Ponad 5 tys. zł dodatku do ogrzewania dla tych osób. Nabór wniosków od 3 listopada 2025
Już od 3 listopada rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy. To nowe świadczenie, dzięki któremu gospodarstwa domowe mogą otrzymać nawet 5250 zł dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Wsparcie obejmie tysiące rodzin w całej Polsce, ale wiele osób wciąż nie wie, że również im może przysługiwać.
- Czym jest bon ciepłowniczy?
- Bon ciepłowniczy – komu przysługuje?
- Progi dochodowe bonu ciepłowniczego
- Ile wynosi bon ciepłowniczy 2025 i 2026?
- Kiedy i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?
Czym jest bon ciepłowniczy?
Bon ciepłowniczy to rządowe świadczenie wprowadzone w odpowiedzi na rosnące koszty ogrzewania. Program obejmuje drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok i ma pomóc rodzinom o niższych dochodach, które płacą wysokie rachunki za ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych.
Według szacunków z programu skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw domowych.
Bon ciepłowniczy – komu przysługuje?
Świadczenie przysługuje wyłącznie gospodarstwom domowym, które spełniają trzy warunki:
- korzystają z ciepła systemowego z lokalnych ciepłowni,
- ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł za gigadżul,
- nie przekraczają określonych progów dochodowych.
Bon dotyczy nie tylko mieszkań w blokach, ale też domów jednorodzinnych podłączonych do sieci miejskiej.
Progi dochodowe bonu ciepłowniczego
To kluczowy warunek przyznania świadczenia. Dochód nie może przekraczać:
- 3272,69 zł netto miesięcznie – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
- 2454,52 zł netto na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.
Jeśli przekroczysz limit o niewielką kwotę – nie tracisz całego świadczenia. Bon zostanie pomniejszony dokładnie o wysokość przekroczenia, a minimalna wypłata wyniesie 20 zł.
Ile wynosi bon ciepłowniczy 2025 i 2026?
Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w danej miejscowości – im wyższa cena za gigadżul, tym większa dopłata.
Za drugą połowę 2025 roku:
- 500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
- 1000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
- 1750 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.
Za cały rok 2026:
- 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
- 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
- 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.
Łącznie w ciągu dwóch lat można więc otrzymać nawet 5250 zł dopłaty. Wypłaty świadczeń za drugą połowę 2025 miałaby nastąpić w I kwartale 2026, a za rok 2026 - w III kwartale 2026.
Kiedy i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?
Terminy składania wniosków:
- za okres lipiec–grudzień 2025 – od 3 listopada do 15 grudnia 2025,
- za rok 2026 – od 1 lipca do 31 sierpnia 2026.
Gdzie złożyć dokumenty:
- w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania,
- elektronicznie przez aplikację mObywatel,
- lub za pomocą platformy ePUAP.
