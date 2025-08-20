REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 sierpnia 2025, 14:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
14. emerytura, czternastka
Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?
Jakub Laskowski
dziennik.pl

REKLAMA

REKLAMA

14. emerytura w tym roku zostanie wypłacona we wrześniu. Mało kto o tym wie, że świadczenie to mogą otrzymać nie tylko emeryci, ale również osoby poniżej 25. roku życia, które pobierają określone świadczenia długoterminowe z ZUS, takie jak na przykład renta rodzinna. Oto szczegóły.

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?

Czternasta emerytura, potocznie rozumiana jako dodatkowa roczna wypłata dla emerytów, w rzeczywistości przysługuje szerszemu gronu świadczeniobiorców ZUS, obejmując nie tylko emerytów, ale także rencistów. W przeciwieństwie do emerytury, którą nabywa się po osiągnięciu określonego wieku, renta może być przyznana również osobom młodszym, w tym dzieciom.

REKLAMA

Czternastka to dodatkowa wypłata nie tylko dla seniorów

REKLAMA

Dodatkowe świadczenia, takie jak 13. i 14. emerytura, wypłacane są zarówno emerytom, jak i rencistom. Według danych ZUS, w Polsce na koniec 2023 roku liczba osób pobierających emerytury i renty wynosiła około 9 milionów, stanowiąc blisko 25 proc. populacji kraju.

Według danych ZUS z marca 2025 roku, rentę rodzinną w Polsce pobiera 1,168 miliona osób. Wszystkie te osoby, jako uprawnione do renty, mają prawo do otrzymania dodatkowego przelewu w ramach czternastej emerytury, której wypłata prognozowana jest na wrzesień.

Czternastka również dla osób uprawnionych do renty rodzinnej bez względu na wiek

Dodatkowe środki z 14. emerytury trafią zatem również do osób pobierających rentę rodzinną, niezależnie od ich wieku. Aby nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym, spełniony musi być jeden z poniższych warunków dotyczących osoby zmarłej:

  • Posiadanie prawa do emerytury lub spełnianie warunków do jej uzyskania.
  • Posiadanie prawa do emerytury pomostowej.
  • Posiadanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełnianie warunków do jej uzyskania.
  • Pobieranie zasiłku przedemerytalnego.
  • Pobieranie świadczenia przedemerytalnego.
  • Pobieranie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Dzieci mogą otrzymać rentę rodzinną po zmarłym, jeśli były jego dziećmi własnymi, dziećmi drugiego małżonka lub dziećmi przysposobionymi. Renta rodzinna przyznawana jest:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • do ukończenia 16. roku życia,
  • w przypadku kontynuowania nauki – do ukończenia 25. roku życia,
  • bez względu na wiek, jeśli całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25 lat.

Zasady ustalania wysokości czternastki przy rencie rodzinnej

Wysokość 14. emerytury dla osób pobierających standardową emeryturę jest powiązana z wysokością emerytury minimalnej, która od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak w przypadku renty rodzinnej, kwota 14. emerytury zależy od liczby uprawnionych do tej renty osób i stanowi odpowiedni procent świadczenia po zmarłym:

  • 85 proc. świadczenia po zmarłym, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba.
  • 90 proc. świadczenia, gdy uprawnione są dwie osoby.
  • 95 proc. świadczenia, gdy uprawnione są co najmniej trzy osoby.

Należy podkreślić, że do jednej renty rodzinnej przysługuje tylko jedna wypłata 14. emerytury. Oznacza to, że jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest kila osób, kwota 14. emerytury jest dzielona proporcjonalnie między nich. ZUS potwierdza, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie potrzeby jest dzielona równo między uprawnionych.

Powiązane
Nie zapłacisz do 25 sierpnia? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł
Nie zapłacisz do 25 sierpnia? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – świadczenia, ulgi i zasiłki z MOPS i PFRON
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – świadczenia, ulgi i zasiłki z MOPS i PFRON
Chcesz podwoić swoją emeryturę? To możliwe! ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego
Chcesz podwoić swoją emeryturę? To możliwe! ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak specjaliści od finansów i rachunkowości w skali europejskiej oceniają warunki pracy w swojej branży? Jakie są i jakie będą trendy w tym zakresie?
20 sie 2025

Świat przyśpieszył, a wraz z nim przyśpieszyły zmiany na rynku pracy. Pandemia gwałtownie wprowadziła zdalny i hybrydowy model pracy do firm, turbulencje geopolityczne i ekonomiczne zachwiały poczuciem bezpieczeństwa i przewidywalności, a zmiany klimatyczne oraz rozwój technologii wpływają na rynek pracy w tempie wykładniczym.
Rodzina 2+2 może dziś pożyczyć aż 770 tys. zł, a rata kredytu spadła o ponad 200 zł. Kto poczeka, ten straci!
20 sie 2025

Rodzina 2+2 może dziś naprawdę sporo, a rata kredytu jest niższa. Rząd tymczasem wycofał się z programu dopłat i nie planuje żadnej alternatywy. Eksperci ostrzegają: czekanie na cud może się skończyć droższym mieszkaniem.
Niepełnosprawni w pracy 2025 – jakie prawa Ci przysługują i ile możesz zyskać
20 sie 2025

Jesteś osobą niepełnosprawną i pracujesz? A może dopiero zastanawiasz się nad podjęciem zatrudnienia? W 2025 roku pracownicy z orzeczeniem mają nie tylko obowiązki wobec pracodawcy, ale także szereg praw i przywilejów. Od dodatkowych urlopów, przez skrócony czas pracy, aż po ochronę przed zwolnieniem i wsparcie finansowe z PFRON. Sprawdź, co dokładnie Ci przysługuje i jak możesz skorzystać z dostępnych rozwiązań.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. 4043 zł dofinansowania z PFRON do wózka inwalidzkiego (elektrycznego) lub skutera - zmiany od sierpnia 2025 r.
20 sie 2025

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zmienił niedawno Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku. Od 5 sierpnia 2025 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Obszaru C Zadanie 2 programu mogą złożyć także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które użytkują skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Taka możliwość nastąpiła po decyzji Rady Nadzorczej PFRON o zmianie programu (uchwała nr 5/2025 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 26 czerwca 2025 r.). Dofinansowanie dotyczy kosztów utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

REKLAMA

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?
20 sie 2025

14. emerytura w tym roku zostanie wypłacona we wrześniu. Mało kto o tym wie, że świadczenie to mogą otrzymać nie tylko emeryci, ale również osoby poniżej 25. roku życia, które pobierają określone świadczenia długoterminowe z ZUS, takie jak na przykład renta rodzinna. Oto szczegóły.
Wziął L4 i pojechał na koncert – wykrył to detektyw wynajęty przez pracodawcę
20 sie 2025

- Skala problemu rośnie z kwartału na kwartał. Pracodawcy coraz częściej proszą o pomoc detektywów, by pomóc w ustaleniu realnej sytuacji pracownika, który np. nadużywa L4 czy udał się na długotrwały urlop. Takie sytuacje mają miejsce np. gdy w firmie jest konflikt, planowane są zwolnienia lub gdy po prostu niektórym nie chce się wykonywać służbowych obowiązków – mówi detektyw Małgorzata Marczulewska. – Niektóre sytuacje są dowodem wielkiej arogancji pracowników – mówi ekspertka i podaje kilka przykładów.
W jaki sposób wyegzekwować od sprawcy świadczenia przyznane pokrzywdzonemu?
20 sie 2025

Mimo że sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego – a nawet zastąpić go nawiązką do 200 tys. zł – w praktyce często zdarza się, że sprawcy ignorują te obowiązki. Pokrzywdzeni nie są jednak bezradni – mogą skorzystać z egzekucji komorniczej, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do ponownego postępowania karnego wobec osoby uchylającej się od wykonania wyroku.
Skrócony czas pracy – pilotaż również w samorządach
20 sie 2025

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć jako realizator tylko jeden wniosek dla wybranej jednostki podległej, w której będzie testowany model skróconego czasu pracy. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji w edukacji
20 sie 2025

Czy szkoła powinna uczyć o zagrożeniach związanych z AI? Czy uczniowie powinni stosować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji? SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii zapytała o to rodziców.

7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
20 sie 2025

W dniu 23 lipca br. do Sejmu została złożona petycja obywatelska w sprawie zwiększenia przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.

REKLAMA