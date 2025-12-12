REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co miesiąc od 250 do 380 zł dodatku mieszkaniowego. Kto może się starać o dopłaty do mieszkania? Ile wynosi dofinansowanie?

Co miesiąc od 250 do 380 zł dodatku mieszkaniowego. Kto może się starać o dopłaty do mieszkania? Ile wynosi dofinansowanie?

12 grudnia 2025, 14:34
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dodatek mieszkaniowy, mieszkanie, pieniądze
Co miesiąc od 250 do 380 zł dodatku mieszkaniowego. Kto może się starać o dopłaty do mieszkania? Ile wynosi dofinansowanie?
Shutterstock

Osoby, które mają trudności z pokryciem kosztów związanych z utrzymania mieszkania, mają możliwość ubiegania się o dopłatę w postaci dodatku mieszkaniowego. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, aby go otrzymać. Jakich dokładnie? Oto szczegóły.

Dodatek mieszkaniowy w 2025 roku. Kto może się starać o dopłaty do mieszkania? Ile wynosi dofinansowanie?

Dodatek mieszkaniowy to finansowe wsparcie dla osób, które mają trudności z pokryciem kosztów utrzymania mieszkania. Aby je otrzymać, należy spełnić określone kryteria dotyczące dochodów, powierzchni mieszkania oraz tytułu prawnego do lokalu.

Dodatek mieszkaniowy - dla kogo?

O dopłatę do mieszkania w 2025 roku mogą ubiegać się:

  • Właściciele mieszkań lub domów.
  • Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu.
  • Najemcy lub podnajemcy posiadający umowę najmu.
  • Osoby oczekujące na przyznanie lokalu zamiennego lub socjalnego, pod warunkiem posiadania prawomocnego orzeczenia sądu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na osobę z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza:

  • 3272,69 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.
  • 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dodatkowo, lokal mieszkalny, na który ma być przyznany dodatek, nie może przekraczać określonej powierzchni użytkowej:

  • 35 m² - dla jednej osoby.
  • 40 m² - dla dwóch osób.
  • 45 m² - dla trzech osób.
  • 55 m² - dla czterech osób.
  • 65 m² - dla pięciu osób.
  • 70 m² - dla sześciu osób (zwiększa się o 5 m² za każdą kolejną osobę).

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego znajdziesz w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (dostępny również na ich stronach internetowych). Jeśli mieszkanie ma zarządcę, konieczne będzie uzyskanie jego potwierdzenia, które należy dołączyć do wniosku. Do wniosku o dopłatę do mieszkania należy dołączyć również:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Deklarację o dochodach wszystkich pełnoletnich domowników z ostatnich 3 miesięcy.
  • Dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową mieszkania lub domu.
  • Dokumenty potwierdzające wysokość wydatków ponoszonych na mieszkanie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć w urzędzie lub ośrodku pomocy społecznej osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2025 roku?

Wysokość dodatku mieszkaniowego ustalana jest indywidualnie na podstawie dochodów gospodarstwa domowego oraz ponoszonych kosztów utrzymania lokalu. Średnia wysokość dodatku w 2025 roku wynosi od 250 do 380 zł miesięcznie.

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany co miesiąc bezpośrednio zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania opłat za mieszkanie. Warto wiedzieć, że osoby mieszkające w lokalach bez centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub instalacji gazowej, mogą dodatkowo ubiegać się o ryczałt na pokrycie kosztów opału.

Dodatek mieszkaniowy 2025 - podsumowanie najważniejszych informacji

Dodatek mieszkaniowy na rok 2025 to forma wsparcia finansowego przeznaczona dla osób o niskich dochodach, mająca na celu pomoc w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania. Aby go uzyskać, należy spełnić określone kryteria, a limity dochodowe zostały w tym roku podniesione, co sprawiło, że więcej osób ma szansę na otrzymanie tego świadczenia. Głównym kryterium jest dochód na osobę w gospodarstwie domowym. W 2025 roku, aby kwalifikować się do dodatku, miesięczny dochód nie może przekroczyć: 3272,69 zł dla gospodarstwa jednoosobowego; 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli dochód przekracza te limity, kwota dodatku zostanie odpowiednio pomniejszona, jednak musi on wynosić co najmniej 40,91 zł. Kolejnym ważnym warunkiem jest normatywna powierzchnia mieszkania, która nie może być zbyt duża. Przykładowo, dla jednej osoby wynosi ona 35 m², a dla dwóch - 40 m². Powierzchnia ta może być jednak powiększona o 30 proc. lub 50 proc., a w przypadku zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, dodatek przyznawany jest do dodatkowych 15 m².

Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie, w zależności od wysokości dochodów, liczby osób w gospodarstwie oraz ponoszonych kosztów utrzymania mieszkania. Średnia kwota dodatku na 2025 rok waha się między 250 a 380 zł, ale może być wyższa. Dodatek jest wypłacany raz w miesiącu z góry, zazwyczaj do 10. dnia danego miesiąca. Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Wraz z wnioskiem trzeba dostarczyć kilka kluczowych dokumentów, w tym: dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie; dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu (np. umowa najmu lub akt własności). Warto zaznaczyć, że od lipca 2025 roku wprowadzono nowy rodzaj dodatku mieszkaniowego, który jest przeznaczony specjalnie dla funkcjonariuszy służb mundurowych (w tym policjantów), jako alternatywa dla lokali służbowych. Jest to odrębne świadczenie, niezależne od standardowego dodatku mieszkaniowego.

Źródło: INFOR
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
