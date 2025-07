Waloryzacja emerytur - co roku podwyżka o 150 zł! Minimalna emerytura 2028,91 zł. Od kiedy podwyżki emerytur?

Emerytury w Polsce mają wzrosnąć o co najmniej 150 zł rocznie – niezależnie od inflacji czy wzrostu wynagrodzeń. Takie zmiany zapowiada Karol Nawrocki, prezydent elekt, który chce zagwarantować seniorom wyższe świadczenia i większą stabilność finansową. Najniższa emerytura miałaby docelowo wzrosnąć do poziomu 2028,91 zł brutto. Od kiedy emerytury na nowych zasadach?

Podwyżki emerytur według Nawrockiego. Co roku minimum 150 zł więcej

Karol Nawrocki zamierza wprowadzić nowy mechanizm waloryzacji emerytur, który byłby korzystniejszy przede wszystkim dla osób otrzymujących najniższe świadczenia. Projekt przewiduje coroczną podwyżkę w wysokości minimum 150 zł brutto. Taki system ma działać niezależnie od poziomu inflacji czy wzrostu płac w gospodarce. Dzięki temu seniorzy mieliby pewność, że ich emerytury będą rosły co roku o konkretną kwotę, a nie – jak dotychczas – w oparciu o zmienne wskaźniki ekonomiczne.

Dla kogo nowa waloryzacja emerytur korzystana, a kto straci?

Nowa propozycja oznacza też, że najniższa emerytura w Polsce miałaby wzrosnąć do poziomu 2028,91 zł brutto. Takie zmiany byłyby szczególnie korzystne dla tych, którzy dziś otrzymują najniższe świadczenia. Z wyliczeń wynika, że przy obecnym systemie osoby z emeryturą minimalną zyskałyby rocznie około 92 zł, podczas gdy według propozycji Nawrockiego ta kwota miałaby wynosić co najmniej 150 zł.

Choć dla najuboższych seniorów nowe zasady byłyby korzystne, osoby pobierające wyższe emerytury mogą być rozczarowane. W ich przypadku procentowa waloryzacja często oznaczała wyższe podwyżki niż te, które gwarantowałby nowy system.

Aktualnie waloryzacja odbywa się co roku w marcu. Opiera się na wskaźniku inflacji oraz co najmniej 20 proc. wzrostu płac z poprzedniego roku. Prognozy na 2025 r. mówią o wzroście emerytur o 4,9 proc., co dla najniższej emerytury oznaczałoby zaledwie 92,07 zł brutto podwyżki. Propozycja Nawrockiego jest więc bardziej korzystna dla osób na najniższych emeryturach i rentach.

Nowa waloryzacja emerytur - od kiedy?

Nowy mechanizm waloryzacji emerytur miałby wejść w życie już od marca 2026 roku. Projekt nowej ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze latem 2025.

Nowa waloryzacja emerytur 2025 - Koszty i decyzje rządu

Eksperci zwracają uwagę, że realizacja planów prezydenta elekta wymagałaby dodatkowych środków z budżetu państwa. Już teraz roczne koszty waloryzacji emerytur to około 20 mld zł. Propozycja Nawrockiego oznaczałaby wzrost tych wydatków o kolejne miliardy. Z tego względu ostateczna decyzja będzie zależeć od rządu i większości parlamentarnej.

Tymczasem rząd przygotowuje alternatywne rozwiązania. Wśród nich pojawia się pomysł wprowadzenia dodatkowej waloryzacji jesienią – we wrześniu, jeśli inflacja przekroczy 5 proc. w pierwszym półroczu. Takie podwyżki byłyby jednak odliczane od kolejnej, marcowej waloryzacji.