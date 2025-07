ZUS wypłaci Ci 500 zł ekstra, jeżeli masz taką emeryturę. I tak co miesiąc. Sprawdź, czy Ci przysługuje

Czy single i ci, którzy mają jedno dziecko zapłacą wyższe podatki? Pomysł wprowadzenia tzw. „bykowego” wrócił do debaty publicznej i trafił do Sejmu w formie petycji. Posłowie, którzy propozycję rozpatrywali, jednogłośnie stwierdzili, co dalej z wnioskiem. Jak zapadła decyzja. Czy sprawie zostanie nadany dalszy bieg?