Szokująca wiadomość dla seniorów! Emerytury z ZUS niższe nawet o 500 zł! Dlaczego? Jak to możliwe?

Szokująca wiadomość dla seniorów! Emerytury z ZUS niższe nawet o 500 zł! Dlaczego? Jak to możliwe?

27 października 2025, 10:05
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
smutek zmartwienie smutna kobieta seniorka emerytka dokument
Szokująca wiadomość dla seniorów! Emerytury z ZUS niższe nawet o 500 zł! Dlaczego? Jak to możliwe?
Nawet milion przyszłych emerytów może otrzymać niższe świadczenia, sięgające o 400-500 zł mniej. Główną przyczyną jest brak wyliczonego kapitału początkowego. Kapitał ten stanowi bazę dla obliczeń przyszłej emerytury dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 roku, i jest niezbędny do prawidłowego ustalenia wysokości ich świadczenia. Oto szczegóły.

Brak kapitału początkowego u miliona osób grozi niższą emeryturą

"Fakt" alarmuje, że niemal milion Polaków, którzy pracowali przed 1999 rokiem, nie ma ustalonego kapitału początkowego, co może obniżyć ich przyszłą emeryturę nawet o 400-500 zł miesięcznie.

