REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Osoby po 56 roku życia mogą dostać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Osoby po 56 roku życia mogą dostać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 15:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka
Osoby po 56 roku życia mogą dostać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Istnieją sytuacje, w których seniorzy mogą otrzymać wysokie przelewy z ZUS, nawet przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to świadczenia kompensacyjnego, które przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Osoby, które skończyły 56 lat, mogą otrzymać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Świadczenie kompensacyjne to dodatek do emerytury lub renty, który przysługuje osobom, które pracowały w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia przez określony czas. Celem tego świadczenia jest złagodzenie negatywnych skutków pracy w takich warunkach.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie kompensacyjne - dla kogo?

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, należy spełnić kilka warunków, m.in.:

  • Pracować w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia przez określony czas (zgodnie z wykazem prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze).
  • Osiągnąć określony wiek (niższy niż wiek emerytalny).
  • Spełniać inne warunki określone w przepisach.

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy, którzy spełniają łącznie trzy warunki:

  1. Wiek: Ukończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
  2. Staż pracy: Co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym minimum 20 lat w tzw. pracy nauczycielskiej (w wymiarze co najmniej 1/2 etatu).
  3. Rozwiązanie stosunku pracy: Rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek.

Świadczenie to jest formą wsparcia dla nauczycieli, którzy z różnych przyczyn chcą zakończyć pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

REKLAMA

Jak ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

Aby ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi pracę w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do jego uzyskania lub planowanym dniem przejścia na to świadczenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okres pracy jako nauczyciel, okresy pracy w innych miejscach (np. prowadzenie działalności, służba wojskowa, urlop wychowawczy, nauka), dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 roku oraz informację o okresach składkowych i nieskładkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosiło świadczenie kompensacyjne w 2024 roku?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli jest obliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego, podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. W przypadku członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) składki są dodatkowo mnożone przez wskaźnik korygujący. Wysokość świadczenia nie może być niższa od minimalnej emerytury, a jego średnia wysokość w wybranych miesiącach 2024 roku kształtowała się następująco:

  • styczeń: 3557 zł,
  • czerwiec: 3986 zł,
  • październik: 4329 zł,
  • listopad: 4123 zł,
  • grudzień: 4054 zł.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli nie ma jednej ustalonej kwoty, ponieważ jest ono ustalane indywidualnie, ale nie może być niższe niż minimalna emerytura. W marcu 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Przeciętna wysokość świadczenia w maju 2025 r. wyniosła 4176,33 zł, a w czerwcu 4208,62 zł.

W przypadku podjęcia pracy nauczycielskiej po przyznaniu świadczenia kompensacyjnego, jego wypłata zostaje wstrzymana, niezależnie od wymiaru pracy i wysokości zarobków. Natomiast podjęcie innego rodzaju zatrudnienia skutkuje zmniejszeniem wysokości świadczenia na zasadach dotyczących emerytur i rent.

Świadczenie kompensacyjne - podsumowanie najważniejszych informacji

Świadczenie kompensacyjne to specjalny rodzaj wsparcia finansowego, przysługujący określonym grupom zawodowym, głównie nauczycielom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy mogą zakończyć pracę zawodową przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W 2025 roku świadczenie jest dostępne dla kobiet, które ukończyły 56 lat, oraz mężczyzn, którzy ukończyli 61 lat, pod warunkiem spełnienia wymaganego stażu pracy (dla nauczycieli co najmniej 30 lat pracy, w tym 20 lat w zawodzie nauczyciela, i przepracowania na co najmniej połowę etatu). Świadczenie kompensacyjne jest obliczane indywidualnie na podstawie stanu konta w ZUS i nie może być niższe niż minimalna emerytura gwarantowana. Jego celem jest umożliwienie wcześniejszego zakończenia pracy osobom pracującym w trudnych warunkach zawodowych, a świadczenie ma charakter wygasający, co oznacza, że będzie stopniowo wygasać do 2032 roku. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi staż i prace w zawodzie. Świadczenie kompensacyjne różni się również od świadczeń kompensacyjnych przyznawanych np. poszkodowanym pacjentom lub ofiarom przestępstw, gdzie wysokość tych świadczeń może wynosić od kilku tysięcy do ponad dwustu tysięcy złotych, zależnie od szkody i sytuacji.

Powiązane
Tysiące seniorów z tych roczników z nowym uprawnieniem! Data urodzenia może zapewnić im specjalną emeryturę z ZUS
Tysiące seniorów z tych roczników z nowym uprawnieniem! Data urodzenia może zapewnić im specjalną emeryturę z ZUS
Podejmowałeś pracę przed 1999 rokiem? ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość! Możesz otrzymać wyższą emeryturę
Podejmowałeś pracę przed 1999 rokiem? ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość! Możesz otrzymać wyższą emeryturę
Jak załatwić rentę alkoholową? Ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku?
Jak załatwić rentę alkoholową? Ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z GOPS lub MOPS w 2025 roku. Dla kogo? Ile wynoszą? Czy są jednorazowe? Czym się różnią? Na jak długo są przyznawane?
11 gru 2025

W 2025 roku Gminne (GOPS) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) nadal stanowią kluczowe punkty wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy to jedne z form pomocy, które mogą stanowić realne koło ratunkowe. Na czym dokładnie polega różnica między tymi świadczeniami? Kto może się o nie ubiegać?

To koniec z abonamentem RTV! Co się stanie z niezapłaconymi długami?
11 gru 2025

Mimo że rząd zamierza znieść opłatę za abonament RTV w 2027 roku, zaległości finansowe wobec Poczty Polskiej pozostaną. W 2024 roku wysłano ponad 118 tysięcy wezwań do zapłaty, co przełożyło się na odzyskanie dziesiątek milionów złotych. Dodatkowo, "Fakt" informuje, że od 2026 roku niepłacących czekają wyższe stawki i surowsze kary. Oto szczegóły.
Symbole niepełnosprawności 2026 – co oznaczają 01-U, 05-R, 10-N i jakie dają prawa?
11 gru 2025

W 2026 roku jeden szczegół w orzeczeniu może zadecydować o tym, jakie świadczenia dostaniesz i czy otrzymasz wsparcie asystenta, usługi opiekuńcze albo dopłaty z PFRON. Chodzi o symbol, krótki kod, który mówi więcej niż sam stopień niepełnosprawności. Sprawdzamy, co oznaczają symbole 01-U, 05-R, 12-C i dlaczego ich znaczenie jeszcze wzrośnie.
Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity
11 gru 2025

Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 roku podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce.

REKLAMA

800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
11 gru 2025

Nie brakuje nowych pomysłów na zreformowanie świadczenia wychowawczego. Co jakiś czas powraca postulat rozszerzenia grupy beneficjentów tzw. 800 plus o studentów i dorosłych uczniów. Argumentem za taką zmianą jest fakt ponoszenia przez rodziców wydatków również na starszych uczniów.
Mało kto wie, że istnieje taki dodatek. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc z ZUS
11 gru 2025

Nie każdy o tym wie, ale sieroty zupełne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z ZUS. Dodatek dla sieroty zupełnej, który wynosi obecnie ponad 654,48 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na wiek. Jak go otrzymać? Oto szczegóły. 
To ostatnie dni na skorzystanie z takiego wsparcia ze środków publicznych. Termin mija 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o 2500 złotych
11 gru 2025

Już niedługo skończy się czas na wykorzystanie świadczenia o wartości 2500 złotych. Termin minie 31 grudnia 2025 roku, więc z dokonaniem zakupu nie należy zwlekać. O co chodzi i kto może skorzystać z tego wsparcia ze środków publicznych?
Rząd potwierdził podstawę składek ZUS na 2026 rok. O ile wzrosną koszty zatrudnienia? Obliczenia na przykładzie wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym
11 gru 2025

Rząd potwierdził wysokość przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, które w 2026 r. będzie wynosić 9 420 zł. To ważna informacja dla branży transportowej, ponieważ to właśnie od tej kwoty najczęściej naliczane są składki ZUS kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Dla przedsiębiorców funkcjonujących w warunkach utrzymującej się presji finansowej oznacza to kolejny zauważalny wzrost kosztów. W praktyce może to zwiększyć miesięczne wydatki na jednego kierowcę nawet o kilkaset złotych.

REKLAMA

Wystawne święta tylko dla nielicznych? Polacy coraz ostrożniej wydają na Boże Narodzenie
11 gru 2025

Dla wielu Polaków grudzień to nie czas beztroskich przygotowań, lecz presji finansowej. Z najnowszego raportu wynika, że rosnące koszty życia wciąż obciążają domowe budżety – a niemal co trzeci z nas rezygnuje z tradycyjnych wydatków na prezenty, dekoracje i wystawną kolację wigilijną. Czy Polaków wciąż stać na „magiczne” święta?
Jak zyskać 11 tys. zł na jednym aucie firmowym? Trzeba zdążyć z leasingiem finansowym do końca 2025 roku: 1-2 tygodnie na formalności. Ale czasem leasing operacyjny bardziej się opłaca
11 gru 2025

Nawet 11.000,- zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupi popularny samochód przed końcem 2025 roku korzystając z leasingu finansowego, a następnie będzie go amortyzował przez 5 lat – wynika z symulacji przygotowanej przez InFakt oraz Superauto.pl. Bowiem1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym. Istotnie zmieni się limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne rozliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także wydatków związanych z leasingiem lub wynajem aut spalinowych w kosztach uzyskania przychodów. Niekorzystane zmiany dotkną 93% rynku nowych aut – wynika z szacunków Superauto.pl.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA