Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ponad 5 tys. zł dodatku do ogrzewania dla tych osób. Nabór wniosków od 3 listopada 2025

Ponad 5 tys. zł dodatku do ogrzewania dla tych osób. Nabór wniosków od 3 listopada 2025

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2025, 08:44
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nawet 5250 zł wsparcia dla rodzin. Nowe dofinansowanie 2025
Nawet 5250 zł wsparcia dla rodzin. Nowe dofinansowanie 2025
Shutterstock

Już od 3 listopada rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy. To nowe świadczenie, dzięki któremu gospodarstwa domowe mogą otrzymać nawet 5250 zł dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Wsparcie obejmie tysiące rodzin w całej Polsce, ale wiele osób wciąż nie wie, że również im może przysługiwać.

Czym jest bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to rządowe świadczenie wprowadzone w odpowiedzi na rosnące koszty ogrzewania. Program obejmuje drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok i ma pomóc rodzinom o niższych dochodach, które płacą wysokie rachunki za ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych.

Według szacunków z programu skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw domowych.

Bon ciepłowniczy – komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje wyłącznie gospodarstwom domowym, które spełniają trzy warunki:

  • korzystają z ciepła systemowego z lokalnych ciepłowni,
  • ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł za gigadżul,
  • nie przekraczają określonych progów dochodowych.

Bon dotyczy nie tylko mieszkań w blokach, ale też domów jednorodzinnych podłączonych do sieci miejskiej.

Progi dochodowe bonu ciepłowniczego

To kluczowy warunek przyznania świadczenia. Dochód nie może przekraczać:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 3272,69 zł netto miesięcznie – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 2454,52 zł netto na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Jeśli przekroczysz limit o niewielką kwotę – nie tracisz całego świadczenia. Bon zostanie pomniejszony dokładnie o wysokość przekroczenia, a minimalna wypłata wyniesie 20 zł.

 

Ile wynosi bon ciepłowniczy 2025 i 2026?

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w danej miejscowości – im wyższa cena za gigadżul, tym większa dopłata.

Za drugą połowę 2025 roku:

  • 500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 1000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 1750 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Za cały rok 2026:

  • 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Łącznie w ciągu dwóch lat można więc otrzymać nawet 5250 zł dopłaty. Wypłaty świadczeń za drugą połowę 2025 miałaby nastąpić w I kwartale 2026, a za rok 2026 - w III kwartale 2026.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Terminy składania wniosków:

  • za okres lipiec–grudzień 2025 – od 3 listopada do 15 grudnia 2025,
  • za rok 2026 – od 1 lipca do 31 sierpnia 2026.

Gdzie złożyć dokumenty:

  • w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania,
  • elektronicznie przez aplikację mObywatel,
  • lub za pomocą platformy ePUAP.
Źródło: INFOR
Infor.pl
