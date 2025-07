Nowe pieniądze dla osób z rentą socjalną. Sprawdź, czy dostaniesz aż 2610 zł dodatku!

Od 1 stycznia 2025 r. osoby pobierające rentę socjalną mogą otrzymać nowe świadczenie: dodatek dopełniający. Przysługuje on osobom całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ile wynosi dodatek dopełniający netto, dla kogo jest przeznaczony, czy trzeba złożyć wniosek, jakie dokumenty dołączyć i czy świadczenie jest opodatkowane?

Dodatek dopełniający to nowe świadczenie wprowadzone od początku 2025 roku dla osób uprawnionych do renty socjalnej. Jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, razem z rentą socjalną, w tych samych terminach. Ma na celu podniesienie łącznej wysokości świadczeń dla osób w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i życiowej.

Dodatek przysługuje osobom, które są jednocześnie całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, wymagają wsparcia innych osób, a jednocześnie ich stan zdrowia wyklucza możliwość podjęcia pracy.

Osoby, które spełniają oba warunki:

mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, wystawione przez ZUS

i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby te nie muszą podejmować żadnych działań. ZUS przyzna im dodatek z urzędu, bez składania wniosku. Decyzja zostanie przekazana przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Wniosek o dodatek dopełniający (formularz EDD-SOC) należy złożyć, jeżeli osoba pobierająca rentę socjalną:

nie ma jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji ,

, chce je uzyskać, aby otrzymać dodatek.

Wniosek należy złożyć do ZUS, osobiście lub przez PUE. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9), które wystawia lekarz, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem dokumentów. ZUS podejmie decyzję na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej.

Jeśli otrzymasz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia br., dodatek będzie Ci przysługiwał od miesiąca, w którym spełnisz warunki, najwcześniej od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Wysokość dodatku dopełniającego w 2025 roku

Dodatek dopełniający w 2025 r. wynosi 2610,72 zł brutto. Świadczenie podlega opodatkowaniu i składce zdrowotnej, dlatego na rękę wypłacana kwota jest niższa (ok. 2270 zł netto, w zależności od indywidualnych warunków podatkowych).

Kwota dodatku będzie waloryzowana raz w roku, podobnie jak renta socjalna. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych przychodów – świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone.

Jakie są relacje z innymi świadczeniami?

Wprowadzenie dodatku dopełniającego powoduje zmiany w uprawnieniach do innych świadczeń:

Osoba, która uzyska prawo do dodatku dopełniającego, automatycznie traci prawo do świadczenia uzupełniającego.

Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej nie może przekraczać 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli ten limit zostanie przekroczony, dodatek (podobnie jak renta socjalna) może zostać obniżony.

Jeśli ten limit zostanie przekroczony, Dodatek nie przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym ani odbywającym karę pozbawienia wolności (chyba że mają dozór elektroniczny).

Dodatek wypłacany jest w tych samych terminach co renta socjalna. W przypadku osób, które mają prawo do dodatku od 1 stycznia, ale nie złożyły wniosku wcześniej – świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca, w którym spełniły warunki, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy można pobierać dodatek dopełniający i pracować?

Tak, ale obowiązują limity przychodów, ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia.

Czy można jednocześnie pobierać dodatek dopełniający i świadczenie uzupełniające?

Nie. W momencie przyznania dodatku dopełniającego świadczenie uzupełniające zostaje odebrane.

Czy ZUS może z urzędu przyznać dodatek po terminie?

Tak, jeśli wszystkie warunki zostały spełnione – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od stycznia.

Czy można otrzymać dodatek, jeśli renta socjalna jest obniżona?

Tak, ale wysokość dodatku będzie ustalana proporcjonalnie, zgodnie z tymi samymi zasadami jak przy obniżonej rencie.

Czy dodatek dopełniający podlega zajęciu komorniczemu?

Tak, obowiązują takie same zasady egzekucji jak w przypadku renty socjalnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U z 2023 r. poz. 2194).

Ustawa z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1615).