Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia. Jakie przywileje po 65 i 75 roku życia w 2025 roku?

Dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia. Jakie przywileje po 65 i 75 roku życia w 2025 roku?

11 listopada 2025, 21:03
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia
Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia - komu ile przysługuje?
W 2025 roku seniorzy mogą liczyć na wyższe dodatki do emerytur – choć nie pojawiły się nowe świadczenia, to obowiązujące zostały zwaloryzowane. Sprawdź, ile dokładnie wynoszą nowe dodatki i w jakim wieku przysługują – po 65., 70. roku życia i później. Czy trzeba składać wniosek, żeby dostać dodatek do emerytury?

W 2025 roku emerytury oraz dodatki zostały zwaloryzowane o 5,5%. Aktualnie najniższa emerytura, wynosi 1878,91 zł brutto, czyli 1615,77 zł netto (wcześniej 1 780,96 zł brutto). Waloryzacja objęła również dodatki do emerytury. Poniżej szczegółowe dane na temat ich dostępności i podwyżek w 2025. 

Trzynasta i czternasta emerytura 2025

13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom. Do końca lutego wynosiła 1780,96 zł brutto (około 1620,67 zł netto po odliczeniu podatku dochodowego i składki zdrowotnej). W 2025 roku 13. emerytura zostanie wypłacona w wysokości 1 878,91 zł brutto, czyli 1615,77 zł netto. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku. 

14. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, wprowadzone w celu wsparcia osób o niższych dochodach. Kwota zależy od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego i może podlegać zasadzie "złotówka za złotówkę" powyżej określonego progu dochodowego. Wypłacana jest z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Ryczałt energetyczny 2025 – komu przysługuje?

Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom oraz innym uprawnionym osobom jako rekompensata za zużycie energii. Do końca lutego wynosiła 299,82 zł miesięcznie. Od 1 marca 2025 roku wzrosła do około 316,31 zł. Ryczałt przyznawany jest automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego.

Dodatek pielęgnacyjny po 65. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji – można się o niego starać już po 65. roku życia. Aby ubiegać się o dodatek potrzebne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez uprawnionego lekarza. Aktualna kwota dodatku to 348,22 zł (wcześniej 330,07 zł miesięcznie).

Ważne: Osoby powyżej 75. roku życia otrzymują dodatek automatycznie. Młodsi emeryci muszą złożyć wniosek do ZUS i przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 
Zobacz również:

Dodatek kombatancki po 60. roku życia

Dodatek kombatancki przyznawany jest seniorom ze statusem kombatanta za udział w walkach o niepodległość. Przysługuje po osiągnięci 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę. Wysokość dodatku od 1 marca 2025 roku wzrosła do 348,22 zł miesięcznie ( wcześniej 330,07 zł miesięcznie). Aby ubiegać się o dodatek trzeba koniecznie mieć zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz złożyć wniosek w ZUS.

Dodatek kompensacyjny - uzupełnienie dodatku kombatanckiego

Dodatek kompensacyjny to uzupełnienie dodatku kombatanckiego dla osób uprawnionych. Od marca 2025 jest wyższy - 52,24 zł (wcześniej 49,51 zł miesięcznie). Dodatek przyznawany jest automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego.

Dodatek dla byłych żołnierzy - bez kryterium wieku

Dodatek dla byłych żołnierzy, górników i osób deportowanych przymusowo zatrudnianych to dodatek dla byłych żołnierzy, którzy byli przymusowo zatrudniani przed 1960 rokiem. Od marca 2025 wynosi 348,22 zł (wcześniej 330,07 zł). Aby go otrzymać należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia. Dodatek nie jest uzależniony 

Dodatek za tajne nauczanie - bez kryterium wieku

Dodatek za tajne nauczanie przyznawany osobom, które w okresie okupacji prowadziły tajne nauczanie. Wcześniej wynosił 330,07 zł miesięcznie. W 2025 roku wzrósł do 348,22 zł. Aby dostać dodatek należy udokumentować fakt prowadzenia tajnego nauczania w okresie okupacji oraz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego

Dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. W 2025 roku wzrósł do około 522,34 zł (wcześniej 495,11 zł miesięcznie). Aby dostać dodatek należy udokumentować uraz odniesiony w czasie wojny. Wniosek składa się w ZUS. Natomiast dodatek do renty inwalidy wojennego wynosi 1332,25 zł. Dodatek nie jest uzależniony od wieku.

Darmowe Leki dla Seniorów po 65. roku życia

Darmowe Leki dla Seniorów - osoby które ukończyły 65 lat, mają prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na specjalnej liście "S". Aby skorzystać z tego przywileju, należy udać się do lekarza, który wypisze receptę z oznaczeniem "S".

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury po 75. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny - od 75. roku życia każdy emeryt otrzymuje dodatek pielęgnacyjny – nie trzeba składać wniosku, gdyż wypłacany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Wysokość dodatku od 1 marca 2025 roku to kwota 348,23 zł (wcześniej 330,07 zł).

Dodatek dla deportowanych - bez kryterium wieku

Dodatek dla deportowanych przyznawany jest osobom, które były deportowane do pracy przymusowej lub przebywających w obozach pracy. Do 28 lutego 2025 roku wynosił od 16,55 zł do 313,61 zł miesięcznie. W 2025 roku wzrósł do 17,46 zł – 330,87 zł. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumenty potwierdzające deportację i okres pracy przymusowej.

Źródło: INFOR
