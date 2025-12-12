REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ile można zyskać, przechodząc na emeryturę rok później? O ile wyższą emeryturę można otrzymać, pracując rok dłużej? ZUS odpowiedział

Ile można zyskać, przechodząc na emeryturę rok później? O ile wyższą emeryturę można otrzymać, pracując rok dłużej? ZUS odpowiedział

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 grudnia 2025, 14:10
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, emerytura, emerytury, pieniądze, gotówka
Ile można zyskać, przechodząc na emeryturę rok później? O ile wyższą emeryturę można otrzymać, pracując rok dłużej? ZUS odpowiedział
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Liczba seniorów w Polsce, którzy pobierają świadczenia emerytalne niższe od minimalnej emerytury, stale rośnie. Głównym powodem tych niskich wypłat jest zbyt krótki okres opłacania składek emerytalnych. Im dłużej pracujemy i odprowadzamy składki, tym wyższe będzie nasze przyszłe świadczenie. O ile wzrośnie emerytura, jeśli decyzja o przejściu na nią zostanie odłożona o rok? Oto odpowiedź ZUS.

Ile można zyskać, przechodząc na emeryturę rok później? O ile wyższą emeryturę można otrzymać, pracując rok dłużej? Oto odpowiedź ZUS

Podejście do emerytury w Polsce jest kwestią indywidualną. Kobiety mają prawo do emerytury od 60. roku życia, a mężczyźni od 65. roku życia, jednak skorzystanie z tego prawa nie jest obowiązkowe. Zgodnie z informacjami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odroczenie momentu przejścia na emeryturę o jeden rok może zwiększyć jej wysokość nawet o 8-12 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Co wpływa na ostateczną wysokość emerytury?

Na ostateczną kwotę emerytury wpływają głównie dwa czynniki:

  • Zgromadzone składki: Im dłużej pracujesz, tym więcej składek emerytalnych wpływa na Twoje konto w ZUS. Dodatkowo, te środki są corocznie waloryzowane, co również zwiększa ich wartość.
  • Średnie dalsze trwanie życia: Wysokość emerytury jest obliczana poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału przez statystyczną średnią długość dalszego życia (podawaną w miesiącach). Pracując rok dłużej, zmniejszasz liczbę miesięcy, przez które świadczenie będzie wypłacane, co automatycznie przekłada się na wyższą miesięczną kwotę.

Pamiętaj, że ostateczna wysokość świadczenia jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników, takich jak staż pracy, wysokość zarobków i waloryzacje. Warto mieć na uwadze, że odkładając decyzję o przejściu na emeryturę nawet o kilka lat, można znacząco podwyższyć swoje przyszłe świadczenie.

Emerytury poniżej minimalnej to rosnący problem

Z marcowego raportu ZUS "Struktura wysokości emerytur i rent" wynika, że w Polsce rośnie liczba osób pobierających tzw. "groszowe emerytury", czyli świadczenia niższe od minimalnej emerytury wynoszącej 1878,91 zł. W marcu 2025 roku dotyczyło to 437,9 tys. osób, co stanowi wzrost o 8,4 proc. w porównaniu do marca 2024 roku. Niskie emerytury otrzymują osoby, których staż ubezpieczeniowy (okres składkowy i nieskładkowy) jest krótszy niż wymagane 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, a zgromadzone składki są niewystarczające do uzyskania minimalnego świadczenia. ZUS wskazuje, że 27,7 tys. osób otrzymuje emeryturę do 500 zł, a 7,9 tys. – do 100 zł miesięcznie.

REKLAMA

Rosnąca liczba wysokich emerytur w Polsce

Dane ZUS pokazują także pozytywny trend – w Polsce przybywa seniorów z wysokimi świadczeniami. W marcu 2025 roku liczba osób pobierających emerytury powyżej 7000 zł wzrosła o 31,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosła 622,7 tys. osób. W tej grupie 134,1 tys. seniorów otrzymywało ponad 10 000 zł, a 7 tys. – ponad 15 000 zł. Średnia emerytura w marcu 2025 roku wynosiła 3421 zł dla kobiet i 4978 zł dla mężczyzn.

Powiązane
Świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych – założenia ustawy z 2025 roku
Świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych – założenia ustawy z 2025 roku
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie
Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nieważność kredytu hipotecznego - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia 2025 r. Konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
12 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.
Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
12 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.
12 gru 2025

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.
Pamiętaj o tej obowiązkowej opłacie! Masz czas tylko do 25 grudnia. Brak wpłaty to 819 zł kary grzywny ściągniętej z konta
12 gru 2025

Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego właściciela telewizora lub radia, chociaż dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że płaci go zaledwie co trzecia osoba. Należności można ściągać przymusowo. Urząd skarbowy ma możliwość bezpośredniego zajęcia zaległych kwot z rachunku bankowego dłużnika. Oto szczegóły.

REKLAMA

Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?
12 gru 2025

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?
Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności
12 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy, który znacząco ogranicza uprawnienia kuratorów oświaty. Zmiany przewidują, że ich opinia nie będzie już wiążąca przy przekazywaniu szkół innym podmiotom ani przy zakładaniu bibliotek pedagogicznych. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać skutkom spadku liczby uczniów i ułatwić elastyczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi.
Najdroższe śmieci w Polsce? Jak wrocławianie dopłacają do dumpingu cenowego na innych rynkach
12 gru 2025

Wrocław od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce najdroższych miast w Polsce pod względem opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tłem obecnej drożyzny był głośny, ciągnący się miesiącami przetarg na obsługę systemu, w którym złożone przez firmy oferty przekroczyły możliwości finansowe miasta – roczne koszty miały sięgnąć ponad 500 mln zł, czyli około 300 mln zł więcej niż w poprzednim budżecie. Oferenci wysłali około 250 pytań dotyczących specyfikacji, złożono kilkadziesiąt odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg, które do dziś rozstrzygane są przez sądy. Unieważnienie przetargu uratowało wrocławian przed natychmiastową, drastyczną podwyżką, ale na pewno nie rozwiązało problemu.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
12 gru 2025

Od stycznia 2026 r. zasady przyznawania świadczenia wspierającego zostaną rozszerzone, dzięki czemu krąg uprawnionych wyraźnie się powiększy. Dla części osób z chorobami przewlekłymi oznacza to realne pieniądze. W niektórych przypadkach nawet 4327 zł miesięcznie. Nie będzie to jednak świadczenie przyznawane za samą diagnozę. Komisje sprawdzą, jak wygląda codzienne funkcjonowanie, a drobny błąd w dokumentacji może przesądzić o decyzji.

REKLAMA

Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Oto, jakie przywileje, świadczenia, ulgi i zniżki Ci przysługują
12 gru 2025

Osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności często szukają informacji na temat dostępnych dla nich form pomocy i wsparcia. Wiele pytań dotyczy przywilejów i udogodnień w miejscu pracy, a także wysokości dofinansowania oferowanego przez PFRON. Oto przegląd najważniejszych świadczeń dostępnych w 2025 roku wraz z ich aktualnymi kwotami.
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
12 gru 2025

W ciągu ostatnich dwóch lat polskie szkolnictwo branżowe zostało poddane intensywnej modernizacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie 15 nowych zawodów, obejmujących zarówno nowoczesne technologie, jak i rosnący obszar „zielonych zawodów”. Resort podkreśla, że zmiany powstały w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku pracy i odpowiadają realnym potrzebom gospodarki
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA