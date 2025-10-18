Nigdy nie wpisujcie tego w tytule przelewu. Zajmie się wami urząd skarbowy, bank zablokuje wam konto

Blokada konta, wstrzymany przelew i telefon z banku. Takie kłopoty można sobie zafundować jednym nieprzemyślanym tytułem przelewu. Choć brzmi to absurdalnie, to dziś wcale nie jest rzadkością. Wystarczy odrobina nieuwagi, by uruchomić lawinę procedur – od wewnętrznej kontroli banku po interwencję skarbówki.

Blokada bankowego konta i interwencja skarbówki

Takich kłopotów można sobie napytać…tytułem przelewu, jeśli jest nieodpowiednio sformułowany. Za wszystkim stoją coraz surowsze przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ich celem jest też egzekwowanie międzynarodowych sankcji. Banki nie mają więc wyboru – muszą reagować, gdy coś w opisie transakcji wygląda podejrzanie.

Kiedy przelew utknie po drodze

Jeśli Twój przelew zostanie zablokowany, kontakt z bankiem to obowiązek. Często trzeba dostarczyć dokumenty, które potwierdzą cel i źródło pieniędzy. Niekiedy cała operacja trwa kilka dni, a środki są „zamrożone” do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym czasie nie zrobisz kolejnych transakcji, a opóźnienia mogą narobić sporo zamieszania – szczególnie, gdy chodzi o płatności firmowe.

Dlatego zanim klikniesz „wyślij”, zatrzymaj się na chwilę. Sprawdź, co wpisałeś w tytuł przelewu. Ten drobiazg potrafi zaoszczędzić Ci nie tylko nerwów, ale też kosztownego tłumaczenia się z żartu, który nie rozśmieszył algorytmu.

Co może wzbudzić podejrzenia

Dzisiejsze systemy bankowe są bez porównania bardziej czułe niż kilka lat temu. Algorytmy wychwytują słowa kluczowe i automatycznie oznaczają przelewy, które mogą naruszać przepisy. Czasem wystarczy jedno słowo, by transakcja trafiła do weryfikacji.

Serwis biznesinfo.pl przytacza przykład klienta, który wpisał w tytule „rozliczenie – Kuba”. Chodziło o imię znajomego, ale system odczytał to jako próbę przelewu do kraju objętego sankcjami. Skończyło się blokadą konta i koniecznością składania wyjaśnień.

Jakich tytułów bankowego przelewu lepiej unikać

Odpowiednie tytułowanie przelewów to nie drobiazg, lecz kwestia bezpieczeństwa. Warto więc pamiętać, by zawsze wpisywać precyzyjny i jednoznaczny cel transakcji, na przykład „zwrot kosztów obiadu” czy „opłata za fakturę nr 24/10/2025”. Należy unikać żartów i dwuznacznych sformułowań – tytuły w rodzaju „za narkotyki”, „haracz” czy „łapówka dla szefa” mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami, włącznie z czasowym zablokowaniem konta. Trzeba też uważać, by nie używać nazw państw objętych sankcjami, takich jak Iran, Kuba czy Syria, nawet przypadkowo. Warto również unikać skrótów, które mogą zostać błędnie zinterpretowane – to, co dla nadawcy wydaje się oczywiste, dla systemu bezpieczeństwa banku może wyglądać jak potencjalne zagrożenie.