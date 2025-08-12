REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury od września 2025. Kto straci nawet 940 zł miesięcznie?

Nowe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury od września 2025. Kto straci nawet 940 zł miesięcznie?

12 sierpnia 2025, 12:24
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury od września 2025. Kto straci nawet 940 zł miesięcznie?
Od września emeryci i renciści mogą stracić nawet 940 zł. Sprawdź, czy dotyczy to Ciebie
Od 1 września 2025 r. wchodzą w życie niższe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Zmiana dotyczy setek tysięcy osób i oznacza, że granica dopuszczalnych zarobków spada w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przekroczenie progów może skutkować zmniejszeniem świadczenia nawet o 939,61 zł brutto miesięcznie, a w niektórych przypadkach – zawieszeniem jego wypłaty.

rozwiń >

Kogo dotyczą limity dorabiania do emerytury w 2025 r

Zmiany obejmą osoby, które pobierają świadczenia przed osiągnięciem wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W praktyce chodzi m.in. o:

  • osoby na wcześniejszej emeryturze,
  • nauczycieli na świadczeniu kompensacyjnym,
  • osoby z emeryturami pomostowymi,
  • rencistów.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego limity dorabiania nie obowiązują.

Nowe progi ZUS od września do listopada 2025

Od 1 września 2025 r. wchodzą niższe limity dorabiania, co oznacza, że granice dopuszczalnych zarobków spadają w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Rodzaj progu

Kwota brutto/mies.

Co oznacza przekroczenie

Próg zmniejszenia świadczenia

6 124 zł

Obniżenie wypłaty o maks. kwotę zmniejszenia

Próg zawieszenia świadczenia

11 373,20 zł

Wstrzymanie wypłaty w danym miesiącu

Dla porównania, w poprzednim kwartale wartości te wynosiły: 6 273,60 zł i 11 651 zł.
Spadek wynosi odpowiednio 150 zł i 280 zł.

Ile można stracić – przykłady potrąceń w ZUS

Przekroczenie limitu nie powoduje potrącenia całej nadwyżki. ZUS stosuje tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od marca 2025 r. wynosi ona:

Rodzaj świadczenia

Maks. potrącenie (brutto)

Emerytura / renta całkowita

939,61 zł

Renta częściowa

704,75 zł

Renta rodzinna (dla jednej osoby)

798,72 zł

Przykłady potrąceń:

  • zarobki 6 500 zł → potrącenie ok. 370 zł,
  • zarobki 8 000 zł → potrącenie ok. 940 zł,
  • zarobki powyżej 11 373,20 zł → zawieszenie wypłaty świadczenia w danym miesiącu.

Dlaczego limity spadają

Progi dorabiania ustala się co kwartał na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej. Jeśli średnia płaca spada, automatycznie obniżają się także limity. To oznacza, że osoby dorabiające mogą szybciej przekroczyć dopuszczalne progi i stracić część świadczenia.

W II kwartale tego roku średnia płaca wyniosła 8 748,63 zł, czyli mniej niż w I kwartale (ponad 8,9 tys. zł). Co oznacza, że limity dorabiania do emerytury spadają od września 2025. Spadek wynika głównie z braku premii i nagród rocznych, które często podwyższają wynagrodzenia w pierwszych miesiącach roku. W praktyce oznacza to, że od września 2025 r. więcej wcześniejszych emerytów i rencistów może zostać objętych zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty.

Co zrobić, aby uniknąć utraty części świadczenia

  • Regularnie sprawdzaj limity publikowane przez ZUS co kwartał.
  • Dostosuj czas pracy lub wysokość umowy tak, aby nie przekraczać progów.
  • Rozważ inne formy dochodu (np. umowy o dzieło w określonych przypadkach), które nie wliczają się do limitów.
  • Skonsultuj się z doradcą ZUS, jeśli planujesz zwiększenie zarobków.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy limity obowiązują wszystkich emerytów?

Nie. Osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń.

Czy ZUS odbierze całą nadwyżkę ponad próg?

Nie. Obowiązuje maksymalna kwota potrącenia – w 2025 r. to 939,61 zł dla emerytury lub renty całkowitej.

Czy limity mogą jeszcze się zmienić?

Tak. Są ustalane co kwartał na podstawie dane GUS.

Czy przy zawieszeniu świadczenia dostanę zaległą wypłatę później?

Nie. Zawieszenie oznacza brak wypłaty za dany miesiąc.

Podstawa prawna

  1. Dane GUS – komunikat o przeciętnym wynagrodzeniu w II kwartale 2025 r.
  2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 2400 ze zm.), art. 103–106.
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

