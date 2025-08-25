REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 6 tys. zł dopłaty dla seniorów od ZUS! Kto i kiedy dostanie dopłaty do prądu i ogrzewania?

6 tys. zł dopłaty dla seniorów od ZUS! Kto i kiedy dostanie dopłaty do prądu i ogrzewania?

25 sierpnia 2025, 09:38
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dopłaty do prądu i ogrzewania 2025 - kto i kiedy dostanie?
Dopłaty do prądu i ogrzewania 2025 - kto i kiedy dostanie?
ShutterStock

Na kontach wielu Polaków wkrótce pojawią się dodatkowe środki od państwa. To wsparcie finansowe ma pomóc seniorom poradzić sobie z rosnącymi rachunkami za prąd i ogrzewanie. W ramach planowanego dodatku niektórzy mogą liczyć na nawet 6000 zł dodatkowego wsparcia. Kto i ile otrzyma? Kiedy pieniądze pojawią się na kontach? Sprawdzamy, co już wiadomo.

Dla kogo dodatkowe 6 tys. zł dodatku do prądu i ogrzewania?

Wsparcie finansowe, które trafi na konta seniorów, to inicjatywa rządu Donalda Tuska. Ma być ono kolejnym elementem wsparcia dla seniorów i osób o niższych dochodach. Nowy bon energetyczny ma na celu odciążenie ich budżetów w związku z rosnącymi kosztami utrzymania. Świadczenie będzie skierowane do osób w wieku emerytalnym, które spełniają określone kryteria dochodowe. Wypłaty dotyczą tych, którzy:

  • nie przekraczają miesięcznego dochodu w wysokości 2525 zł brutto na osobę.
  • ukończyli: kobiety od 60. rok życia oraz mężczyźni od 65. roku życia. 
  • zamieszkują w budynkach ogrzewanych indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych, tj. węgiel czy olej opałowy.

Ile wyniosą wypłaty na konta seniorów?

Wsparcie finansowe będzie wypłacane w formie przelewów przez 5 lat - 300 zł kwartalnie, rocznie 1200 zł, łącznie nawet 6000 zł dodatkowego wsparcia.

Kiedy pieniądze pojawią się na kontach seniorów?

Choć pierwotnie zakładano, że wypłaty rozpoczną się już w 2025 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostatecznie poinformowało, że nowy nabór nie ruszy wcześniej niż w 2027 roku. W 2025 roku dodatkowe przelewy mogą jeszcze trafić do tych seniorów, których wnioski z poprzednich edycji programu (2024) nie zostały wcześniej rozliczone.

W większości przypadków przelewy pojawią się na kontach raz na kwartał, w wysokości około 300 zł. Za ich realizację odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Czy trzeba składać wniosek?

Tak, ale wnioski będą przyjmowane dopiero od momentu ogłoszenia oficjalnego startu kolejnej edycji planowanej na 2027 rok.

Jaki jest cel tego wsparcia?

Celem przelewów jest ochrona najuboższych seniorów przed skutkami rosnących kosztów energii. Rząd chce zapobiec sytuacjom, w których osoby starsze zostaną odcięte od dostaw prądu lub ciepła z powodu problemów z opłaceniem rachunków. Świadczenie ma stanowić wsparcie w codziennych wydatkach związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem.

Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65 roku życia w 2025 roku?
Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65 roku życia w 2025 roku?
Źródło: INFOR
