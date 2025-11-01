Ponad 900 złotych dodatku do pensji w listopadzie. Te pieniądze muszą wam wypłacić

Praca w nocy to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale też realne pieniądze, które powinny pojawić się na pasku wynagrodzenia. Choć o dodatku za pracę w porze nocnej mówi się od lat, co miesiąc jego wysokość jest inna. Zależy od liczby godzin roboczych i od minimalnej krajowej. Sprawdźmy, ile można zarobić w listopadzie.

20 procent więcej za noc

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Zasada jest prosta: za każdą godzinę pracy w nocy pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20 procent stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Nie jest to więc stała kwota – zmienia się co miesiąc, bo zmienia się liczba godzin roboczych.

To rozwiązanie ma rekompensować uciążliwość pracy po zmroku, gdy większość z nas już śpi, a organizm domaga się odpoczynku.

Wzór jest prosty, choć mało kto pamięta go na co dzień.

Najpierw należy podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. W ten sposób otrzymujemy stawkę godzinową. Następnie 20 procent z tej kwoty to wysokość dodatku za każdą godzinę przepracowaną między 21:00 a 7:00.

Minimalna pensja to obecnie 4666 złotych. Liczba godzin pracy w listopadzie wynosi to 144 . Jeśli wziąć z tego 20 procent stawki godzinowej, wychodzi 6 złotych 48 groszy dodatku za jedną godzinę pracy w nocnej porze. Wynika z tego, że maksymalnie pracownik otrzyma dodatkowo 933,12 zł brutto.

Każdy miesiąc to inna kwota

Warto pamiętać, że wysokość dodatku za noc zmienia się wraz z kalendarzem. Im mniej godzin roboczych w miesiącu, tym wyższa stawka godzinowa, a więc i dodatek nocny.

Choć na pierwszy rzut oka różnice rzędu kilkudziesięciu groszy mogą wydawać się niewielkie, w skali całego miesiąca oznaczają one nawet kilkaset złotych więcej w portfelu.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy w 2025 roku