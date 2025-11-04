REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2025 ARiMR - jak uzyskać? Komu przysługuje? Jakie dopłaty do wymiany dachu w 2025 roku?

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2025 ARiMR - jak uzyskać? Komu przysługuje? Jakie dopłaty do wymiany dachu w 2025 roku?

04 listopada 2025, 09:39
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025 - gdzie złożyć wniosek?
ShutterStock

Masz dach do wymiany? W 2025 roku możesz skorzystać z różnych form dofinansowania – zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Sprawdź, jakie programy obejmują dopłaty do wymiany pokrycia dachowego, kto może z nich skorzystać i gdzie złożyć wniosek. Lista programów.

Dofinansowanie do wymiany dachu 2025 z azbestem – kto może skorzystać?

NFOŚiGW finansuje prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – od demontażu po utylizację. Wsparcie obejmuje nawet 100% uzasadnionych kosztów kwalifikowanych, w tym:

  • bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu w ramach programów gminnych i miejskich,
  • dofinansowanie do demontażu eternitu w wysokości nawet 100% kosztów (w wybranych lokalizacjach).

W 2025 roku NFOŚiGW przekazał wojewódzkim funduszom około 48 mln zł na te działania. Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, które realizują programy usuwania azbestu.

Czy w 2025 roku można uzyskać dopłatę do wymiany dachu z ARiMR?

Program realizowany przez ARiMR (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) umożliwiał uzyskanie do 20 000 zł dopłaty do wymiany dachu na budynku rolniczym. Dotacja obejmowała demontaż eternitu i nową instalację pokrycia, do 40 zł/m², maksymalnie 500 m² powierzchni.

W 2025 roku środki są dostępne tylko dla osób, które podpisały umowę z ARiMR do końca 2024 roku. Termin realizacji tych inwestycji wydłużono do 31 grudnia 2025 r. Na razie nie ma informacji o nowych naborach, ale możliwe jest rozszerzenie programu w ramach funduszy NFOŚiGW.

Czyste Powietrze 2025 – dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym?

Choć program Czyste Powietrze nie obejmuje wymiany samego pokrycia dachowego, przewiduje finansowanie następujących prac:

  • zakup materiałów do ocieplenia dachu lub stropodachu,
  • montaż termoizolacji,
  • wykończenie przegrody ocieplonej (np. zabudowa z płyt g-k).

Program jest przeznaczony dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wniosek można złożyć przez stronę gov.pl lub za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty wymiany dachu?

Wymiana dachu w ramach prac termomodernizacyjnych kwalifikuje się do ulgi podatkowej. Dzięki uldze termomodernizacyjnej można odliczyć koszty zakupu materiałów budowlanych i robocizny do kwoty 53 000 zł na jednego podatnika.

Ulga przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany dachu w 2025 roku?

Miejsce składania wniosków zależy od rodzaju programu:

ProgramGdzie złożyć wniosek?
Programy gminne (azbest)Urząd gminy lub miasta
Czyste Powietrze
WFOŚiGW lub przez portal gov.pl
Ulga termomodernizacyjnaRozliczenie w PIT
Program ARiMR (2022–2024)Tylko beneficjenci z podpisaną umową

Do kiedy trzeba usunąć azbest z dachu?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, całkowite usunięcie azbestu z budynków ma nastąpić do 2032 roku. Materiały azbestowe są rakotwórcze, dlatego nie wolno ich usuwać samodzielnie – wymagane jest zgłoszenie prac w urzędzie gminy i zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy.

Co grozi za nielegalne usuwanie azbestu?

Za niezgłoszony demontaż pokrycia dachowego z azbestu grożą surowe kary:

  • mandat do 500 zł za brak zgłoszenia i niewłaściwe zabezpieczenie,
  • kara administracyjna lub grzywna do 50 000 zł za nielegalne składowanie (np. w lesie).

Czym jest azbest i dlaczego trzeba go usuwać?

Azbest to włóknisty minerał, który był powszechnie używany w budownictwie w Polsce od lat 50. XX wieku. Najczęściej występuje w postaci eternitu – płyt dachowych lub elewacyjnych. Choć materiał jest trwały, po uszkodzeniu uwalnia mikroskopijne włókna, które mogą prowadzić do chorób płuc i nowotworów. W Polsce wciąż zalega ponad 12 milionów ton materiałów zawierających azbest.

Źródło: INFOR
