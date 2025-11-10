Masz orzeczenie? Sprawdź, jakie dodatki i zasiłki przysługują z MOPS w 2026 roku

W 2026 roku MOPS i GOPS w całej Polsce będą wypłacać wyższe świadczenia i wprowadzą prostsze zasady składania wniosków. Wzrosną kwoty pomocy dla opiekunów i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a część formalności będzie można załatwić online. Zmiany obejmą też dodatki mieszkaniowe, zasiłki pielęgnacyjne i celowe. To największa od lat aktualizacja pomocy społecznej w Polsce.

Od stycznia 2026 roku zmieniają się zasady pomocy dla osób z niepełnosprawnością. Wzrosną świadczenia, pojawią się nowe progi w Świadczeniu Wspierającym, a część wniosków będzie można złożyć online. W praktyce oznacza to wyższe wypłaty i prostsze procedury dla tysięcy osób korzystających z MOPS i GOPS w całym kraju. Oto jakie zmiany czekają osoby z orzeczeniem.

Świadczenie wspierające – ostatni etap wprowadzania

Od 1 stycznia 2026 r. system Świadczenia Wspierającego wchodzi w trzeci, ostatni etap wdrażania. Obejmuje on kolejną grupę osób z niepełnosprawnościami, tych, którzy uzyskali w decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) poziom potrzeby wsparcia od 70 do 77 punktów.

Świadczenie jest powiązane z rentą socjalną i waloryzowane corocznie. Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosiła 1878,91 zł brutto, a od 1 marca 2026 r. ma wzrosnąć o ok. 4,88% – do 1970,60 zł brutto.

Na tej podstawie kwoty świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. kształtują się następująco:

70–74 pkt: 40% renty socjalnej – ok. 788 zł miesięcznie ,

40% renty socjalnej – ok. , 95–100 pkt: 220% renty socjalnej – ok. 4335 zł miesięcznie.

Świadczenie jest niezależne od dochodu i wypłacane przez ZUS. Nie można go łączyć z innymi formami wsparcia dla opiekunów – jak świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne – nowa kwota od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 3386 zł miesięcznie. To forma wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub ograniczyli aktywność zawodową, by sprawować opiekę nad dzieckiem.

Nowe przepisy nadal pozwalają łączyć świadczenie z pracą zarobkową. W przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, kwota rośnie o 100% na każde kolejne dziecko – czyli 6772 zł przy dwojgu dzieci.

Świadczenie przysługuje wyłącznie opiekunom dzieci do 18. roku życia. Po jego ukończeniu opiekun może wnioskować o Świadczenie Wspierające dla swojego podopiecznego.

Świadczenia opiekuńcze i pomoc społeczna (MOPS/GOPS)

Świadczenia wypłacane przez MOPS i GOPS to podstawowa forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Obejmują one zarówno pomoc finansową, jak i usługi opiekuńcze. W 2026 roku większość z nich utrzyma dotychczasowe zasady, a niektóre świadczenia zostaną objęte waloryzacją lub przeglądem wysokości w kolejnych latach.

Zasiłek pielęgnacyjny

W 2026 r. pozostaje bez zmian, 215,84 zł miesięcznie. Nie jest waloryzowany co roku, lecz weryfikowany co trzy lata (następna planowana w 2027 r.).

Zasiłek stały

Kryteria dochodowe nie zmieniają się w 2026 roku, wynoszą 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy lub samodzielnej egzystencji, a jego maksymalna wysokość to 1229 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Najbardziej elastyczna forma pomocy w MOPS, może być przyznany na żywność, leki, opał, odzież czy pokrycie kosztów pogrzebu. W wyjątkowych przypadkach MOPS może przyznać specjalny zasiłek celowy, nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego.

Pomoc lokalna i programy samorządowe

W 2026 roku gminy i powiaty kontynuują programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego i PFRON, takie jak:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ,

, Opieka wytchnieniowa ,

, Specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu ,

, Dofinansowania do leków, sprzętu rehabilitacyjnego i komunikacji miejskiej.

Warto śledzić ogłoszenia lokalnych ośrodków MOPS i GOPS – nabory odbywają się cyklicznie i często kończą po kilku dniach.

