Strona główna » Wiadomości » 11 listopada. Święto Niepodległości - najważniejsze informacje

11 listopada. Święto Niepodległości - najważniejsze informacje

10 listopada 2025, 15:17
polska flaga
11 listopada. Święto Niepodległości - najważniejsze informacje
Shutterstock

11 listopada w całym kraju odbędą się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe.

Już w poniedziałek 10 listopada wieczorem, w przeddzień święta, zaplanowano Capstrzyk Niepodległości przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości weźmie udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz; minister oraz przedstawiciele kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP złożą też wieńce przy warszawskich pomnikach Ojców Niepodległości.

11 listopada - co się wydarzy w tym dniu ważnym dla Polaków?

Uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się we wtorek rano. Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem na czele złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Potem prezydencka para Karol i Marta Nawroccy, a także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w mszy za ojczyznę, która będzie celebrowana w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe; podczas tej uroczystości planowane jest wystąpienie głowy państwa. W południe przedstawiciele najwyższych władz państwowych, z prezydentem i jego małżonką na czele, wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego. Po południu planowane jest złożenie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

11 listopada w godzinach 10-16 będzie można odwiedzić Sejm i Senat

Zwiedzający będą mieli możliwość zobaczenia niedostępnych na co dzień miejsc, takich jak Sala Posiedzeń Sejmu i kuluary sejmowe. Około godz. 10.50 na I piętrze w Senacie zwiedzający będą mogli porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie z marszałek tej izby Małgorzatą Kidawą-Błońską.

W izbie wyższej w tym roku motywem przewodnim będą czasy I kadencji Senatu II Rzeczypospolitej (1922–1927). Na gości Senatu będą więc czekać: gazeciarze z „Kurierem Senackim” i przedrukami przemówień senatorów II RP, zespół „Mazowsze”, który będzie zachęcał do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, rękodzielnicy z warsztatami, fotobudka retro, w której każdy będzie mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie w stylu międzywojennym.

11 listopada o godzinie 14.00 początek Marszu Niepodległości. Prezydent Karol Nawrocki zachęca do uczestnictwa

Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości. Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska” rozpocznie się w stolicy o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni stadionu Narodowego. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Udział w marszu deklarują politycy Konfederacji i PiS. Do udziału w wydarzeniu zachęcił prezydent Karol Nawrocki. „Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia” - powiedział Nawrocki w filmie opublikowanym w sobotę na X. Dodał, że to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę... Z okazji Święta Niepodległości odbędzie się też m.in. koncert „Wspólna Niepodległa” organizowany przed Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

oprac. Adam Kuchta
