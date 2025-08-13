Rząd Donalda Tuska przygotowuje projekt nowego świadczenia, tzw. bonu energetycznego , który ma na celu wsparcie finansowe dla Polaków w obliczu rosnących cen energii. Roczna pomoc w wysokości 1200 zł ma łagodzić skutki transformacji energetycznej oraz wprowadzenia nowego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS2), potocznie nazywanego podatkiem od ogrzewania. Oto szczegóły.

Nowy bon energetyczny 2025. 1200 zł na prąd i ogrzewanie. Od kiedy?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pomimo starań o odroczenie systemu ETS2, który wprowadzi nową opłatę za emisję dwutlenku węgla obejmującą gospodarstwa domowe, przygotowuje plan awaryjny. Minister Paulina Hennig-Kloska w rozmowie z Portalem Samorządowym zapowiedziała, że będzie zabiegać o kontynuację bonu energetycznego w kolejnych sezonach grzewczych. Podkreśliła, że planowane są rozwiązania mające na celu złagodzenie skutków ETS2 dla obywateli.

Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe wsparcie finansowe, które ma na celu pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach w pokryciu kosztów energii elektrycznej.

Szczegóły bonu energetycznego

W piątek, 6 czerwca 2025 roku, resort funduszy przedstawił Plan Społeczno-Klimatyczny, w którym zaproponowano zasady nowego wsparcia. Bon (voucher) energetyczny ma pokrywać koszty energii i ogrzewania dla gospodarstw domowych, które najbardziej odczują zmiany kosztów energii.

Kryteria kwalifikacji do bonu energetycznego

Bon energetyczny będzie przyznawany na podstawie:

Kryterium dochodowego: dochód nie może przekroczyć 2525 zł brutto.

Kryterium wieku: dotyczy kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn w wieku 65 lat.

Rodzaju ogrzewania: osoby muszą mieszkać w budynkach z indywidualnym źródłem ciepła zasilanym paliwami kopalnymi (węgiel, olej opałowy).

Wysokość i wypłata bonu energetycznego

Rząd przeznaczy na bon energetyczny około 24 miliardów złotych. Średnie wsparcie dla gospodarstwa domowego wyniesie 1200 zł rocznie. Pierwsze wypłaty są planowane na 2027 rok i będą realizowane w ratach – raz na kwartał przez okres pięciu lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie odpowiedzialny za wypłatę bonu, a seniorzy będą tam składać wnioski. Celem bonu jest ochrona emerytów przed zadłużeniem i odłączeniem od dostaw prądu.