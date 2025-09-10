ZUS wypłaca 654,48 zł dodatku dla osób do 25. roku życia – zasady i wniosek ERRD
ZUS wypłaca już 654,48 zł miesięcznie dodatku dla sieroty zupełnej. To świadczenie, które przysługuje bez względu na wiek i dochód, a jego przyznanie jest prostsze niż w przypadku wielu innych form pomocy. Wyjaśniamy, komu dokładnie przysługuje, jak długo można je pobierać i jak złożyć wniosek.
Dodatek dla sieroty zupełnej to jedno z najmniej znanych świadczeń w polskim systemie rentowym. Dla budżetu państwa to wydatek niewielki, ale dla dzieci pozbawionych opieki rodziców może być kluczowym wsparciem w edukacji i codziennym życiu. Wyróżnia go także to, że nie pyta o dochody ani status materialny – liczy się tylko strata i prawo do renty rodzinnej.
Kto dostanie dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS?
