REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz dzieci? Dostaniesz nawet 1500 zł co miesiąc w 2025 roku! Gdzie złożyć wniosek?

Masz dzieci? Dostaniesz nawet 1500 zł co miesiąc w 2025 roku! Gdzie złożyć wniosek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 września 2025, 15:05
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Masz dzieci? Dostaniesz nawet 1500 zł co miesiąc w 2025 roku
Masz dzieci? Dostaniesz nawet 1500 zł co miesiąc w 2025 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku rodzice mogą liczyć nawet na 1500 zł miesięcznie. Sprawdź, kto dokładnie otrzyma świadczenie, do jakiego wieku dziecka przysługuje i jak złożyć wniosek.

rozwiń >

Dofinansowanie do żłobka 2025 - kiedy przysługuje?

  • Jeśli dziecko chodzi do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do oficjalnego rejestru, albo jest pod opieką dziennego opiekuna z wykazu dziennych opiekunów.
  • Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie jest wyższa niż ustalony maksymalny koszt - od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku ten limit wynosi 2200 zł.

Nawet 1500 zł co miesiąc - dla kogo?

Dofinansowanie może otrzymać:

REKLAMA

  • mama lub tata dziecka,
  • opiekun prawny,
  • inna osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, np.:
  • rodzic zastępczy,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • opiekun sprawujący pieczę na mocy orzeczenia sądu,
  • osoba opiekująca się dzieckiem i składająca wniosek o jego adopcję,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo
  • terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Do jakiego wieku dziecka przysługuje świadczenie?

Dofinansowanie przysługuje dzieciom w wieku od 12 do 35 miesięcy. Wiek dziecka ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wsparcia.

Ile wynosi dofinansowanie do żłobka w 2025 roku?

Niezależnie od dochodu można uzyskać:

  • do 1500 zł miesięcznie na dziecko,
  • do 1900 zł miesięcznie – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Można uzyskać nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Ważne: Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodzica czy opiekuna dziecka. Świadczenie jest przeznaczone na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu, który:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • prowadzi żłobek,
  • prowadzi klub dziecięcy,
  • zatrudnia dziennego opiekuna.

Świadczenie jest przyznawane od miesiąca, w którym dziecko rozpocznie pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Przysługuje przez cały okres, w którym dziecko korzysta z opieki w tej instytucji. Jeśli sąd orzekł naprzemienną opiekę nad dzieckiem – każdy z rodziców może uzyskać połowę kwoty świadczenia za dany miesiąc - odpowiednio do 750 zł albo do 950 zł.

Świadczenie przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu działań wojennych, pod warunkiem że:

  • ich pobyt w Polsce jest legalny,
  • przebywają w kraju nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni (dotyczy to również dziecka).

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie na żłobek?

Nie można złożyć wniosku wcześniej niż w dniu, w którym dziecko zacznie chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub zostanie objęte opieką dziennego opiekuna. I tak:

  • Jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od 1 października 2025 roku – świadczenie dostaniesz z wyrównaniem od 1 października 2025, o ile dziecko już wtedy uczęszczało do placówki.
  • Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od momentu, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu lub opiekuna – pieniądze otrzymasz od tego miesiąca.
  • Jeśli złożysz wniosek później – świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek w 2025 roku?

Wniosek trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznie za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS),
  • aplikacji mobilnej mZUS,
  • portalu Emp@tia (portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
  • swojego banku, jeżeli uruchomił taką usługę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, 10 września]
04 wrz 2025

Jak przygotować się do KSeF? Pod takim tytułem odbędzie się szkolenie, na które serdecznie zapraszamy! Termin wydarzenia to 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00.
Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynek i chłopców. Godziny lekcyjne
04 wrz 2025

Pobierz za darmo plan lekcji do druku. Dostępne są wzory dla dziewczynek i dla chłopców. Udostępniamy plany lekcji w formacie tygodniowym. Pobierz, wydrukuj i zaplanuj lekcje w roku szkolnym 2025/2026. Dopisz godziny lekcyjne.
Zmiany w emeryturach 2025–2030. Wiek emerytalny w górę i zmiany w świadczeniach ZUS
04 wrz 2025

Ponad 437 tys. Polaków pobiera groszowe emerytury, a wydatki na świadczenia przekroczyły 14% PKB. Eksperci ostrzegają, że bez podniesienia wieku emerytalnego i zmian w systemie ZUS, fundusz stanie się niewydolny. Rząd już przygotowuje grunt pod rewolucję. Sprawdź, co może się zmienić w najbliższych latach.
KSeF a działalność nierejestrowana – czy brak NIP Cię wyklucza?
04 wrz 2025

Już niebawem przedsiębiorca w Polsce będzie zobowiązany do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną, które nie są płatnikami VAT i nie posiadają kasy fiskalnej, oznacza to nową konieczność – uzyskanie numeru NIP. Choć przepisy pozwalają na jego nadanie, w praktyce procedura wymaga staranności, a wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że działalność nierejestrowana jest traktowana jako działalność gospodarcza na gruncie VAT.

REKLAMA

Młodsi i bardziej zadłużeni – multidłużnicy w Polsce
04 wrz 2025

Profil polskiego multidłużnika wyraźnie się zmienia. Coraz większą część tej grupy stanowią młodsi konsumenci, a udział kobiet systematycznie maleje. W ciągu trzech lat udział osób w wieku 18–25 lat wzrósł sześciokrotnie, a w grupie 26–35 lat o ponad 7 pkt proc. Mężczyźni nie tylko stanowią większość, lecz także odpowiadają za coraz większą część zadłużenia. Szczegóły analizy poniżej.
Od 900 do 1800 zł świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW [PROJEKT]
04 wrz 2025

Funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość będzie uzależniona od miejsca pełnienia służby. W największych miejscowościach nowe świadczenie wyniesie 1800 zł.
Kiedy zaczyna się jesień 2025 r.?
04 wrz 2025

Nie tak łatwo odpowiedzieć na pytanie, kiedy zaczyna się jesień. Inne będą daty rozpoczęcia jesieni astronomicznej, kalendarzowej, meteorologicznej, fenologicznej i termicznej. Jakie więc daty początku jesieni można wskazać w 2025 roku?
3287 zł co miesiąc, niezależnie od dochodu. Pierwsze wypłaty świadczenia już 15 września
04 wrz 2025

Nowy program wsparcia finansowego dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami zacznie działać w 2025 roku. Jego celem jest wypłacanie comiesięcznego świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 3287 zł. Pieniądze te nie zależą od dochodów ani od tego, czy opiekun pracuje. Zmiany w przepisach określają zasady przyznawania pomocy oraz grupę osób, które mogą z niej skorzystać.

REKLAMA

Niestety podwyżka emerytur i rent w 2026 r. będzie niższa niż zapowiadana
04 wrz 2025

Budżet na 2026 r. przeznacza 22 mld zł na waloryzację emerytur i rent. Oznacza to, że podwyżki świadczeń emerytalnych i rentowych będą niższe niż zapowiadane.
Wybór ławników. Jakie zadania ma gmina?
04 wrz 2025

Wybór ławników do sądów rejonowych i okręgowych należy wyłącznie do kompetencji rad gmin. Zakres ich odpowiedzialności w tym zakresie jest uzależniony od właściwości sądów, do których ławnicy są powoływani.

REKLAMA