Jaką emeryturę dostaniesz z ZUS, jeżeli masz 60 lat i 10 lat stażu pracy? Okazuje się, że aby otrzymać minimalną emeryturę, nie wystarczy tylko osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny, ponieważ decydujący wpływ na wysokość emerytury ma długość okresu składkowego, czyli staż pracy. Jaka więc emerytura przysługuje 60-letniej osobie po 10 latach pracy?

Masz 60 lat i 10 lat staży pracy? Jaką emeryturę z ZUS możesz dostać? Oto kwota

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na wcześniejszą emeryturę. Warto jednak podkreślić, że wysokość świadczenia emerytalnego zależy przede wszystkim od długości okresu pracy, a nie tylko od wieku. Jaka więc emerytura przysługuje 60-letniej osobie po 10 latach pracy? Osoba, która ukończyła 60 lat i ma jedynie 10 lat stażu pracy, nie ma prawa do minimalnej emerytury. Jednak nie oznacza to, że nie otrzyma żadnego świadczenia. Otrzyma, ale znacznie, znacznie niższe.

REKLAMA

Dla kogo minimalna emerytura?

Minimalna emerytura w Polsce od marca 2025 roku wynosi 1884,61 zł brutto. Co należy zrobić, aby ją otrzymać? Niezbędne jest spełnienie określonych warunków, a w zasadzie dwóch - jeden dotyczący stażu pracy, drugi wieku. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, ale muszą udokumentować co najmniej 20 lat pracy, a mężczyźni mogą przejść na emeryturę w wieku 65 la, ale muszą udokumentować co najmniej 25 lat pracy. Osoby, które nie spełniają tego wymogu, jak na przykład 60-letnia kobieta z 10-letnim stażem pracy, mogą liczyć jedynie na znacznie niższą emeryturę.

Od czego zależy wysokość emerytury z ZUS?

REKLAMA

Wysokość emerytury zależy od kilku czynników. Na emeryturę składa się: suma składek odprowadzonych do ZUS wraz z ich waloryzacją, zwaloryzowany kapitał początkowy uwzględniający okresy pracy sprzed 1999 roku oraz środki zgromadzone na indywidualnym koncie ubezpieczeniowym. Ponadto nie bez znaczenia jest także oczekiwana długość życia, obliczana na podstawie najnowszych danych demograficznych. Warto zaznaczyć, że system emerytalny przewiduje coroczną waloryzację świadczeń w marcu oraz waloryzację składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych w czerwcu.

Nawet jeśli wiek emerytalny został już osiągnięty, to nie oznacza to, że automatycznie możemy otrzymać najniższą możliwą emeryturę (minimalną emeryturę). Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury jest długość okresu pracy zawodowej. To właśnie staż pracy ma największe znaczenie przy ustalaniu wysokości miesięcznych wypłat z ZUS. Osoby, które nie osiągną pełnego stażu pracy, mogą spodziewać się znacznie niższych emerytur niż gwarantowana minimalna. Jakich dokładnie?

Mam 60 lat i 10 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS?

Masz 60 lat i 10 lat stażu pracy. Czy dostanę emeryturę? Jaka to będzie kwota? Osoby, które przeszły na emeryturę po 60. roku życia, mając staż pracy wynoszący zaledwie 10 lat, nie kwalifikują się do otrzymania minimalnej emerytury gwarantowanej przez prawo. Aby uzyskać takie świadczenie, kobiety muszą wykazać co najmniej 20-letni, a mężczyźni 25-letni okres składkowy. Tak krótki staż pracy skutkuje znacznie niższą emeryturą, stanowiącą zaledwie niewielką część minimalnego świadczenia. Osoby przez całe życie zawodowe zarabiały najniższą krajową, po 10 latach pracy, mogą liczyć na emeryturę wynoszącą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo