Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2025 roku daje prawo do wielu przywilejów i ulg – od skróconego czasu pracy, przez dodatkowy urlop, po zasiłki, dofinansowania i wsparcie z PFRON. Osoby posiadające orzeczenie mogą skorzystać także z turnusów rehabilitacyjnych czy ulg podatkowych. Sprawdź, co dokładnie przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i jak krok po kroku złożyć wniosek o orzeczenie.
- Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?
- Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 w pracy
- Umiarkowany stopień niepełnosprawności - dofinansowania i sprzęt
- Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z PFRON 2025
- Zasiłki, ulgi społeczne i podatkowe
- Karta parkingowa, transport i turnusy
- Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” (edycja 2025)
- Dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON 2025
- Jak złożyć wniosek o orzeczenie?
- Umiarkowany stopień niepełnosprawności - lista chorób
Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?
Stopień umiarkowany (dawniej II grupa inwalidzka) oznacza, że doszło do naruszenia sprawności organizmu. Osoba może być niezdolna do pracy lub zdolna jedynie w pracy chronionej albo potrzebować pomocy w życiu codziennym – np. w domu czy wykonywaniu zadań społecznych.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 w pracy
- praca maks. 7 h dziennie i 35 h w tygodniu,
- brak pracy nocnej i nadgodzin,
- dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy,
- 10 dni urlopu dodatkowego rocznie,
- zwolnienia na turnusy rehabilitacyjne (do 21 dni) .
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - dofinansowania i sprzęt
Osobom z orzeczeniem przysługuje również szereg form pomocy materialnej tj. Chodzi o dopłaty PFRON do:
- sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
- na adaptację miejsca pracy,
- turnusów rehabilitacyjnych,
- sprzętu i środków pielęgnacyjnych..
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z PFRON 2025
Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON (instytucja finansująca – zarówno dla siebie, jak i dla opiekuna, jeśli lekarz wskaże w skierowaniu taką potrzebę. MOPS/PCPR to instytucja, która przyjmuje i rozpatruje wnioski (organizuje nabór, wypłaca środki, kontaktuje się z wnioskodawcą)
Wysokość dofinansowania w 2025 roku to:
- Od 1 do 28 lutego - 1 763 zł dla osób z umiarkowanym stopniem
- Od 1 marca - 1 832 zł dla osób z umiarkowanym stopniem
- Dla opiekuna: odpowiednio 1 306 zł (styczeń–luty) i 1 357 zł (marzec–grudzień).
W wyjątkowych przypadkach (np. trudna sytuacja finansowa), dofinansowanie może wynieść nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza kwoty rzędu 3 000 zł lub więcej .
Procedura uzyskania:
- Skompletuj dokumenty: orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie lekarskie, wniosek PFRON oraz oświadczenie o dochodach — i złóż je w powiatowym MOPS lub PCPR .
- Centrum rozpatruje wniosek do 30 dni, a następnie w ciągu 7 dni wysyła decyzję listem.
- Masz 30 dni (max. 21 dni przed rozpoczęciem) na wybranie ośrodka, który będzie odpowiadać orzeczeniu i zaleceniom lekarskim.
- Wspólnie z opiekunem możesz skorzystać z turnusu – i MOPS/PCPR wypłaci dofinansowanie bezpośrednio organizatorowi.
Zasiłki, ulgi społeczne i podatkowe
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe i podatkowe. Obejmuje ono:
- Zasiłek pielęgnacyjny – ok. 215,84 zł miesięcznie dla osób, u których niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.
- Zasiłek stały – do 1 229 zł miesięcznie, jeśli dochód nie przekracza: 1 010 zł – osoba samotna, 823 zł – na osobę w rodzinie
- Zasiłek okresowy – w razie trudności finansowych (np. choroba, bezrobocie).
- Zasiłki celowe – m.in. na leki, żywność, opał oraz usługi opiekuńcze.
- Odpisy w PIT – np. ulga rehabilitacyjna.
Karta parkingowa, transport i turnusy
Ponadto osobom z orzeczeniem przysługują:
- darmowe lub zniżkowe przejazdy PKP/PKS i komunikacją miejską,
- urlopy i zwolnienia w celu udziału w turnusach rehabilitacyjnych.
- karta parkingowa dostępna przy schorzeniach narządu ruchu, wzroku, neurologicznych, oddechowych czy krążenia.
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” (edycja 2025)
Osobom z umiarkowanym stopniem przysługuje wsparcie asystenta osobistego – w ramach programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Program polega na pomocy osobom z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu tj. wyjściu na spacer, załatwieniu spraw urzędowych, i codziennych, dojazdach do lekarza, robieniu zakupów, itp..
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest organizowany przez gminy, powiaty lub organizacje pozarządowe. Najpierw sprawdź na stronie urzędu miasta/gminy lub zapytaj w ośrodku pomocy społecznej, czy gmina przystąpiła do programu. Aby wziąć udział w programie złóż wniosek w urzędzie lub ośrodku pomocy społecznej. Następnie gminy i powiaty składają wnioski dalej, a potem wdrażają usługę.
Dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON 2025
Jeśli osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest zatrudniona, pracodawca może otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia z PFRON:
- 1 550 zł miesięcznie – to podstawowa stawka dofinansowania w 2025 r.
- 2 585 zł miesięcznie – w przypadku osób z dodatkowymi trudnościami zdrowotnymi, np. z epilepsją, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu), zaburzeniami psychicznymi lub niewidomych.
Składa się to z 1 550 zł (podstawy) + 1 035 zł tzw. zwiększenia.
Dofinansowanie to ma na celu wspieranie zatrudnienia osób, które mogą napotykać szczególne bariery w pracy. Wypłacane jest pracodawcy, ale często pośrednio ułatwia zdobycie pracy osobom z umiarkowanym stopniem orzeczenia.
Jak złożyć wniosek o orzeczenie?
1.Złożenie wniosku - wniosek składa się do powiatowego/miejskiego Zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:
- dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
- zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni),
- ewentualnie opinia psychologa.
- Możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.
2. Oczekiwanie na termin komisji - zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.
3. Udział w posiedzeniu - obowiązkowy – jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.
4. Decyzja - komisja orzeka w terminie do 14 dni. Orzeczenie może być na czas określony lub stałe. Po otrzymaniu można wystąpić o legitymację i przywileje.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - lista chorób
Umiarkowany stopień niepełnosprawności może być przyznany w przypadku następujących chorób:
- Choroby neurologiczne: takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, czy pourazowe uszkodzenia mózgu.
- Choroby układu mięśniowo-szkieletowego: obejmujące różne schorzenia stawów i mięśni.
- Choroby układu oddechowego: na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
- Choroby serca i naczyń krwionośnych: w tym niewydolność serca.
- Choroby psychiczne: takie jak depresja czy zaburzenia lękowe.
- Choroby metaboliczne: na przykład cukrzyca.
- Choroby układu pokarmowego: w tym choroby zapalne jelit.
- Choroby układu moczowo-płciowego: takie jak przewlekłe zapalenie.
