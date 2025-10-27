Szokująca wiadomość dla seniorów! Emerytury z ZUS niższe nawet o 500 zł! Dlaczego? Jak to możliwe?
Nawet milion przyszłych emerytów może otrzymać niższe świadczenia, sięgające o 400-500 zł mniej. Główną przyczyną jest brak wyliczonego kapitału początkowego. Kapitał ten stanowi bazę dla obliczeń przyszłej emerytury dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 roku, i jest niezbędny do prawidłowego ustalenia wysokości ich świadczenia. Oto szczegóły.
Brak kapitału początkowego u miliona osób grozi niższą emeryturą
"Fakt" alarmuje, że niemal milion Polaków, którzy pracowali przed 1999 rokiem, nie ma ustalonego kapitału początkowego, co może obniżyć ich przyszłą emeryturę nawet o 400-500 zł miesięcznie.
