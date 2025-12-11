Osoby po 56 roku życia mogą dostać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Istnieją sytuacje, w których seniorzy mogą otrzymać wysokie przelewy z ZUS, nawet przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to świadczenia kompensacyjnego, które przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.

Osoby, które skończyły 56 lat, mogą otrzymać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Świadczenie kompensacyjne to dodatek do emerytury lub renty, który przysługuje osobom, które pracowały w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia przez określony czas. Celem tego świadczenia jest złagodzenie negatywnych skutków pracy w takich warunkach.

Świadczenie kompensacyjne - dla kogo?

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, należy spełnić kilka warunków, m.in.:

Pracować w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia przez określony czas (zgodnie z wykazem prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze).

Osiągnąć określony wiek (niższy niż wiek emerytalny).

Spełniać inne warunki określone w przepisach.

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy, którzy spełniają łącznie trzy warunki:

Wiek: Ukończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Staż pracy: Co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym minimum 20 lat w tzw. pracy nauczycielskiej (w wymiarze co najmniej 1/2 etatu). Rozwiązanie stosunku pracy: Rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek.

Świadczenie to jest formą wsparcia dla nauczycieli, którzy z różnych przyczyn chcą zakończyć pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jak ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

Aby ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi pracę w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do jego uzyskania lub planowanym dniem przejścia na to świadczenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okres pracy jako nauczyciel, okresy pracy w innych miejscach (np. prowadzenie działalności, służba wojskowa, urlop wychowawczy, nauka), dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 roku oraz informację o okresach składkowych i nieskładkowych.

Ile wynosiło świadczenie kompensacyjne w 2024 roku?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli jest obliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego, podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. W przypadku członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) składki są dodatkowo mnożone przez wskaźnik korygujący. Wysokość świadczenia nie może być niższa od minimalnej emerytury, a jego średnia wysokość w wybranych miesiącach 2024 roku kształtowała się następująco:

styczeń: 3557 zł,

czerwiec: 3986 zł,

październik: 4329 zł,

listopad: 4123 zł,

grudzień: 4054 zł.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli nie ma jednej ustalonej kwoty, ponieważ jest ono ustalane indywidualnie, ale nie może być niższe niż minimalna emerytura. W marcu 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Przeciętna wysokość świadczenia w maju 2025 r. wyniosła 4176,33 zł, a w czerwcu 4208,62 zł.

W przypadku podjęcia pracy nauczycielskiej po przyznaniu świadczenia kompensacyjnego, jego wypłata zostaje wstrzymana, niezależnie od wymiaru pracy i wysokości zarobków. Natomiast podjęcie innego rodzaju zatrudnienia skutkuje zmniejszeniem wysokości świadczenia na zasadach dotyczących emerytur i rent.

Świadczenie kompensacyjne - podsumowanie najważniejszych informacji

Świadczenie kompensacyjne to specjalny rodzaj wsparcia finansowego, przysługujący określonym grupom zawodowym, głównie nauczycielom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy mogą zakończyć pracę zawodową przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W 2025 roku świadczenie jest dostępne dla kobiet, które ukończyły 56 lat, oraz mężczyzn, którzy ukończyli 61 lat, pod warunkiem spełnienia wymaganego stażu pracy (dla nauczycieli co najmniej 30 lat pracy, w tym 20 lat w zawodzie nauczyciela, i przepracowania na co najmniej połowę etatu). Świadczenie kompensacyjne jest obliczane indywidualnie na podstawie stanu konta w ZUS i nie może być niższe niż minimalna emerytura gwarantowana. Jego celem jest umożliwienie wcześniejszego zakończenia pracy osobom pracującym w trudnych warunkach zawodowych, a świadczenie ma charakter wygasający, co oznacza, że będzie stopniowo wygasać do 2032 roku. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi staż i prace w zawodzie. Świadczenie kompensacyjne różni się również od świadczeń kompensacyjnych przyznawanych np. poszkodowanym pacjentom lub ofiarom przestępstw, gdzie wysokość tych świadczeń może wynosić od kilku tysięcy do ponad dwustu tysięcy złotych, zależnie od szkody i sytuacji.