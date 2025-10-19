REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Niedziela handlowa 19.10.2025. Czy dziś to jest niedziela handlowa na zakupy - Lidl, galerie handlowe: jakie sklepy otwarte

Niedziela handlowa 19.10.2025. Czy dziś to jest niedziela handlowa na zakupy - Lidl, galerie handlowe: jakie sklepy otwarte

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 października 2025, 07:58
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
Czy najbliższa niedziela 05 października będzie niedzielą handlową?
Czy najbliższa niedziela 05 października będzie niedzielą handlową?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Druga połowa października, pogoda coraz mniej sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, a coraz chętniej wybieramy galerie handlowe i sklepy jako cel weekendowych planów. Wiele osób zastanawia się więc, czy najbliższa niedziela 19 października 2025 roku będzie niedzielą handlową i czy na ten dzień będziemy mogli zaplanować zakupy.

Jeśli w niedzielę 19.10.2025 r. potrzebne zakupy, to nie ma co liczyć na galerie handlowe ani sklepy z niskimi cenami typu Biedronka czy Lidl. Pozostają jedynie niezawodne Żabki oraz małe sklepy osiedlowe. No i oczywiście dla zmotoryzowanych - sklepy na stacjach benzynowych. Tak jest po prostu w każdą niedzielę, która nie jest handlowa lecz z zakazem handlu, a taką jest najbliższa niedziela 19.10.2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Czy 19 października 2025 r. będzie niedzielą handlową?

Niestety nie. Niedziela 19.10.2025 nie należy do tzw. niedziel handlowych i podlega zakazowi handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów, dyskontów i galerii handlowych będzie zamknięta. Zakupów nie zrobimy w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie, Auchan, Dino czy Stokrotce.

Gdzie zatem będzie można zrobić zakupy w niedzielę 19 października?

Mimo że przepisy o zakazie handlu w niedziele są restrykcyjne, ustawa przewiduje wyjątki. Zakupy można zrobić w miejscach, w których za ladą nie stoją pracownicy etatowi, a obsługą zajmuje się właściciel lub franczyzobiorca.
Dlatego czynne będą m.in.: Żabka i Carrefour Express – większość placówek franczyzowych działa w każdą niedzielę, choć godziny otwarcia mogą być krótsze niż w tygodniu.

Część otwiera się już o 6:00 rano, inne dopiero około 9:00. Małe sklepy osiedlowe, prowadzone przez właścicieli. Stacje benzynowe, gdzie poza paliwem można kupić podstawowe produkty spożywcze i przemysłowe. Piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, a także lokale gastronomiczne. Sklepy internetowe – coraz więcej sieci oferuje dostawy także w niedziele, szczególnie w dużych miastach.
Warto dodać, że w ostatnich miesiącach część sieci zaczęła testować sklepy samoobsługowe, w których nie pracuje tradycyjna obsługa. Dzięki temu mogą one funkcjonować również w niedziele objęte zakazem handlu.

REKLAMA

Dlaczego sklepy będą zamknięte w niedzielę 19.10.2025 r.?

Obowiązuje nadal ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, uchwalona w 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami, handel w pełnym zakresie możliwy jest tylko w wyznaczone niedziele w roku. Co prawda w Sejmie pojawiły się projekty nowelizacji ustawy, które zakładają większą liberalizację przepisów – m.in. wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu – jednak prace nad nią nie zostały zakończone. Na razie więc obowiązuje stary porządek prawny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista

W 2025 roku wypada osiem niedziel handlowych. Dzięki zmianom wprowadzonym wraz z uznaniem Wigilii za dzień wolny od pracy, w grudniu zyskaliśmy dodatkową – trzecią – niedzielę handlową. Kalendarz wygląda następująco: 26 stycznia 13 kwietnia 27 kwietnia 29 czerwca 31 sierpnia 7 grudnia 14 grudnia 21 grudnia W październiku, jak łatwo zauważyć, nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Ostatnia miała miejsce 31 sierpnia, a następna dopiero 7 grudnia – na trzy tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Oto pełna lista niedziel handlowych w 2025 roku:

  • 26 stycznia
  • 13 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 31 sierpnia
  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia.

Co z planowaną nowelizacją ustawy?

Politycy od kilku lat rozważają złagodzenie przepisów. Najdalej idący projekt zakłada, że zakaz obowiązywałby jedynie w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, a w pozostałe handel byłby dozwolony. W zamian pracownicy sklepów mieliby zagwarantowane podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Na razie jednak los nowelizacji pozostaje niepewny. Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, najpewniej oznacza brak większych zmian w najbliższym czasie. W 2026 liczba niedziel handlowych będzie również wynosić osiem, dokładnie tak jak w roku 2025. Sklepy będą otwarte w wyznaczone dni: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

05.10. 2025 r. będzie niedzielą z zakazem handlu. Duże sklepy, galerie handlowe i dyskonty (Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino) będą zamknięte. Zakupy można zrobić w Żabce, małych sklepach, na stacjach benzynowych oraz online. Na najbliższą niedzielę handlową musimy poczekać do 7 grudnia 2025 r.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest wprowadzany stopniowo
19 paź 2025

Sytuacja demograficzna w Europie osiągnęła poziom krytyczny. Starzejące się społeczeństwo stawia poważne wyzwania przed systemami emerytalnymi. W 2024 roku dotacja z budżetu państwa dla ZUS wzrosła o ponad 25%, a na jego wsparcie państwo przeznacza już 7% PKB. Czy Polska, wzorem innych krajów, powinna podnieść i zrównywać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn?
Przedsiębiorcy trafią przez to pod lupę skarbówki. Fiskus sprawdzi każdą firmę
19 paź 2025

Na razie to dobrowolne, ale już w przyszłym roku stanie się obowiązkiem. Żaden przedsiębiorca już nie ucieknie przed e-fakturowaniem. Czemu służą te zmiany? Z jednej strony e-faktury mają ułatwić prowadzenie firmy - przyspieszyć obieg dokumentów i skrócić czas rozliczeń. Z drugiej – dają fiskusowi wgląd w każdą transakcję niemal w czasie rzeczywistym, co ma ograniczyć wyłudzenia VAT i zmniejszyć lukę podatkową.
PZON: Osoby niepełnosprawne tracą stopień znaczny albo pkt 7 i 8 w orzeczeniu
18 paź 2025

PZON: Przez 10 lat stopień znaczny niepełnosprawności. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenia o znacznym stopniu już nie. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienonym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał znaczny stopień niepełnosprawności, a dziś już tak nie jest (drugi wariant takiej sytuacji to zabranie z orzeczenia pkt 7 i 8). Wczoraj był stopień znaczny niepełnosprawności i świadczenie pielęgnacyjne. Dziś cudowne uzdrowienie i nie ma znacznego stopnia niepełnosprawności.
Reforma z 2024 r.: Świadczenie wspierające wyklucza pielęgnacyjne. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka
18 paź 2025

Założeniem obecnego systemu wspierania osób niepełnosprawnych jest wygaszenie świadczenia pielęgnacyjnego (starego) dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych. Tylko osoby dorosłe mogą otrzymać świadczenie wspierające. Więc osoba niepełnosprawna (dorosła) składając wniosek o świadczenie wspierające "zabiera" np. swojej córce świadczenie pielęgnacyjne (stare). Nowe świadczenie pielęgnacyjne jest tylko dla opiekunów opiekujących się dziećmi do 18. życia (które nie mają prawa do świadczenia wspierającego).

REKLAMA

SOR: Byłem sam w szpitalu. Na ekranie oczekiwanie na lekarza 3 godziny i 5 minut
18 paź 2025

Internauta opisał pobyt na SOR w Przemyślu. W poczekalni nie było nikogo. Pomimo to wyznaczono mu 3 h (i 5 minut) oczekiwania. W rozmowie o tym zdarzeniu inni internauci żartowali, aby autor historii okazał zrozumienie dla lekarzy pracujących na 4 etatach i nie mogących oderwać się dla niego od szczytnych obowiązków. Złośliwi pisali z sarkazmem: 1) "Nie wstyd Ci, myślisz, że dla Ciebie pielęgniarka zbudzi lekarza" 2. "w takim razie gdzie informacja że "pacjenci w stanie nie zagrażającym życiu nie będą przyjmowani w trakcie snu lekarza?" 3) "chłopie naprawdę myślisz że pielęgniarka przyjdzie i powie "lekarz śpi musi Pan czekać". Przecież to otwarta droga do złożenia skargi do rzecznika praw pacjenta".
Co daje dłuższy staż pracy? Od stycznia 2026 r. wielu pracowników skorzysta na nowych przepisach
18 paź 2025

Od stycznia 2026 r. zmieniają się zasady obliczania stażu pracy pracowników. Od długości stażu pracy zależą uprawnienia pracownicze. Wiele osób wraz z nowym rokiem skorzysta na zmianach w prawie pracy - otrzymają dłuższe urlopy, nagrody, wyższe odprawy i dłuższe okresy wypowiedzenia. Co konkretnie daje wyższy staż pracy?
Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, ale tylko dla osób bez dodatku pielęgnacyjnego [Petycje]
18 paź 2025

Co więcej podwyżka nie dla każdej osoby 75+, ale takiej, która nie ma prawa do emerytury i renty. To niszowe sytuacje. Zazwyczaj osoba w wieku 75+ ma emeryturę albo rentę. Otrzymuje wtedy dodatek pielęgnacyjny. Ale są osoby, które w wieku 75 lat nie mają prawa do emerytury i renty. Bardzo rzadko, ale są takie osoby. I dla nich jest adresowany pomysł, aby ich zasiłek pielęgnacyjny był podniesiony do dodatku pielęgnacyjnego.
Jednej osoby MOPS wypłacił 6 zasiłków. Jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz. [Przykład]
18 paź 2025

Czy jedna osoba z MOPS otrzymuje średnio tylko jeden rodzaj zasiłku? A może jest możliwa kumulacja świadczeń i jedna osoba potrzebująca otrzyma ich wiele rodzajów (albo na różne cele)? W artykule przykład na drugą sytuację - wyrok sądu dla osoby, która otrzymała z MOPS 6 zasiłków w trzy miesiące. Jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz. Beneficjentka zasiłków poszła do sądu nie dlatego, że nie otrzymała zasiłku. Spierała się (skutecznie) o zbyt niską jego wartość.

REKLAMA

Nigdy nie wpisujcie tego w tytule przelewu. Zajmie się wami urząd skarbowy, bank zablokuje wam konto
19 paź 2025

Blokada konta, wstrzymany przelew i telefon z banku. Takie kłopoty można sobie zafundować jednym nieprzemyślanym tytułem przelewu. Choć brzmi to absurdalnie, to dziś wcale nie jest rzadkością. Wystarczy odrobina nieuwagi, by uruchomić lawinę procedur – od wewnętrznej kontroli banku po interwencję skarbówki.
Nigdy nie wpisujcie tego w tytule przelewu. Zajmie się wami urząd skarbowy, bank zablokuje wam konto
19 paź 2025

Blokada konta, wstrzymany przelew i telefon z banku. Takie kłopoty można sobie zafundować jednym nieprzemyślanym tytułem przelewu. Choć brzmi to absurdalnie, to dziś wcale nie jest rzadkością. Wystarczy odrobina nieuwagi, by uruchomić lawinę procedur – od wewnętrznej kontroli banku po interwencję skarbówki.

REKLAMA