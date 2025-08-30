REKLAMA

Czy 31.08.2025 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

Czy 31.08.2025 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

30 sierpnia 2025, 06:43
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Nareszcie weekend, w który można zaplanować duże zakupy, a nie koniecznie robić je w sobotę, bo niedziela z zakazem handlu. Niestety takich w roku jest tylko osiem, z czego aż trzy w grudniu. Tak, niedziela 31 sierpnia na sam koniec miesiąca i zakończenie wakacji to niedziela handlowa. Można będzie zrobić w niedzielę duże zakupy, bo wszystkie sklepy w niedzielę otwarte.

Niedziela 31 sierpnia 2025 roku, ostatnia niedziela w sierpniu i zamykająca wakacje jest niedzielą handlową. Czynne więc będą wszystkie sklepy i można planować w nich nawet duże zakupy.

To samo dotyczy galerii i centrów handlowych - zwłaszcza przy niesprzyjającej pogodzie można śmiało wybrać się do nich nie tylko na obiad lub jakieś okazjonalne imprezy, ale i na wszechstronne zakupy - od eleganckich butików po supermarkety typu Carrefour.

Tym bardziej, że handlowcy licząc na powszechne zainteresowanie zakupami przedszkolnymi mocno konkurują między sobą i na niedzielę 31.08.2025 roku zaplanowali wyjątkowe promocje.

Gdy obowiązuje zakaz handlu w niedzielę: czynne są sklepy internetowe, w niedzielę 31.08.2025 - oczywiście też

W najbliższą niedzielę można też zrobić zakupy, nawet duże, w sklepie internetowym. Oczywiście to możliwość głównie dla osób, które mieszkają w dużych miastach, które są obsługiwane przez takie sklepy, na dodatek przyjmujące i dostarczające zamówienia w niedziele.
Gdy majówkowa impreza ma być na większą skalę i z większą liczbą gości, takie rozwiązanie jest lepsze niż tracenie czasu w piątek na bieganie po sklepach i wystawanie w kolejkach do kas.

Zakupy można zrobić i dostawę zamówić na bardzo dogodny termin, łącznie z sobotą lub niedzielą, w którą zaplanowana jest impreza z udziałem gości albo w dzień następujący po niej, by od razu uzupełnić zapasy na normalne funkcjonowanie w robocze dni tygodnia.
Niezawodne w niedziele są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej.

Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 31.08.2025 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2025 roku: osiem zamiast siedmiu

Podobnie będzie w całym 2025 roku, o ile nie dojdzie do zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele. Tyle, że w grudniu będą nie dwie, ale trzy niedziele handlowe:

  • 26 stycznia
  • 13 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 31 sierpnia
  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia.

Niedziela handlowa czy z zakazem handlu 31.08.2025 roku, czy kiedyś będą handlowe wszystkie niedziele,  a jeśli - to od kiedy

Odpowiedź jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę radykalnie zmieniającą aktualnie obowiązującą ustawę o zakazie handlu w niedziele i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Wtedy, zgodnie z projektem, który posłowie po pierwszym czytaniu skierowali do komisji sejmowych, od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.
Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.
Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która z komisji sejmowych trafić ma lada moment do pierwszego czytania na forum całego Sejmu.

Wybór na prezydenta Karola Nawrockiego, który reprezentuje interesy Prawa i Sprawiedliwości najprawdopodobniej jednak oznacza koniec projektu – powrót niedziel handlowych.
Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.

