Asystent osobisty tylko do 65. roku życia? Eksperci krytykują projekt ustawy, rząd odpowiada

Projekt przewiduje wprowadzenie długo oczekiwanej formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o asystenta osobistego, czyli przeszkoloną osobę, która pomaga w codziennym funkcjonowaniu, np. w przemieszczaniu się, komunikacji, czy robieniu zakupów.

Celem ustawy jest nie tylko zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, ale również realizacja zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja ta gwarantuje równość i prawo do uczestnictwa w życiu społecznym bez względu na wiek.

Zgodnie z art. 8 projektu ustawy, prawo do korzystania z asystenta osobistego przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które zostały uznane za niepełnosprawne przed ukończeniem 65. roku życia.

Oznacza to, że:

Rządowe Centrum Legislacji ostro krytykuje to rozwiązanie. W opinii RCL ograniczenie wieku narusza zapisy Konwencji ONZ, zwłaszcza:

Eksperci podkreślają, że osoby niepełnosprawne po 65. roku życia, podobnie jak młodsi, powinny mieć możliwość korzystania z pomocy osobistej.

Zatem poza zakresem obowiązywania obu projektowanych ustaw pozostanie, co do zasady, grupa osób niepełnosprawnych w wieku od 65 do 75 lat – ostrzega RCL.