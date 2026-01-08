Ustawa podpisana. ZUS zmienia kontrole L4 – ale nie od razu

Ustawa o L4 została podpisana, ale zmiany nie wchodzą w życie od razu. Prezydent dał zielone światło reformie orzecznictwa w ZUS i nowym zasadom kontroli zwolnień lekarskich, jednak na faktyczne skutki trzeba jeszcze poczekać. Nowe przepisy ruszą etapami, część w 2026 roku, część dopiero w 2027. Sprawdzamy, co już jest przesądzone, a co nadal działa na starych zasadach.

Ustawa podpisana. Co to oznacza dla osób na L4 i kiedy zmiany ruszą?

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę reformującą orzecznictwo lekarskie w ZUS oraz zasady kontroli zwolnień lekarskich. Oznacza to zakończenie procesu legislacyjnego na poziomie politycznym, ale nie oznacza jeszcze, że nowe zasady obowiązują od dziś.

To ważne, bo w ostatnich dniach pojawiały się sprzeczne informacje sugerujące, że zmiany w L4 weszły już w życie. Tak nie jest.

Ustawa podpisana. Kiedy nowe zasady L4 wejdą w życie?

W tej sprawie sytuacja jest jednoznaczna i wymaga rozróżnienia kilku etapów:

Podpis prezydenta: TAK – ustawa została podpisana

TAK – ustawa została podpisana Publikacja w Dzienniku Ustaw: CZEKAMY (dopiero po publikacji przepisy mogą wejść w życie)

(dopiero po publikacji przepisy mogą wejść w życie) Vacatio legis: 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy

Część przepisów zacznie obowiązywać w 2026 roku

Część przepisów została odroczona do 2027 roku

Dopiero po publikacji w Dziennik Ustaw będzie można precyzyjnie wskazać konkretne daty, od których ZUS zacznie działać według nowych zasad.

Co wejdzie w życie w 2026 roku?

Po upływie vacatio legis – a więc najwcześniej w marcu 2026 roku, zaczną obowiązywać m.in.:

nowe zasady organizacji orzecznictwa lekarskiego w ZUS,

odejście od obligatoryjnych trzyosobowych komisji lekarskich w drugiej instancji,

jednoosobowe orzekanie także po sprzeciwie lub zarzucie wadliwości,

zmiany w zasadach zatrudniania i wynagradzania lekarzy orzeczników.

To właśnie te przepisy mają przyspieszyć wydawanie decyzji i ograniczyć wielomiesięczne oczekiwanie na rozstrzygnięcia.

Co zostało przesunięte na 2027 rok?

Ustawodawca zdecydował się odroczyć część najbardziej wrażliwych przepisów, w tym:

pełne wdrożenie nowych zasad kontroli zwolnień lekarskich,

rozszerzony dostęp ZUS do dokumentacji medycznej w toku kontroli L4,

rozwiązania wymagające zmian systemowych i organizacyjnych po stronie ZUS.

To oznacza, że w 2026 roku nie nastąpi jeszcze pełna rewolucja w kontrolach L4, choć kierunek zmian jest już przesądzony.

ZUS: podpis to nie to samo co obowiązywanie przepisów

Zarówno Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślają, że:

do czasu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw obowiązują stare zasady ,

, ZUS nie prowadzi kontroli według nowych przepisów ,

, informacje o rzekomym wejściu zmian w życie od 1 stycznia 2026 r. były nieprawdziwe.

Dopiero po zakończeniu całego procesu, czyli publikacji + vacatio legis, instytucja będzie informować o konkretnych skutkach dla ubezpieczonych.

Co to oznacza dla pracowników i osób na L4?

Na dziś sytuacja wygląda następująco:

zwolnienia lekarskie są kontrolowane na dotychczasowych zasadach ,

, ZUS nie ma jeszcze prawa żądać pełnej dokumentacji medycznej na nowych zasadach,

żądać pełnej dokumentacji medycznej na nowych zasadach, komisje lekarskie formalnie nadal funkcjonują według starego modelu.

Zmiany są przesądzone, ale czas na przygotowanie nadal istnieje, zarówno dla pracowników, jak i lekarzy oraz pracodawców.

Co dalej?

Kolejnym krokiem będzie publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw, która uruchomi bieg vacatio legis. Dopiero wtedy będzie można jednoznacznie odpowiedzieć, od kiedy dokładnie nowe zasady L4 i orzecznictwa ZUS zaczną obowiązywać.

Jedno jest pewne: reforma nie została zatrzymana. Została podpisana, ale wejdzie w życie etapami.