Ponad 900 złotych dodatku do pensji w listopadzie. Te pieniądze muszą wam wypłacić

Ponad 900 złotych dodatku do pensji w listopadzie. Te pieniądze muszą wam wypłacić

01 listopada 2025, 06:23
[Data aktualizacji 01 listopada 2025, 07:07]
Maja Retman
Maja Retman
Ponad 900 złotych dodatku do pensji w listopadzie. Te pieniądze muszą wam wypłacić
Ponad 900 złotych dodatku do pensji w listopadzie. Te pieniądze muszą wam wypłacić
Shutterstock

Praca w nocy to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale też realne pieniądze, które powinny pojawić się na pasku wynagrodzenia. Choć o dodatku za pracę w porze nocnej mówi się od lat, co miesiąc jego wysokość jest inna. Zależy od liczby godzin roboczych i od minimalnej krajowej. Sprawdźmy, ile można zarobić w listopadzie.

20 procent więcej za noc

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Zasada jest prosta: za każdą godzinę pracy w nocy pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20 procent stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Nie jest to więc stała kwota – zmienia się co miesiąc, bo zmienia się liczba godzin roboczych.

To rozwiązanie ma rekompensować uciążliwość pracy po zmroku, gdy większość z nas już śpi, a organizm domaga się odpoczynku.

Jak obliczyć dodatek za pracę w nocy

Wzór jest prosty, choć mało kto pamięta go na co dzień.

Najpierw należy podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. W ten sposób otrzymujemy stawkę godzinową. Następnie 20 procent z tej kwoty to wysokość dodatku za każdą godzinę przepracowaną między 21:00 a 7:00.

Tyle wyniesie dodatek za pracę w porze nocnej w listopadzie

Minimalna pensja to obecnie 4666 złotych. Liczba godzin pracy w listopadzie wynosi to 144 . Jeśli wziąć z tego 20 procent stawki godzinowej, wychodzi 6 złotych 48 groszy dodatku za jedną godzinę pracy w nocnej porze. Wynika z tego, że maksymalnie pracownik otrzyma dodatkowo 933,12 zł brutto.

Każdy miesiąc to inna kwota

Warto pamiętać, że wysokość dodatku za noc zmienia się wraz z kalendarzem. Im mniej godzin roboczych w miesiącu, tym wyższa stawka godzinowa, a więc i dodatek nocny.

Choć na pierwszy rzut oka różnice rzędu kilkudziesięciu groszy mogą wydawać się niewielkie, w skali całego miesiąca oznaczają one nawet kilkaset złotych więcej w portfelu.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy w 2025 roku

  • Liczba godzin pracy w styczniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w lutym to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w marcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w czerwcu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,07 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 brutto
  • Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,30 brutto
  • Liczba godzin pracy w październiku to 184, dodatek za godziny nocne -5,07 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w listopadzie to 144, dodatek za godziny nocne - 6,48 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto

Źródło: INFOR
Ponad 900 złotych dodatku do pensji w listopadzie. Te pieniądze muszą wam wypłacić
01 lis 2025

Praca w nocy to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale też realne pieniądze, które powinny pojawić się na pasku wynagrodzenia. Choć o dodatku za pracę w porze nocnej mówi się od lat, co miesiąc jego wysokość jest inna. Zależy od liczby godzin roboczych i od minimalnej krajowej. Sprawdźmy, ile można zarobić w listopadzie.
