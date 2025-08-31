REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci w 2025? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci w 2025? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 sierpnia 2025, 18:06
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Emerytura dla matek 4 dzieci 2025
Emerytura dla matek 4 dzieci 2025
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą ubiegać się o specjalny dodatek do emerytury – tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Nawet jeśli pracowały, ale nie zgromadziły pełnego stażu emerytalnego, mogą liczyć na dopłatę. Sprawdź, ile lat dolicza się za dzieci do emerytury i jak działa świadczenie dla matek 4+ w 2025 roku. Czy dodatek przysługuje również mężczyźnie wychowującemu samotnie dzieci?

rozwiń >

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające 2025?

Świadczenie przysługuje:

REKLAMA

  • kobiecie, która ukończyła 60 lat i urodziła oraz wychowała (lub tylko wychowała) co najmniej 4 dzieci,
  • mężczyźnie po 65. roku życia, który wychował co najmniej 4 dzieci, bo ich matka zmarła, porzuciła rodzinę lub zaprzestała wychowywania.

Dotyczy to dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci adoptowanych oraz przyjętych w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Dzieci nie doliczają się bezpośrednio do lat pracy, ale spełnienie kryterium wychowania co najmniej czworga dzieci pozwala uzyskać świadczenie równe minimalnej emeryturze – nawet jeśli matka nie wypracowała pełnego stażu (20–25 lat). Przykładowo, jeśli kobieta przepracowała 8 lat, ale wychowała 4 dzieci, może otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Jaki dodatek do emerytury dla matek z czwórką dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w 2025 roku wynosi tyle, ile minimalna emerytura, czyli 1878,91 zł brutto miesięcznie. Jeśli matka pobiera już emeryturę lub rentę, ale niższą niż ta kwota, świadczenie jest doliczane do poziomu minimalnej emerytury.

Czy świadczenie przysługuje również osobom pracującym?

Tak. Jeśli kobieta pracowała, ale jej emerytura jest niższa niż najniższa krajowa – świadczenie uzupełniające wyrównuje kwotę do 1878,91 zł. Nie przysługuje ono jednak, jeśli emerytura jest równa lub wyższa niż minimum.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub wypełnić w placówce. Należy dołączyć:

  • numer PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i majątkowej,
  • akty urodzenia dzieci (jeśli nie zostały zarejestrowane w Polsce),
  • inne dokumenty, np. decyzję sądu w sprawie pieczy zastępczej, orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Jakie dokumenty potrzebne, aby uzyskać świadczenie?

ZUS może poprosić o:

  • zaświadczeniu o dochodach,
  • informacje o pracy, gospodarstwie rolnym, rencie lub innych źródłach dochodu,
  • dane o miejscu zamieszkania i długości pobytu w Polsce po ukończeniu 16. roku życia.

Kiedy wypłacane jest świadczenie?

Świadczenie wypłacane jest od miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję – ale nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Kiedy ZUS odmówi wypłaty świadczenia za 4 dzieci?

Świadczenie nie przysługuje:

  • osobom, które pobierają emeryturę/rentę równą lub wyższą niż minimalna,
  • osobom przebywającym w zakładzie karnym (chyba że odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego),
  • osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub porzuciły dzieci.

Co, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS?

Możesz:

  • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni,
  • wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu 30 dni,
  • złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli decyzję wydał oddział ZUS.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1051)

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2 września 2025 ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?
31 sie 2025

ZUS 2 września 2025 roku przeleje na konta uprawnionych kolejne transze świadczenia - od 751 zł do nawet 4134 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód. Komu przysługuje. Kto dostanie dodatkowe pieniądze 2 września 2025?
Tańsze tankowanie od września – ORLEN wprowadza nową promocję dla kierowców
31 sie 2025

Od 1 września 2025 roku na stacjach ORLEN w całej Polsce rusza nowa akcja promocyjna. Kierowcy mogą liczyć na zniżki nawet do 20 zł przy jednym tankowaniu, a co ważne – promocja obowiązuje codziennie, przez cały miesiąc. To kontynuacja wakacyjnych rabatów, ale w nieco innej, bardziej elastycznej formie.
Podwyżki w komisjach lekarskich 2025 – nowe rozporządzenie MON zwiększy wynagrodzenia nawet do 1200 zł dziennie
31 sie 2025

Rząd szykuje ważne zmiany w wynagrodzeniach członków komisji lekarskich powoływanych do kwalifikacji wojskowej. Nowy projekt rozporządzenia MON przewiduje znaczące podwyżki dziennych stawek dla lekarzy, psychologów, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz sekretarzy. Celem jest ułatwienie kompletowania składów komisji, które w ostatnich latach borykały się z problemem braku chętnych specjalistów. Wynagrodzenie lekarza w komisji lekarskiej może wzrosnąć nawet do 950 zł dziennie, a przewodniczącego – do 1200 zł.
Temat na niedzielę: Kościół zwolniony z podatku od nieruchomości, chociaż posiada majątek szacowany na ponad 494 mln zł, a wierni – zapłacą daninę nawet od płotu
31 sie 2025

Majątek kościoła katolickiego (który jest dominującym wyznaniem w Polsce), w postaci nieruchomości – szacowany jest na ponad 494 mln zł [2]. Od większość z tych gruntów, budynków i mieszkań – Kościół nie uiszcza podatku od nieruchomości, w przeciwieństwie do jego wiernych, którzy daninę tę muszą zapłacić nawet od ogrodzenia nieruchomości (czyli po prostu – od płotu), jeżeli jest ono wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

REKLAMA

Używane auta w Polsce 2025: BMW, Audi i Volkswagen królują mimo ryzyka
30 sie 2025

Marzy Ci się BMW za 30 tysięcy? Uważaj: 6 na 10 takich aut ma za sobą wypadek, a licznik może kłamać. Mimo to Polacy w 2025 roku nadal polują na używane niemieckie marki premium, takie jak BMW, Audi i Volkswagena. Choć mają po 13 lat, setki tysięcy kilometrów i niepewną przeszłość. Co nimi kieruje? Prestiż, emocje i... wiara, że lepszy stary Niemiec niż nowy Chińczyk.
Rodzice nie unikną kłopotliwego obowiązku, ale do szkoły nie wejdzie też osoba skazana za poważne przestępstwa – 3x „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek
31 sie 2025

W dniu 29 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy lex Kamilek, która miałaby wyjaśnić niektóre wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem ustawy, jak również m.in. uprawnić pracowników zakwaterowania zbiorowego (czyli np. hoteli) do weryfikacji osób, które przebywają w takich obiektach z dziećmi. Jednocześnie jednak zakładała ona złagodzenie wymogów weryfikacji osób dopuszczonych do kontaktu z dziećmi (w tym m.in. rodziców pomagających w przedszkolu, szkole czy podczas wycieczek), co Prezydent ocenił jako – osłabienie gwarancji bezpieczeństwa małoletnich.
Pieniądze dla seniora: tak znacząco podwyższysz swoją emeryturę. Najlepszy miesiąc w roku by składać w ZUS wniosek o świadczenie
30 sie 2025

Pieniądze liczą się dla każdego, ale dla seniora podwójnie. Emerytury nie są zbyt wysokie dla nikogo więc każdy sposób, by je wyciągnąć w górę jest pożądany. jednym ze sposobów jest optymalny termin złożenia w ZUS wniosku o emeryturę. Można liczyć na doradcę emerytalnego, ale o pieniądzach dla seniora powinien pomyśleć przede wszystkim sam przyszły emeryt.
Darowizna pieniężna od matki zwolniona z opodatkowania? Tak, to możliwe! Oto sposób
30 sie 2025

Jeżeli darowizna obejmuje środki pieniężne, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, należy spełnić trzy warunki. Jednym z tych wymogów jest dostarczenie dowodu przekazania pieniędzy na rachunek bankowy odbiorcy. Urząd skarbowy nie zignoruje tego wymogu.

REKLAMA

Czy dziś 31.08.2025 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
30 sie 2025

Tak, dziś jest niedziela handlowa. Nareszcie weekend, w który można zaplanować duże zakupy, a nie koniecznie robić je w sobotę, bo niedziela z zakazem handlu. Niestety takich w roku jest tylko osiem, z czego aż trzy w grudniu. Tak, niedziela 31 sierpnia na sam koniec miesiąca i zakończenie wakacji to niedziela handlowa. Można będzie zrobić w niedzielę duże zakupy, bo wszystkie sklepy w niedzielę otwarte.
REIT-y w Polsce: utracona szansa czy świadoma ochrona rynku?
29 sie 2025

Dyskusja o wprowadzeniu do Polski funduszy REIT trwa od blisko dekady. Ostatnie sygnały z rządu wskazują jednak na brak zgody nie tylko na REIT-y mieszkaniowe, ale również na ewentualne fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne. W praktyce może to oznaczać całkowite zamrożenie tej formy inwestowania w naszym kraju. Pytanie, z jakim skutkiem dla krajowych rynków nieruchomości i kapitałowego.

REKLAMA