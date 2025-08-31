REKLAMA

Podwyżki w komisjach lekarskich 2025 – nowe rozporządzenie MON zwiększy wynagrodzenia nawet do 1200 zł dziennie

Podwyżki w komisjach lekarskich 2025 – nowe rozporządzenie MON zwiększy wynagrodzenia nawet do 1200 zł dziennie

31 sierpnia 2025, 13:16
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Rząd szykuje ważne zmiany w wynagrodzeniach członków komisji lekarskich powoływanych do kwalifikacji wojskowej. Nowy projekt rozporządzenia MON przewiduje znaczące podwyżki dziennych stawek dla lekarzy, psychologów, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz sekretarzy. Celem jest ułatwienie kompletowania składów komisji, które w ostatnich latach borykały się z problemem braku chętnych specjalistów. Wynagrodzenie lekarza w komisji lekarskiej może wzrosnąć nawet do 950 zł dziennie, a przewodniczącego – do 1200 zł.

Jakie zmiany szykuje MON w sprawie wynagrodzeń komisji lekarskich?

Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów RD232, który dotyczy zasad ustalania wynagrodzenia członków komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej. Dokument obejmuje również pielęgniarki oraz ratowników medycznych delegowanych do powiatowych komisji lekarskich. To długo wyczekiwana zmiana, ponieważ obecne przepisy, obowiązujące od stycznia 2024 r., nie uwzględniają dwóch kolejnych podwyżek płacy minimalnej, które weszły w życie w lipcu 2024 r. i styczniu 2025 r.

Projekt opiera się na ustawie o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. i ma zastąpić obecne rozporządzenie z 30 stycznia 2024 r. Powód? Coraz większe trudności ze skompletowaniem komisji, które zgłaszali wojewodowie. Zbyt niskie stawki dzienne zniechęcały lekarzy, psychologów i pielęgniarki do udziału w kwalifikacji wojskowej, co mogło zagrozić całemu procesowi. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2025 r., a za ich opracowanie odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Jakie będą nowe stawki wynagrodzenia w komisjach lekarskich?

Projektowane rozporządzenie przewiduje istotne podwyżki w komisjach lekarskich, które obejmą wszystkie funkcje pełnione w tych organach. W praktyce oznacza to wzrost dziennych stawek o 100–200 zł, co znacząco poprawi atrakcyjność tej pracy. Nowe stawki maksymalne wyniosą:

  • przewodniczący komisji – wzrost z 1000 zł do 1200 zł,
  • lekarz w komisji lekarskiej – wzrost z 800 zł do 950 zł,
  • psycholog – wzrost z 700 zł do 800 zł,
  • pielęgniarka lub ratownik medyczny – wzrost z 600 zł do 700 zł,
  • sekretarz komisji – wzrost z 500 zł do 600 zł.

To oznacza, że np. wynagrodzenie lekarza w kwalifikacji wojskowej już w 2025 r. może wynieść nawet 950 zł dziennie, a przewodniczący komisji otrzyma aż 1200 zł. Dodatkowo planowane jest także proporcjonalne podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia dla wszystkich członków komisji. Dzięki temu każdy specjalista będzie mógł liczyć na lepsze warunki finansowe, niezależnie od pełnionej funkcji.

Na jakiej podstawie wyliczane są stawki? Zależność od przeciętnego wynagrodzenia

Projekt jasno wskazuje, że wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. To ograniczenie wynika z art. 63 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny. Według najnowszego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 czerwca 2025 r., przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2025 r. wyniosło 8881,84 zł. W praktyce oznacza to, że górne limity stawek członków komisji lekarskich są ściśle powiązane z realnymi zarobkami w gospodarce.

Takie rozwiązanie ma dwa cele:

  • zapewnia elastyczność systemu wynagrodzeń, umożliwiając ich dostosowywanie do zmian gospodarczych,
  • chroni finanse publiczne przed niekontrolowanym wzrostem kosztów.

Dzięki temu wynagrodzenia w komisjach lekarskich pozostają atrakcyjne, ale jednocześnie zgodne z polityką budżetową państwa.

Dlaczego podwyżki dla członków komisji lekarskich są niezbędne?

Podwyżki w komisjach lekarskich mają rozwiązać realny problem – brak chętnych specjalistów do pracy przy kwalifikacji wojskowej. Komisje lekarskie są bowiem powoływane tylko na kilka miesięcy w roku, a więc nie stanowią stałego miejsca zatrudnienia.

W ostatnich latach wojewodowie zgłaszali coraz większe trudności ze znalezieniem odpowiedniej liczby lekarzy, psychologów i pielęgniarek. W warunkach niedoboru kadr medycznych, konkurencji ze strony placówek ochrony zdrowia oraz rosnących oczekiwań finansowych, dotychczasowe stawki były po prostu zbyt niskie.

Podwyższone wynagrodzenie lekarza w kwalifikacji wojskowej, psychologa czy pielęgniarki ma być zachętą do udziału w komisjach. To kluczowe, ponieważ brak wystarczającej liczby specjalistów mógłby spowolnić cały proces kwalifikacji, a nawet zagrozić jego terminowemu przeprowadzeniu.

Kiedy nowe rozporządzenie wejdzie w życie i kto zyska na zmianach?

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje przyjęcie rozporządzenia MON w IV kwartale 2025 r. Oznacza to, że podwyżki dla członków komisji lekarskich będą obowiązywać już przy najbliższej kwalifikacji wojskowej.

Na zmianach zyskają przede wszystkim:

  • przewodniczący komisji, lekarze, psychologowie, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy otrzymają wyższe wynagrodzenie,
  • sekretarze komisji, którzy również mogą liczyć na wzrost stawek,
  • wojewodowie i samorządy, którym łatwiej będzie skompletować pełny skład komisji,
  • państwo i obywatele, ponieważ sprawny proces kwalifikacji wojskowej to element bezpieczeństwa narodowego.

Dlaczego warto śledzić nowy projekt MON?

Choć na pierwszy rzut oka temat może wydawać się wąski i techniczny, ma on ogromne znaczenie w praktyce. Kwalifikacja wojskowa dotyczy co roku tysięcy młodych obywateli, a jej sprawność zależy od efektywnej pracy komisji lekarskich.

Podwyżki w komisjach lekarskich są więc nie tylko kwestią wynagrodzeń, ale także elementem wzmacniającym system obronny państwa. Dzięki nim łatwiej będzie zapewnić odpowiednią obsadę kadrową, co przełoży się na sprawne i terminowe przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

To także forma docenienia wysiłku lekarzy, pielęgniarek, ratowników i psychologów, którzy poza codzienną pracą w ochronie zdrowia podejmują się dodatkowych obowiązków w strukturach obronnych.

Jakie znaczenie mają podwyżki w komisjach lekarskich?

Projekt rozporządzenia MON to krok, który ma usprawnić system kwalifikacji wojskowej i poprawić warunki finansowe osób wchodzących w skład komisji lekarskich. Najważniejsze punkty to:

  • podniesienie maksymalnych stawek o 100–200 zł dziennie,
  • proporcjonalne zwiększenie minimalnych stawek,
  • powiązanie wysokości wynagrodzeń z przeciętną płacą ogłaszaną przez GUS,
  • wzmocnienie systemu obronnego poprzez ułatwienie kompletowania składów komisji.

Dzięki tym zmianom wynagrodzenie lekarza w komisji lekarskiej wzrośnie do 950 zł, a przewodniczący komisji otrzyma nawet 1200 zł dziennie. To znaczący krok naprzód, który może zapewnić sprawne działanie systemu i stabilność procesu kwalifikacji wojskowej w najbliższych latach.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich. Numer projektu: RD232

Prawo
