od kiedy?
Firmowe to firmowe. Dlaczego warto oddzielić finanse prywatne od firmowych. Cztery konta, które dają przedsiębiorcy spokój
17 paź 2025

Właściciele małych firm często powtarzają: „to przecież wszystko moje pieniądze”. I rzeczywiście – formalnie tak jest. Ale kiedy pieniądze są wspólne, problemy finansowe też robią się wspólne. Dopóki na koncie jest płynność, granica między finansami firmowymi a prywatnymi wydaje się niewidoczna. Ale wystarczy większy wydatek, spadek sprzedaży albo poślizg w płatnościach od klientów – i zaczyna się chaos. Nie w dokumentach – w codziennym zarządzaniu.

REKLAMA

Nowe uprawnienia dla młodzieży. Prezydent podpisał ustawę 15 października 2025 r.
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał szereg ustaw. Jedną z nich jest ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (dalej jako: ustawa). Co zmienia i jakie są jej konsekwencje? Warto wiedzieć - bo ustawa zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku. i daje nowe prawa młodzieży!
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
17 paź 2025

17 października Sejm ponadpartyjną większością poparł wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Na piątkowym głosowaniu 339 posłów zagłosowało za zakazem, 78 przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez Senat i prezydenta, ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, a fermy futrzarskie w Polsce będą musiały zamknąć działalność do końca 2033 roku.

REKLAMA