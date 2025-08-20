14. emerytura w tym roku zostanie wypłacona we wrześniu. Mało kto o tym wie, że świadczenie to mogą otrzymać nie tylko emeryci, ale również osoby poniżej 25. roku życia, które pobierają określone świadczenia długoterminowe z ZUS, takie jak na przykład renta rodzinna . Oto szczegóły.

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?

Czternasta emerytura, potocznie rozumiana jako dodatkowa roczna wypłata dla emerytów, w rzeczywistości przysługuje szerszemu gronu świadczeniobiorców ZUS, obejmując nie tylko emerytów, ale także rencistów. W przeciwieństwie do emerytury, którą nabywa się po osiągnięciu określonego wieku, renta może być przyznana również osobom młodszym, w tym dzieciom.

Czternastka to dodatkowa wypłata nie tylko dla seniorów

Dodatkowe świadczenia, takie jak 13. i 14. emerytura, wypłacane są zarówno emerytom, jak i rencistom. Według danych ZUS, w Polsce na koniec 2023 roku liczba osób pobierających emerytury i renty wynosiła około 9 milionów, stanowiąc blisko 25 proc. populacji kraju.

Według danych ZUS z marca 2025 roku, rentę rodzinną w Polsce pobiera 1,168 miliona osób. Wszystkie te osoby, jako uprawnione do renty, mają prawo do otrzymania dodatkowego przelewu w ramach czternastej emerytury, której wypłata prognozowana jest na wrzesień.

Czternastka również dla osób uprawnionych do renty rodzinnej bez względu na wiek

Dodatkowe środki z 14. emerytury trafią zatem również do osób pobierających rentę rodzinną, niezależnie od ich wieku. Aby nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym, spełniony musi być jeden z poniższych warunków dotyczących osoby zmarłej:

Posiadanie prawa do emerytury lub spełnianie warunków do jej uzyskania.

Posiadanie prawa do emerytury pomostowej.

Posiadanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełnianie warunków do jej uzyskania.

Pobieranie zasiłku przedemerytalnego.

Pobieranie świadczenia przedemerytalnego.

Pobieranie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Dzieci mogą otrzymać rentę rodzinną po zmarłym, jeśli były jego dziećmi własnymi, dziećmi drugiego małżonka lub dziećmi przysposobionymi. Renta rodzinna przyznawana jest:

do ukończenia 16. roku życia,

w przypadku kontynuowania nauki – do ukończenia 25. roku życia,

bez względu na wiek, jeśli całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25 lat.

Zasady ustalania wysokości czternastki przy rencie rodzinnej

Wysokość 14. emerytury dla osób pobierających standardową emeryturę jest powiązana z wysokością emerytury minimalnej, która od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak w przypadku renty rodzinnej, kwota 14. emerytury zależy od liczby uprawnionych do tej renty osób i stanowi odpowiedni procent świadczenia po zmarłym:

85 proc. świadczenia po zmarłym, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba.

90 proc. świadczenia, gdy uprawnione są dwie osoby.

95 proc. świadczenia, gdy uprawnione są co najmniej trzy osoby.

Należy podkreślić, że do jednej renty rodzinnej przysługuje tylko jedna wypłata 14. emerytury. Oznacza to, że jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest kila osób, kwota 14. emerytury jest dzielona proporcjonalnie między nich. ZUS potwierdza, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie potrzeby jest dzielona równo między uprawnionych.