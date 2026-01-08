REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?

Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?

08 stycznia 2026, 09:30
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?
Ustawa podpisana. ZUS zmienia kontrole L4 – ale nie od razu
GazetaPrawna.pl

Ustawa o L4 została podpisana, ale zmiany nie wchodzą w życie od razu. Prezydent dał zielone światło reformie orzecznictwa w ZUS i nowym zasadom kontroli zwolnień lekarskich, jednak na faktyczne skutki trzeba jeszcze poczekać. Nowe przepisy ruszą etapami, część w 2026 roku, część dopiero w 2027. Sprawdzamy, co już jest przesądzone, a co nadal działa na starych zasadach.

Ustawa podpisana. Co to oznacza dla osób na L4 i kiedy zmiany ruszą?

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę reformującą orzecznictwo lekarskie w ZUS oraz zasady kontroli zwolnień lekarskich. Oznacza to zakończenie procesu legislacyjnego na poziomie politycznym, ale nie oznacza jeszcze, że nowe zasady obowiązują od dziś.

To ważne, bo w ostatnich dniach pojawiały się sprzeczne informacje sugerujące, że zmiany w L4 weszły już w życie. Tak nie jest.

Ustawa podpisana. Kiedy nowe zasady L4 wejdą w życie?

W tej sprawie sytuacja jest jednoznaczna i wymaga rozróżnienia kilku etapów:

  • Podpis prezydenta: TAK – ustawa została podpisana
  • Publikacja w Dzienniku Ustaw: CZEKAMY (dopiero po publikacji przepisy mogą wejść w życie)
  • Vacatio legis: 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy
  • Część przepisów zacznie obowiązywać w 2026 roku
  • Część przepisów została odroczona do 2027 roku

Dopiero po publikacji w Dziennik Ustaw będzie można precyzyjnie wskazać konkretne daty, od których ZUS zacznie działać według nowych zasad.

Co wejdzie w życie w 2026 roku?

Po upływie vacatio legis – a więc najwcześniej w marcu 2026 roku, zaczną obowiązywać m.in.:

  • nowe zasady organizacji orzecznictwa lekarskiego w ZUS,
  • odejście od obligatoryjnych trzyosobowych komisji lekarskich w drugiej instancji,
  • jednoosobowe orzekanie także po sprzeciwie lub zarzucie wadliwości,
  • zmiany w zasadach zatrudniania i wynagradzania lekarzy orzeczników.

To właśnie te przepisy mają przyspieszyć wydawanie decyzji i ograniczyć wielomiesięczne oczekiwanie na rozstrzygnięcia.

Co zostało przesunięte na 2027 rok?

Ustawodawca zdecydował się odroczyć część najbardziej wrażliwych przepisów, w tym:

  • pełne wdrożenie nowych zasad kontroli zwolnień lekarskich,
  • rozszerzony dostęp ZUS do dokumentacji medycznej w toku kontroli L4,
  • rozwiązania wymagające zmian systemowych i organizacyjnych po stronie ZUS.

To oznacza, że w 2026 roku nie nastąpi jeszcze pełna rewolucja w kontrolach L4, choć kierunek zmian jest już przesądzony.

ZUS: podpis to nie to samo co obowiązywanie przepisów

Zarówno Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślają, że:

  • do czasu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw obowiązują stare zasady,
  • ZUS nie prowadzi kontroli według nowych przepisów,
  • informacje o rzekomym wejściu zmian w życie od 1 stycznia 2026 r. były nieprawdziwe.

Dopiero po zakończeniu całego procesu, czyli publikacji + vacatio legis, instytucja będzie informować o konkretnych skutkach dla ubezpieczonych.

Co to oznacza dla pracowników i osób na L4?

Na dziś sytuacja wygląda następująco:

  • zwolnienia lekarskie są kontrolowane na dotychczasowych zasadach,
  • ZUS nie ma jeszcze prawa żądać pełnej dokumentacji medycznej na nowych zasadach,
  • komisje lekarskie formalnie nadal funkcjonują według starego modelu.

Zmiany są przesądzone, ale czas na przygotowanie nadal istnieje, zarówno dla pracowników, jak i lekarzy oraz pracodawców.

Co dalej?

Kolejnym krokiem będzie publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw, która uruchomi bieg vacatio legis. Dopiero wtedy będzie można jednoznacznie odpowiedzieć, od kiedy dokładnie nowe zasady L4 i orzecznictwa ZUS zaczną obowiązywać.

Jedno jest pewne: reforma nie została zatrzymana. Została podpisana, ale wejdzie w życie etapami.

