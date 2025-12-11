REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. Dostępny jest także dla osób z wyższymi dochodami

To ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. Dostępny jest także dla osób z wyższymi dochodami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 14:59
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zasiłek, MOPS, pieniądze, gotówka
To ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. Dostępny jest także dla osób z wyższymi dochodami
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce niektóre formy pomocy społecznej nie są uzależnione od kryterium dochodowego. Przykładowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) może przyznać specjalny zasiłek zwrotny, który jest dostępny również dla osób o wyższych zarobkach, pod warunkiem, że ich rodzina nagle znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek zwrotny z MOPS: pomoc dla rodzin w nagłych wypadkach

Nie wszystkie formy pomocy społecznej w Polsce zależą od dochodu. Jednym z wyjątków jest zasiłek zwrotny oferowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Jest on przeznaczony również dla osób o wyższych dochodach, które znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby, wypadku, utraty pracy lub poważnej awarii w domu. Chociaż co do zasady zasiłek ten trzeba zwrócić, to w szczególnych przypadkach MOPS może umorzyć całą należność.

REKLAMA

REKLAMA

Nie tylko zasiłek zwrotny. Oto inne formy wsparcia finansowego oferowane przez MOPS

MOPS dostosowuje swoje świadczenia do potrzeb rodzin i osób w trudnej sytuacji. Oprócz zasiłku zwrotnego, najczęściej przyznawane są:

  • zasiłek stały — dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • zasiłek okresowy — tymczasowa pomoc dla osób, które straciły pracę,
  • zasiłek celowy — na konkretne wydatki, np. leki, opał lub koszty pogrzebu.

Większość świadczeń socjalnych w Polsce jest uzależniona od dochodu. Obecnie progi te wynoszą 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Nawet niewielkie przekroczenie tych limitów może pozbawić prawa do wsparcia. W dobie inflacji i rosnących kosztów życia, wiele rodzin, mimo formalnie "zbyt wysokich" dochodów, boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi.

Jak ubiegać się o zasiłek zwrotny w MOPS?

Aby otrzymać zasiłek zwrotny, należy złożyć wniosek w MOPS, dołączając dokumenty potwierdzające dochody oraz szczegółowy opis sytuacji, w której znalazła się rodzina. Niezbędny jest również wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Na tej podstawie MOPS podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy, a także ustala warunki spłaty lub ewentualnego umorzenia należności.

REKLAMA

Zasiłek zwrotny z MOPS - najważniejsze informacje o świadczeniu

MOPS może przyznać zasiłek zwrotny, który różni się od innych form pomocy tym, że nie ma górnego limitu dochodów, co czyni go dostępnym również dla osób, które normalnie nie kwalifikują się do wsparcia socjalnego. Pomoc ta jest przeznaczona dla osób, które znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji finansowej, na przykład z powodu utraty pracy, choroby, wypadku czy awarii w domu. Chociaż zasadą jest zwrot przyznanej kwoty, MOPS może zdecydować o umorzeniu długu w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce kwota zasiłku jest elastyczna, nie ma górnego limitu, ale musi być odpowiednio uzasadniona. Typowo kwoty wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych i są przeznaczone na konkretne cele, takie jak koszty leczenia, nagłe wydatki po wypadku, koszty pogrzebu czy opieka nad bliskimi. Wniosek o wsparcie może złożyć każda osoba, która znalazła się w kryzysowej sytuacji finansowej, niezależnie od poziomu dochodów.

Proces uzyskania pomocy wymaga złożenia wniosku w MOPS-ie (w formie pisemnej lub ustnej), przedstawienia dokumentów finansowych i uzasadnienia potrzeby wsparcia. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, a decyzja zapada w ciągu 30 dni. Zwrot zasiłku odbywa się w terminie uzgodnionym z MOPS-em, z możliwością rozłożenia na raty. W uzasadnionych przypadkach, na przykład w razie pogorszenia się sytuacji finansowej wnioskodawcy, MOPS może umorzyć część lub całość długu. W skrócie, jest to elastyczna forma pomocy finansowej w nagłych sytuacjach, dostępna niezależnie od dochodów, choć w zasadzie zwrotna.

Powiązane
Uwaga emeryci! ZUS może obciąć emeryturę nawet o 939 zł. Oto nowe zasady dorabiania
Uwaga emeryci! ZUS może obciąć emeryturę nawet o 939 zł. Oto nowe zasady dorabiania
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
Szokujące informacje z ZUS dla milionów Polaków. Ludzie nie dowierzają
Szokujące informacje z ZUS dla milionów Polaków. Ludzie nie dowierzają
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z GOPS lub MOPS w 2025 roku. Dla kogo? Ile wynoszą? Czy są jednorazowe? Czym się różnią? Na jak długo są przyznawane?
11 gru 2025

W 2025 roku Gminne (GOPS) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) nadal stanowią kluczowe punkty wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy to jedne z form pomocy, które mogą stanowić realne koło ratunkowe. Na czym dokładnie polega różnica między tymi świadczeniami? Kto może się o nie ubiegać?

To koniec z abonamentem RTV! Co się stanie z niezapłaconymi długami?
11 gru 2025

Mimo że rząd zamierza znieść opłatę za abonament RTV w 2027 roku, zaległości finansowe wobec Poczty Polskiej pozostaną. W 2024 roku wysłano ponad 118 tysięcy wezwań do zapłaty, co przełożyło się na odzyskanie dziesiątek milionów złotych. Dodatkowo, "Fakt" informuje, że od 2026 roku niepłacących czekają wyższe stawki i surowsze kary. Oto szczegóły.
Symbole niepełnosprawności 2026 – co oznaczają 01-U, 05-R, 10-N i jakie dają prawa?
11 gru 2025

W 2026 roku jeden szczegół w orzeczeniu może zadecydować o tym, jakie świadczenia dostaniesz i czy otrzymasz wsparcie asystenta, usługi opiekuńcze albo dopłaty z PFRON. Chodzi o symbol, krótki kod, który mówi więcej niż sam stopień niepełnosprawności. Sprawdzamy, co oznaczają symbole 01-U, 05-R, 12-C i dlaczego ich znaczenie jeszcze wzrośnie.
Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity
11 gru 2025

Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 roku podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce.

REKLAMA

800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
11 gru 2025

Nie brakuje nowych pomysłów na zreformowanie świadczenia wychowawczego. Co jakiś czas powraca postulat rozszerzenia grupy beneficjentów tzw. 800 plus o studentów i dorosłych uczniów. Argumentem za taką zmianą jest fakt ponoszenia przez rodziców wydatków również na starszych uczniów.
Mało kto wie, że istnieje taki dodatek. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc z ZUS
11 gru 2025

Nie każdy o tym wie, ale sieroty zupełne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z ZUS. Dodatek dla sieroty zupełnej, który wynosi obecnie ponad 654,48 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na wiek. Jak go otrzymać? Oto szczegóły. 
To ostatnie dni na skorzystanie z takiego wsparcia ze środków publicznych. Termin mija 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o 2500 złotych
11 gru 2025

Już niedługo skończy się czas na wykorzystanie świadczenia o wartości 2500 złotych. Termin minie 31 grudnia 2025 roku, więc z dokonaniem zakupu nie należy zwlekać. O co chodzi i kto może skorzystać z tego wsparcia ze środków publicznych?
Rząd potwierdził podstawę składek ZUS na 2026 rok. O ile wzrosną koszty zatrudnienia? Obliczenia na przykładzie wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym
11 gru 2025

Rząd potwierdził wysokość przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, które w 2026 r. będzie wynosić 9 420 zł. To ważna informacja dla branży transportowej, ponieważ to właśnie od tej kwoty najczęściej naliczane są składki ZUS kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Dla przedsiębiorców funkcjonujących w warunkach utrzymującej się presji finansowej oznacza to kolejny zauważalny wzrost kosztów. W praktyce może to zwiększyć miesięczne wydatki na jednego kierowcę nawet o kilkaset złotych.

REKLAMA

Wystawne święta tylko dla nielicznych? Polacy coraz ostrożniej wydają na Boże Narodzenie
11 gru 2025

Dla wielu Polaków grudzień to nie czas beztroskich przygotowań, lecz presji finansowej. Z najnowszego raportu wynika, że rosnące koszty życia wciąż obciążają domowe budżety – a niemal co trzeci z nas rezygnuje z tradycyjnych wydatków na prezenty, dekoracje i wystawną kolację wigilijną. Czy Polaków wciąż stać na „magiczne” święta?
Jak zyskać 11 tys. zł na jednym aucie firmowym? Trzeba zdążyć z leasingiem finansowym do końca 2025 roku: 1-2 tygodnie na formalności. Ale czasem leasing operacyjny bardziej się opłaca
11 gru 2025

Nawet 11.000,- zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupi popularny samochód przed końcem 2025 roku korzystając z leasingu finansowego, a następnie będzie go amortyzował przez 5 lat – wynika z symulacji przygotowanej przez InFakt oraz Superauto.pl. Bowiem1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym. Istotnie zmieni się limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne rozliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także wydatków związanych z leasingiem lub wynajem aut spalinowych w kosztach uzyskania przychodów. Niekorzystane zmiany dotkną 93% rynku nowych aut – wynika z szacunków Superauto.pl.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA