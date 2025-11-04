Kierowcy zapłacą więcej od 1 grudnia. Sprawdź, kogo dotkną podwyżki

Grudzień przyniesie kierowcom spore zaskoczenie, część tras, którymi dotąd jeździli za darmo, wkrótce stanie się płatna. Zmiany obejmą kolejne regiony kraju i oznaczają większe wydatki dla osób pokonujących dłuższe dystanse, zwłaszcza kierowców zawodowych i właścicieli pojazdów dostawczych. Rozszerzenie sieci płatnych dróg sprawi, że wielu kierowców będzie musiało ponownie zaplanować swoje trasy i przygotować się na podwyżki codziennych podróży.

1 grudnia 2025 r. wchodzi w życie rozszerzona wersja systemu e‑TOLL obejmująca znacznie szerszą sieć dróg. Oznacza to, że setki kilometrów dotąd bezpłatnych odcinków zostaną włączone do systemu poboru opłat i z dnia na dzień staną się płatne dla pojazdów ciężkich. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że jest to kolejny etap długofalowej polityki modernizacji i utrzymania infrastruktury drogowej. Kierowcy zawodowi i właściciele flot powinni z wyprzedzeniem sprawdzić, czy planowana trasa po 1 grudnia nie będzie wymagała rejestracji w e‑TOLL.

Rozszerzenie sieci płatnych tras

Zmiany obejmą kolejne setki kilometrów dróg krajowych i ekspresowych, które dotychczas były darmowe. Po rozszerzeniu systemu sieć płatnych dróg przekroczy kilka tysięcy kilometrów. To nie tylko autostrady, opłaty będą pobierane również na wybranych odcinkach dróg krajowych, co może zaskoczyć kierowców przyzwyczajonych do bezpłatnego tranzytu.

Kogo dotyczą nowe opłaty?

Rozszerzenie nie dotyczy wszystkich kierowców. Obowiązek wnoszenia opłat będzie dotyczył pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t, czyli głównie samochodów ciężarowych, autobusów, kamperów i zestawów pojazdów.

Kierowcy samochodów osobowych i motocykli są zwolnieni z nowych opłat. Mimo to każdy właściciel firmy transportowej powinien dokładnie zweryfikować swoją flotę, także pod kątem pojazdów specjalnych, ciągników siodłowych czy lawet, które wraz z ładunkiem mogą przekraczać próg 3,5 t DMC.

Dlaczego stawki idą w górę?

Według Ministerstwa Infrastruktury opłaty nie były waloryzowane od 2022 r., a dodatkowe środki są niezbędne do utrzymania i rozwoju infrastruktury. Resort podkreśla, że wpływy z e‑TOLL mają być przeznaczane na poprawę stanu dróg, modernizację istniejących odcinków, budowę nowych tras oraz inwestycje proekologiczne (np. ograniczanie emisji zanieczyszczeń). Nowe, wyższe stawki mają również dostosować polski system do stawek obowiązujących w innych krajach UE i zmniejszyć natężenie ruchu tranzytowego na bezpłatnych dotąd drogach.

Ile wynoszą stawki e‑TOLL?

Stawka opłaty zależy od klasy drogi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i klasy emisji spalin. Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują następujące stawki za przejazd 1 km drogi płatnej:

Drogi klasy A (autostrady) i S (drogi ekspresowe)

Kategoria pojazdu Klasa emisji spalin Stawka za 1 km Pojazdy o DMC > 3,5 t i < 12 t max Euro 2 0,57 zł Euro 3 0,50 zł Euro 4 0,41 zł min. Euro 5 0,29 zł Pojazdy o DMC ≥ 12 t max Euro 2 0,76 zł Euro 3 0,66 zł Euro 4 0,53 zł min. Euro 5 0,40 zł Autobusy (bez względu na masę) max Euro 2 0,57 zł Euro 3 0,50 zł Euro 4 0,41 zł min. Euro 5 0,29 zł

Te wartości wynikają z tabel stawek ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na rok 2025.

Drogi klasy G (główne) i GP (główne ruchu przyspieszonego)

Kategoria pojazdu Klasa emisji spalin Stawka za 1 km Pojazdy o DMC > 3,5 t i < 12 t max Euro 2 0,47 zł Euro 3 0,41 zł Euro 4 0,33 zł min. Euro 5 0,24 zł Pojazdy o DMC ≥ 12 t max Euro 2 0,59 zł Euro 3 0,53 zł Euro 4 0,43 zł min. Euro 5 0,30 zł Autobusy (bez względu na masę) max Euro 2 0,47 zł Euro 3 0,41 zł Euro 4 0,33 zł min. Euro 5 0,24 zł

Informacje te pochodzą z oficjalnego obwieszczenia Ministra Infrastruktury w Monitorze Polskim.

Mandaty i wzmożone kontrole

Nowe przepisy oznaczają nie tylko rozszerzenie sieci dróg objętych e‑TOLL, ale również surowsze kary za brak wniesienia opłaty. Za nieuiszczenie należności, podanie nieprawidłowych danych w systemie czy zasłonięcie tablic rejestracyjnych grozi grzywna do 1500 zł.

Inspektorzy Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD) zostaną wyposażeni w nowoczesne radiowozy, również nieoznakowane, z systemami automatycznej weryfikacji numerów rejestracyjnych i kontroli, czy opłata została uiszczona. Operatorzy flot i kierowcy powinni więc regularnie aktualizować oprogramowanie urządzeń rejestrujących i pilnować poprawnych ustawień tras.

Czy Ciebie też to dotyczy?

Zmiany dotkną przede wszystkim przewoźników i kierowców zawodowych, to oni będą musieli zapłacić za przejazd kolejnymi odcinkami dróg krajowych i ekspresowych oraz liczyć się z wyższymi stawkami. Jeśli prowadzisz samochód osobowy, motocykl lub lekki samochód dostawczy, nowe zasady nie obejmą Cię bezpośrednio. Nie oznacza to jednak, że możesz je ignorować: dodatkowe koszty firm transportowych mogą przełożyć się na wzrost cen usług i towarów. Warto więc śledzić komunikaty Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, by wiedzieć, które drogi są objęte systemem e‑TOLL.

Podsumowanie

Rozbudowa systemu e‑TOLL od 1 grudnia 2025 r. oznacza większe koszty dla tysięcy kierowców ciężarówek i autobusów. Rozszerzona sieć płatnych tras, podwyżki stawek i surowe mandaty stanowią impuls do dokładnego planowania trasy i monitorowania aktualnych przepisów. Jednocześnie środki pozyskane z opłat mają trafić na dalszy rozwój dróg i ograniczanie zanieczyszczeń. Nawet jeśli zmiany nie dotyczą bezpośrednio Twojego pojazdu, mogą mieć pośredni wpływ na koszty transportu i ceny usług. Dlatego warto być świadomym nowych zasad i sprawdzić, czy obejmują one również Ciebie.