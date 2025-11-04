Fiskus ma przykrą niespodziankę dla posiadaczy pomp ciepła – muszą teraz zapłacić podatek sięgający nawet 16 960 zł

Właściciele klimatyzatorów z wbudowaną pompą ciepła (w tym klimatyzatorów z funkcją grzania), którzy w przeszłości skorzystali z ulgi termomodernizacyjnej (odliczając w ramach niej wydatki poniesione na ich zakup i montaż), mogą obecnie zostać niemile zaskoczeni wydaną z urzędu, w ich sprawie, decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS), która może skutkować obowiązkiem zwrotu przez nich równowartości ulgi, czyli – dopłaty podatku. W najgorszym wypadku, mogą zostać zobowiązani do zwrotu fiskusowi kwoty stanowiącej równowartość nawet 16 960 zł.

Na czym polega termomodernizacja domu i kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna, o której mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jedną z najbardziej popularnych ulg w podatku PIT, która przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), którzy ponieśli wydatki na termomodernizację domu.

Termomodernizacja polega przy tym na:

ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych,

ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,

całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wydatki na ulgę termomodernizacyjną można odliczyć, jeżeli:

są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat , licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek (jeżeli w okresie trzech lat nie zrealizuje się przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek – trzeba będzie zwrócić ulgę),

, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek (jeżeli w okresie trzech lat nie zrealizuje się przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek – trzeba będzie zwrócić ulgę), posiada się fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,

nie zostały sfinansowane (lub dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek formie,

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ani nie uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu podatkowym od:

dochodu opodatkowanego według skali podatkowej ,

, dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym lub

lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej opiewa na 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT – odlicza się kwotę wraz z tym podatkiem (o ile podatek ten nie został już odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług).

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach), a prawo do ulgi dokumentuje się fakturą VAT.

Uwaga! Jeśli po roku, w którym skorzystało z ulgi, otrzyma się zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – należy doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy.

Ulga termomodernizacyjna – ile można na niej zaoszczędzić w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT)?

Kwota, którą można zaoszczędzić, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, zależy od faktycznej wysokości wydatków poniesionych na termomodernizację (maksymalna kwota odliczenia to wspomniane powyżej 53.000 zł) oraz tego czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej, podatkiem liniowym czy opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przyjmując jednak (dla przykładu), że podatnik rozlicza się według skali podatkowej – maksymalna kwota, jaką można zaoszczędzić, uzależniona jest, w tym przypadku od progu podatkowego do którego kwalifikuje się podatnik i może wynosić odpowiednio:

6.360 zł – w przypadku I progu podatkowego ( 12% ) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty 53.000 zł lub

– w przypadku ( ) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty lub nawet 16.960 zł – w przypadku II progu podatkowego (32%) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty 53.000 zł.

Jeżeli natomiast przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane wspólnie przez małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa – poniesione przez nich wydatki na ww. przedsięwzięcie, mogą zostać odliczone przez każdego z małżonków (tj. do 53.000 zł przez jednego z małżonków i w pozostałym zakresie – nieodliczoną kwotę wydatków, do wysokości przysługującego limitu, może odliczyć drugi małżonek). Wówczas – jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne kosztowało 106.000 zł – każdy z małżonków może odliczyć maksymalną kwotę 53.000 zł, a jeżeli rozliczają się oni w ramach skali podatkowej i kwalifikują do II progu podatkowego – wspólna oszczędność małżonków może opiewać nawet na 33 920 zł.

Od 1 stycznia 2025 r. już bez wątpliwości – klimatyzacja z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepłą) wyłączona spod ulgi termomodernizacyjnej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju

Celem doprecyzowania wyłączenia spod ulgi termomodernizacyjnej klimatyzacji z funkcją ogrzewania (w tym z wbudowaną pompą ciepła) – Minister Inwestycji i Rozwoju dokonał zmiany zapisu dotyczącego pompy ciepła zawartego w wykazie rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną (w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych):

z „pompa ciepła wraz z osprzętem” ,

, na: „pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem że pompa ta jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej”.

Powyższa zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Brak możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na klimatyzację z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepłą), znajduje również potwierdzenie w „pytaniach i odpowiedziach” dotyczących ulgi termomodernizacyjnej, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

Przykład W 2024 roku zakupiłem i zamontowałem klimatyzację z funkcją grzania (z pompą ciepła powietrze-powietrze), czy taki wydatek mogę odliczyć? Wydatki poniesione na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne i tym samym nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Doprecyzowanie wyłączenia klimatyzacji z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepłą) spod ulgi termomodernizacyjnej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju (od 1 stycznia 2025 r.) jednak niewystarczające dla fiskusa

Pomimo, że Minister Inwestycji i Rozwoju doprecyzował w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia z 21 grudnia 2018 r., że wydatki poniesione na montaż klimatyzatorów z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepła), nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej – Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) aktualnie zmienia z urzędu interpretacje indywidualne wydane przez dyrektorów Krajowej Informacji Skarbowej, które były korzystne dla podatników (tj. w których stwierdzili oni, że wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepła) stanowią wydatki, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej). W wydawanych przez siebie decyzjach (o zmianie interpretacji indywidualnej) Szef KAS stwierdza, że: „wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Zatem takie wydatki nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy PIT.” Wydawane obecnie (tj. we wrzeniu 2025 r.) decyzje Szefa KAS dotyczą interpretacji indywidualnych wydanych w 2021 r.

W ocenie Szefa KAS – nawet w stanie prawnym sprzed doprecyzowania rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, czyli przed 1 stycznia 2025 r. – wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepła), nie kwalifikowały się do objęcia ich ulgą termomodernizacyjną:

– „Rozporządzenie zawiera zamkniętą listę wydatków. Wydatki spoza listy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Odliczeniu mogą zatem podlegać wyłącznie wydatki, które zostały uwzględnione w powołanym rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zostały poniesione w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Katalog tych wydatków nie uwzględnia jednak wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła.

W konsekwencji wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Zatem takie wydatki nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy PIT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania [red.: a konkretnie – klimatyzacji inwerterowej typu split oraz multisplit z funkcją ogrzewania (pompy ciepła powietrze-powietrze)].

Wobec tego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W konsekwencji Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje z urzędu zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej z 11 maja 2021 r. Nr 0113-KDIPT2-2.4011.925.2020.6.AKU, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.” – wynika z jednej z decyzji Szefa KAS (pismo z dnia 5 września 2025 r. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, nr DOP3.8222.117.2025.CNRU).

Analogiczne decyzje, Szef KAS wydał już również wobec innych interpretacji indywidualnych z 2021 r., odpowiednio w:

piśmie z dnia 4 września 2025 r., nr DOP3.8222.129.2025.EILK,

piśmie z dnia 4 września 2025 r., nr DOP3.8222.126.2025.EILK,

piśmie z dnia 4 września 2025 r., nr DOP3.8222.116.2025.CNRU oraz

piśmie z dnia 8 września 2025 r., nr DOP3.8222.134.2025.EILK.

Czy podatnicy, którzy skorzystali z ulgi termomodernizacyjnej na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepła), będą musieli teraz zwrócić pieniądze fiskusowi?

Pytanie dotyczy podatników, wobec których dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną dla nich interpretację indywidualną, w której potwierdził, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej, mogą odliczyć wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepła), a następnie – interpretacja ta, została z urzędu zmieniona przez Szefa KAS na niekorzyść podatnika.

W takim przypadku – wszystko zależy od tego czy ulgę podatkową (tj. ulgę termomodernizacyjną) podatnik zastosował przed czy po doręczeniu mu interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podstawą zmiany przez Szefa KAS, z urzędu, wydanej podatnikowi, przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacji indywidualnej, jeżeli Szef KAS stwierdzi jej nieprawidłowość (w szczególności uwzględniając orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) – jest art. 14e par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej.

Zakres ochrony podatnika, wynikający z wydanej wobec niego interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wynika natomiast z art. 14k ordynacji podatkowej, zgodnie z którym – zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, nie może szkodzić wnioskodawcy. Zakres ochrony różni się jednak w zależności od momentu, w którym podatnik zastosował ulgę, która była przedmiotem interpretacji i w którym została mu ta interpretacja doręczona. Interpretacja indywidualna chroni bowiem przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko wówczas, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, którego dotyczy. Wówczas – ochrona obejmuje odpowiedzialność karną skarbową oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku i odsetek od zaległości podatkowych. Jeżeli natomiast interpretacja indywidualna została doręczona podatnikowi po wystąpieniu skutków podatkowych zdarzenia, którego dotyczy – wówczas ochrona jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odsetek od zaległości podatkowych, ale nie obejmuje już zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku.

Przykład Jeżeli zatem – np. w 2021 r. podatnik zastosował ulgę termomodernizacyjną, w ramach której odliczył wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepła) i dopiero po dokonanym rozliczeniu (czyli po skorzystaniu z ulgi) – została mu doręczona interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która potwierdziła prawidłowe zastosowanie przez niego ulgi, a obecnie – interpretacja ta, została z urzędu zmieniona przez Szefa KAS na niekorzyść podatnika – organ podatkowy będzie mógł zażądać od niego zwrotu ulgi, czyli dopłaty podatku. Interpretacja indywidualna ochroni go wyłącznie od obowiązku zapłaty odsetek i przed odpowiedzialnością karno-skarbową. Jeżeli natomiast – w powyższej sprawie – indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zostałaby podatnikowi doręczona jeszcze przed zastosowaniem przez niego ulgi – organ podatkowy nie mógłby żądać od niego dopłaty podatku (ani – tak jak w przypadku doręczenia decyzji już po zastosowaniu ulgi – zapłaty odsetek, jak również podatnik nie poniósłby z tego tytułu odpowiedzialności karno-skarbowej).

