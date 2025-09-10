REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta wdowia 2025 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek w ZUS

Renta wdowia 2025 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek w ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 września 2025, 16:04
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Renta wdowia 2025 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek w ZUS
Nowe zasady renty wdowiej w 2025. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto dostanie dodatkowe świadczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Renta wdowia w 2025 roku to długo wyczekiwana zmiana, która pozwala wdowom i wdowcom połączyć dwa świadczenia: rentę rodzinną oraz własną emeryturę lub rentę. Zamiast wybierać tylko jedno, można zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Z nowych zasad skorzystają również osoby z niepełnosprawnością, które wcześniej były wykluczane z powodu wieku. Sprawdź, kto ma prawo do renty wdowiej, ile dokładnie wynosi dodatek i jak złożyć wniosek w ZUS.

rozwiń >

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to mechanizm umożliwiający połączenie dwóch świadczeń, renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub innego świadczenia (np. rolniczego, wojskowego czy policyjnego). Wdowa lub wdowiec wybiera pełną kwotę jednego świadczenia i dodatkowo dostaje 15% drugiego (a od 2027 r. – 25%). W praktyce oznacza to dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie, bez utraty bazowego wsparcia.

REKLAMA

REKLAMA

Dla kogo jest renta wdowia?

Z nowych zasad mogą skorzystać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • pozostawały w związku małżeńskim do dnia śmierci małżonka;
  • mają ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym;
  • osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) lub są całkowicie niezdolne do pracy – dotyczy to m.in. osób z niepełnosprawnością;
  • przysługuje im drugie świadczenie – np. emerytura z ZUS, KRUS, renta, policyjna wojskowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • nie zawarły nowego związku małżeńskiego – renta wdowia przestaje przysługiwać w dniu poprzedzającym ślub.

Renta wdowia a osoby z niepełnosprawnością

Dzięki nowym przepisom osoby z niepełnosprawnością zyskują znacznie większe możliwości. Jeśli wdowa lub wdowiec posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, nie musi czekać na osiągnięcie wieku emerytalnego. Wystarczy, że:

  • niezdolność do pracy została stwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS;
  • powstała w trakcie trwania małżeństwa, nawet jeśli formalne orzeczenie wydano później;
  • osoba nie zawarła ponownego związku.

To ogromna zmiana względem wcześniejszych przepisów, które wykluczały wiele młodszych osób z niepełnosprawnością ze wsparcia.

REKLAMA

Jakie są konkretne kwoty?

Wysokość renty wdowiej zależy od wariantu, który wybierze wnioskodawca. Możliwe są m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia (najczęstszy wariant);
  • 100% własnej emerytury + 15% renty rodzinnej;

Limit: suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury – w 2025 r. to 5 636,73 zł brutto.

Przykład: ile można zyskać?

Załóżmy, że wdowa pobiera rentę rodzinną w wysokości 2 125 zł (85% po zmarłym mężu), a jej własna emerytura to 1 800 zł. Wybierając 100% renty rodzinnej i 15% emerytury, otrzyma:

  • 2 125 zł + 270 zł (15% z 1 800) = 2 395 zł brutto miesięcznie.

To oznacza, że otrzyma więcej niż gdyby zdecydowała się wyłącznie na własne świadczenie. Po 2027 r., przy stawce 25%, będzie to jeszcze więcej – ok. 2 575 zł.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek o rentę wdowią składa się na formularzu ERWD (wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w związku ze zbiegiem renty rodzinnej i emerytury lub innej renty). Można to zrobić na trzy sposoby:

  • osobiście – w dowolnej placówce ZUS, najlepiej z kompletem dokumentów (dowód osobisty, dokumenty potwierdzające prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia),
  • elektronicznie – przez platformę PUE ZUS, logując się profilem zaufanym lub e-dowodem,
  • pocztą – wysyłając wniosek listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres oddziału ZUS.

Wniosek możesz złożyć równocześnie z wnioskiem o rentę rodzinną, albo po przyznaniu prawa do renty rodzinnej (jeśli już masz emeryturę lub rentę z ZUS, KRUS, MSWiA, MON lub zagranicy). Wypłata renty wdowiej nastąpi od miesiąca, w którym złożysz wniosek. dlatego warto nie zwlekać.

Najważniejsze informacje w skrócie:

Wymóg

Opis

Wiek

60 lat (kobieta) / 65 lat (mężczyzna) lub całkowita niezdolność do pracy

Wspólność małżeńska

Tak, do dnia śmierci małżonka

Renta rodzinna

Musi być przyznana

Drugie świadczenie

Własna emerytura lub renta

Limit

5 636,73 zł brutto miesięcznie

Wniosek

Od 1.01.2025 na druku ERWD

Podstawa prawna:

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy mogę pobierać rentę wdowią, jeśli nie mam własnej emerytury?

Można pobierać rentę wdowią, jeśli ma się prawo do dwóch świadczeń – np. renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy. Nie musi to być emerytura

Czy renta wdowia przysługuje osobom z niepełnosprawnością?

Tak, jeśli mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, nie muszą osiągać wieku emerytalnego.

Czy muszę wybierać między rentą rodzinną a własnym świadczeniem?

Nie. Od 1 lipca 2025 możesz pobierać 100% jednego świadczenia i 15% drugiego (25% od 2027 r.).

Czy renta wdowia będzie wypłacana automatycznie?

Nie. Konieczne jest złożenie wniosku na formularzu ERWD w ZUS.

Czy renta wdowia dotyczy tylko ZUS?

Nie. Do limitu świadczenia wliczane są również emerytury i renty z KRUS, MON, MSWiA oraz zagraniczne.

Renta wdowia 2025 to realna zmiana na plus. Dla wielu samotnych osób może oznaczać kilkaset złotych więcej każdego miesiąca – bez biurokratycznej walki o przeżycie. Warto złożyć wniosek na czas i odzyskać finansowy oddech po śmierci najbliższej osoby.

Powiązane
5 147 zł miesięcznie dla seniora, który nie przeszedł na emeryturę od razu. Zobacz, ile można zyskać, jeśli odłożysz decyzję
5 147 zł miesięcznie dla seniora, który nie przeszedł na emeryturę od razu. Zobacz, ile można zyskać, jeśli odłożysz decyzję
Świadczenie pielęgnacyjne 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak je otrzymać?
Świadczenie pielęgnacyjne 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak je otrzymać?
Na jakie choroby można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku? Lista i symbole
Na jakie choroby można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku? Lista i symbole
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Renta wdowia 2025 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek w ZUS
10 wrz 2025

Renta wdowia w 2025 roku to długo wyczekiwana zmiana, która pozwala wdowom i wdowcom połączyć dwa świadczenia: rentę rodzinną oraz własną emeryturę lub rentę. Zamiast wybierać tylko jedno, można zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Z nowych zasad skorzystają również osoby z niepełnosprawnością, które wcześniej były wykluczane z powodu wieku. Sprawdź, kto ma prawo do renty wdowiej, ile dokładnie wynosi dodatek i jak złożyć wniosek w ZUS.
Prezydent RP zwołuje Radę Bezpieczeństw Narodowego po „kompleksowym ataku dronów”. „Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało”
10 wrz 2025

W dniu 10 września 2025 r., po incydencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, które miało miejsce w minioną noc (z 9 na 10 września br.), Prezydent Karol Nawrocki, zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. „To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), ale też w historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało” – poinformował Prezydent RP.
Tych pieniędzy pracodawca nie może odmówić pracownikowi. Wielu to robi, a pracownicy nie reagują, bo nie znają swoich praw
10 wrz 2025

Wakacje to w zakładach pracy czas planowania urlopów i organizowania pracy z niepełnym zespołem pracowników. To jednak również czas wypłaty wczasów pod gruszą i nieporozumień między pracodawcami a pracownikami.
Przymusowy urlop we wrześniu? To możliwe, pracodawca ma takie prawo
10 wrz 2025

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może we wrześniu wysłać pracownika na przymusowy urlop. Chodzi tu o urlop zaległy z 2024 r. Zasadą jest bowiem wykorzystywanie urlopu w roku, w którym nabyło się do niego prawo.

REKLAMA

Na jakie choroby można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku? Lista i symbole
10 wrz 2025

Nie każda choroba daje orzeczenie, ale wiele tak. W 2025 roku komisje korzystają z nowego katalogu 208 jednostek chorobowych, które mogą uprawniać do orzeczenia o niepełnosprawności. Nie wystarczy sama diagnoza – liczy się to, jak choroba wpływa na Twoje życie. Sprawdź, czy Twoje schorzenie kwalifikuje się do orzeczenia i jakich symboli używa zespół orzekający.
Środowisko testowe KSeF 2.0 (dot. API) od 30 września, Moduł Certyfikatów i Uprawnień do KSeF 2.0 od 1 listopada 2025 r. MF: API KSeF 1.0 nie jest kompatybilne z API KSeF 2.0
10 wrz 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 10 września 2025 r., że wprowadzone zostały nowe funkcjonalności wcześniej niedostępne w API KSeF1.0 (m.in. FA(3) z węzłem Zalacznik, tryby offline24 czy certyfikaty KSeF). W związku z wprowadzonymi zmianami konieczna jest integracja ze środowiskiem testowym KSeF 2.0., które zostanie udostępnione 30 września.

Osoby, które skończyły 56 lat, mogą otrzymać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
10 wrz 2025

Istnieją sytuacje, w których seniorzy mogą otrzymać wysokie przelewy z ZUS, nawet przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to świadczenia kompensacyjnego, które przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.
KSeF 2.0 już nadchodzi: co oznacza mrożenie rozwoju KSeF 1.0, nowe funkcjonalności i testowe środowisko od września? Wszystko, co musisz wiedzieć o rewolucji w e-fakturowaniu
10 wrz 2025

Już od 1 lutego 2026 r. w Polsce zacznie obowiązywać nowy, obligatoryjny KSeF 2.0. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wersja produkcyjna KSeF 1.0 zostaje „zamrożona” i nie będzie dalej rozwijana, a przedsiębiorcy muszą przygotować się do pełnej migracji. Ważne terminy nadchodzą szybko – środowisko testowe wystartuje 30 września 2025 r., a od 1 listopada ruszy Moduł Certyfikatów i Uprawnień. To oznacza prawdziwą rewolucję w e-fakturowaniu, której nie można przespać.

REKLAMA

Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Termin złożenia wniosku [Przykład]
10 wrz 2025

Uprawnieniem rodzicielskim z Kodeksu pracy, które przysługuje wyłącznie ojcu dziecka jest urlop ojcowski. Do kiedy można go wykorzystać? Już nie przysługuje do 24 miesiąca życia. Termin ten został skrócony. Kiedy najpóźniej złożyć wniosek, aby żaden dzień urlopu nie przepadł? Podajemy przykład.
Te czynności w księgowości można wykonać automatycznie. Czy księgowi muszą się bać utraty pracy?
10 wrz 2025

Automatyzacja procesów księgowych to kolejny krok w rozwoju tej branży. Dzięki możliwościom systemów, księgowi mogą pracować szybciej i wydajniej. Era ręcznego wprowadzania danych dobiega końca, a digitalizacja pracy biur rachunkowych i konieczność dostosowania oferty do potrzeb XXI wieku to konsekwencje cyfrowej rewolucji, której jesteśmy świadkami. Czy zmiany te niosą wyłącznie korzyści, czy również pewne zagrożenia?

REKLAMA