REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ograniczenie świadczenia 800 plus kością niezgody pomiędzy Prezydentem i rządem. MRPiPS: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”

Ograniczenie świadczenia 800 plus kością niezgody pomiędzy Prezydentem i rządem. MRPiPS: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 sierpnia 2025, 07:36
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
800 plus, świadczenie, prezydent, Karol Nawrocki, MRPiPS
Ograniczenie świadczenia 800 plus kością niezgody pomiędzy Prezydentem i rządem. MRPiPS: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”
Inne

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 25 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy, która przedłużałaby prawo do świadczenia 800 plus i bezpłatnej ochrony zdrowia dla obywateli Ukrainy na dotychczasowych zasadach. „Nie podpiszę tej ustawy ponieważ nigdy nie zgodzę się na żadne przepisy, które gorzej traktują polskich obywateli niż obywateli innego państwa.” – podkreślił Prezydent. Inne zdanie na ten temat ma jednak MRPiPS.

Weto Prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – co oznacza dla Ukraińców i ich prawa do świadczenia 800 plus oraz bezpłatnej ochrony zdrowia?

REKLAMA

W dniu 25 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki zawetował, czyli odmówił podpisania ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA

Zawetowana przez Prezydenta ustawa miałaby przedłużyć okres udzielenia obywatelom Ukrainy tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją wykonawczą (UE) 2022/382, wydaną na podstawie art. 4 ust. 2 dyrektywy Rad 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, do dnia 4 marca 2026 r. Jednocześnie, przewiduje ona przedłużenie okresu obowiązywania rozwiązań prawnych związanych z dostępem obywateli Ukrainy do świadczeń na rynku pracy, edukacji, świadczeń zdrowotnych, świadczeń na rzecz rodzin i świadczeń socjalnych oraz możliwości pobytu osób należących do grup wrażliwych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

W ocenie Prezydenta – w związku z obecną bardzo trudną sytuacją finansów publicznych w Polsce – zakres wsparcia udzielanego obywatelom Ukrainy, „choć uzasadniony w pierwszych miesiącach wojny jako wyraz solidarności i odpowiedzi na sytuację wojenną, w obecnych realiach staje się coraz trudniejszy do utrzymania. (…) Dalsze utrzymywanie pełnego uprawnienia uchodźców w dostępie do świadczeń finansowanych z budżetu państwa polskiego prowadziłoby do narastania obciążeń fiskalnych, ograniczając jednocześnie możliwości kierowania wsparcia do obywateli polskich, dla których system socjalny został przecież stworzony.”

W związku z powyższym – Prezydent uznał za konieczną selekcję beneficjentów i kierowanie wsparcia do osób najbardziej potrzebujących, a także stopniowe wygaszanie niektórych programów powszechnego wsparcia dla uchodźców”.

Ważne

Prezydent uważa, iż:

  • wypłata świadczenia wychowawczego 800 plus obywatelom Ukrainy powinna być uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków, polegających na tym, aby obywatel Ukrainy był zatrudniony lub prowadził działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz realizował zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa,
  • prawo do bezpłatnej ochrony zdrowia dla obywateli Ukrainy powinno być uzależnione od zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz opłacania składki zdrowotnej, „tak jak robią to miliony Polaków”. „Prawo do bezpłatnej ochrony zdrowia dla Ukraińców, niezależnie od tego czy pracują czy nie pracują. To trzeba zmienić, ponieważ jest to skrajna nierówność wobec polskich obywateli. (…) Nie podpiszę tej ustawy ponieważ nigdy nie zgodzę się na żadne przepisy, które gorzej traktują polskich obywateli niż obywateli innego państwa.” – podkreślił Prezydent.

REKLAMA

Prezydent zaznaczył równocześnie, że – ograniczenie rozmiaru pomocy nie będzie oznaczać rezygnacji z solidarności wobec Ukrainy, lecz będzie stanowić wyraz dostosowania polityki państwa do realnych możliwości budżetowych. Pozwoli to na uniknięcie napięć społecznych i zapewni, że wsparcie dla uchodźców będzie udzielane w sposób odpowiedzialny, proporcjonalny i sprawiedliwy”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z wypowiedzi Ministry Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowanej przez nią na jej profilu w mediach społecznościowych po odmowie podpisania przez Prezydenta ww. ustawy wynika, że wspomniane przez Prezydenta „uniknięcie napięć społecznych”, z całą pewnością, nie znajdzie jednak odzwierciedlenia na linii – Prezydent-rząd (a przynajmniej – Prezydent-MRPiPS).

Prezydent ma własny pomysł na pomoc obywatelom Ukrainy – kolejna inicjatywa ustawodawcza Karola Nawrockiego

Jednocześnie z odmową podpisania ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – Prezydent Karol Nawrocki poinformował o wyjściu z własną inicjatywą ustawodawczą w kwestii pomocy obywatelom Ukrainy:

„Nie podpiszę przedmiotowej ustawy, ale równolegle wychodzę z własną inicjatywą ustawodawczą, która jest sprawiedliwa przede wszystkim wobec Polaków, ale także wobec Ukraińców, którzy zdecydowali się być częścią polskiego systemu społeczno-gospodarczego. Dlatego moja propozycja umożliwia obywatelom Ukrainy dalszą obecność w naszym kraju i porządkuje prawnie ich sytuację.

Projekt ustawy autorstwa Prezydenta nie został jeszcze złożony do Sejmu, ani nie została ujawniona jego treść, ale można przypuszczać, że znajdą się tam wspomniane powyżej, postulowane przez Prezydenta ograniczenia w dostępie obywateli Ukrainy do świadczenia 800 plus oraz bezpłatnej opieki zdrowotnej, które uzależnione zostaną od pozostawania przez nich w zatrudnieniu lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium naszego kraju oraz odprowadzania podatków lub odpowiednio – opłacania składki zdrowotnej.

MRPiPS nie pozostaje obojętne wobec weta Prezydenta i zamiaru ograniczenia świadczenia 800 plus: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”

Wobec weta prezydenckiego dotyczącego nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy obojętna nie pozostała Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która odmowę podpisania ustawy przez Karola Nawrockiego skomentowała w następujący sposób:

„800 plus to pieniądze dla i na dzieci. Dzieci, które nie odpowiadają za to, czy ich mama ma pracę, czy właśnie ją straciła, czy opiekuje się chorą babcią albo noworodkiem.

Pracę należy doceniać. Po utracie pracy trzeba zachęcać i pomagać w znalezieniu nowej. Ale za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci.

To abc ludzkiej przyzwoitości.

Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi.”

Post A. Dziemianowicz-Bąk z 25.08.2025 r. opublikowany na platformie X

X.com

Weto Prezydenta wobec świadczenia 800 plus i bezpłatnej ochrony zdrowia dla obywateli Ukrainy na dotychczasowych zasadach i co dalej?

Weto prezydenckie nie ma charakteru selektywnego, co oznacza, że Prezydent nie może zakwestionować tylko niektórych przepisów, lecz całą ustawę – tak też stało się w przypadku ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W związku z odmową podpisania ustawy przez Prezydenta – zgodnie z art. 122 ust. 5 Konstytucji – trafi ona teraz ponownie do Sejmu, który będzie mógł wniosek Prezydenta, pod warunkiem uzyskania większości 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczny posłów – odrzucić. Jeżeli Sejmowi udałoby się taką większość uzyskać – wówczas Prezydent, w ciągu 7 dni podpisałby ww. ustawę i nie przysługiwałoby mu już prawo do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Sprawa nie jest jeszcze zatem przesądzona.

Podstawa prawna:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)

Fot. Mikołaj Bujak/Kancelaria Prezydenta RP, Krystian Maj/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Powiązane
Nowy podatek za przelot samolotem od 1 listopada 2025 r. Podróż w obie strony będzie kosztowała każdego Polaka dodatkowe 300 zł
Nowy podatek za przelot samolotem od 1 listopada 2025 r. Podróż w obie strony będzie kosztowała każdego Polaka dodatkowe 300 zł
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 września 2025 r.: część z nich musi tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia, a tym razem – straci je więcej osób
Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 września 2025 r.: część z nich musi tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia, a tym razem – straci je więcej osób
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w OC od 10 września 2025 r. Jak będą działały nowe przepisy?
27 sie 2025

10 września 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki nowym przepisom nabywca używanego pojazdu będzie mógł wypowiedzieć umowę OC komunikacyjnego ze wskazaniem daty jej rozwiązania.
Najnowszy raport płacowy 2025 dla pracodawców i pracowników. Gdzie są najwyższe podwyżki? [ZAROBKI]
27 sie 2025

Udostępniamy najnowszy raport płacowy 2025. Każdy pracodawca i pracownik powinien się z nim zapoznać. Okazuje się, że wzrost wynagrodzeń wyhamował. Gdzie są najwyższe podwyżki? Artykuł zawiera tabelę z zarobkami na różnych stanowiskach.
Ukraińcy dominują w pobieraniu 800 plus. W pół roku ZUS wypłacił im ponad 1,4 mld zł [DANE Z ZUS]
27 sie 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił w I połowie br. świadczenie Rodzina 800+ dla ponad 365 tys. dzieci, których rodzice zadeklarowali obywatelstwo inne niż polskie. To o 1,5% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Łączna kwota wyniosła 1,613 mld zł, czyli o 4,5% mniej niż rok wcześniej, kiedy było to 1,689 mld zł. Najwięcej odbiorców ww. świadczenia pochodzi z Ukrainy. ZUS przekazał w sumie 1,438 mld zł na rzecz blisko 305 tys. ukraińskich dzieci. Kolejnymi grupami są Białorusini, Rumuni oraz Rosjanie. Na dalszych miejscach znaleźli się beneficjenci z obywatelstwem indyjskim, wietnamskim, gruzińskim, bułgarskim, mołdawskim i chińskim.
Nowy przedmiot w szkołach od 1 września 2025 roku
27 sie 2025

Od 1 września 2025 roku w szkołach ponadpodstawowych będzie nowy przedmiot - edukacja obywatelska. Czy będą to zajęcia obowiązkowe? Jakie zagadnienia będą poruszane na tych lekcjach?

REKLAMA

Fundacja rodzinna bez napięć - co powinien zawierać dobry statut?
27 sie 2025

Pomimo że fundacja rodzinna jest w polskim prawie stosunkowo nowym rozwiązaniem, to zdążyła już wzbudzić zainteresowanie przedsiębiorców. Nic dziwnego – pozwala bowiem uporządkować proces sukcesji, ochronić majątek przed rozdrobnieniem i stworzyć ramy współpracy między pokoleniami, przekazując jednocześnie wartości i wizję fundatora jego sukcesorom.

Dobra wiadomość dla rolników! Prezydent podpisał ustawę o przechowywaniu nawozów naturalnych – zmiany wejdą w życie błyskawicznie
27 sie 2025

Prezydent RP podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadza istotne zmiany dla rolników w zakresie przechowywania nawozów naturalnych. Nowe przepisy wydłużają terminy dostosowania gospodarstw, upraszczają procedury budowlane i zapewniają dodatkowe wsparcie administracyjne.
Rada Gabinetowa - kiedy, o której godzinie? Co jest przedmiotem obrad?
27 sie 2025

Rada Gabinetowa, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego, odbędzie się dziś rano w Pałacu Prezydenckim. Przedmiotem obrad Rady będzie stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa.
Nie będą już wypłacać emerytur co miesiąc. Szykują się rewolucyjne zmiany w przepisach
27 sie 2025

Rząd ma pomysł, który może szczególnie zaboleć. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zmienić system wypłat emerytur. Nie, nie chodzi o waloryzację czy podniesienie minimalnego świadczenia. Chodzi o to, by część seniorów dostawała pieniądze... raz na kwartał.

REKLAMA

Czy to w porządku? Ministerstwo odmówiło ochrony osób niepełnosprawnych (stopień znaczny) przed opłatami. Bo to działka innego ministerstwa
26 sie 2025

O jakie opłaty ponoszone przez osoby niepełnosprawne chodzi? To opłaty, które płacą za pomoc w sporządzaniu wniosków o świadczenie wspierające. Jego maksymalna wysokość 4134 zł (w 2025 r.). Za pomoc w jego przyznaniu firmy pośredniczące i kancelarie życzą sobie wielokrotność świadczenia. Może to być nawet 6-krotność wartości przyznanego świadczenia (czyli prawie 25 000 zł z: 6 x 4134 zł). To są wygórowane opłaty. Od kilku miesięcy posłowie alarmują rząd o tym procederze, który dotyka osoby niepełnosprawne w najpoważniejszym stopniu niepełnosprawności (często starsze). Rząd odmówił interwencji. Na dziś.
Te 5 dni urlopu można wykorzystać tylko do końca 2025 r., nie przechodzi na 2026 r.
26 sie 2025

Wiele osób wciąż nie wie, czy nie pamięta o swoich prawach pracowniczych. Oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego, Kodeks pracy przewiduje inne, mniej znane, ale niezwykle przydatne uprawnienia. Jednym z nich jest urlop w wymiarze 5 dni, ale przysługuje on tylko na dany rok kalendarzowy, czyli 5 dni w 2025 r. Urlop nie przechodzi na 2026 r., ponieważ od 2026 r. będzie nowy okres tego urlopu.

REKLAMA