Nowe zasady renty wdowiej w 2025. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto dostanie dodatkowe świadczenie

Renta wdowia w 2025 roku to długo wyczekiwana zmiana, która pozwala wdowom i wdowcom połączyć dwa świadczenia: rentę rodzinną oraz własną emeryturę lub rentę. Zamiast wybierać tylko jedno, można zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Z nowych zasad skorzystają również osoby z niepełnosprawnością, które wcześniej były wykluczane z powodu wieku. Sprawdź, kto ma prawo do renty wdowiej, ile dokładnie wynosi dodatek i jak złożyć wniosek w ZUS.

rozwiń >

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to mechanizm umożliwiający połączenie dwóch świadczeń, renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub innego świadczenia (np. rolniczego, wojskowego czy policyjnego). Wdowa lub wdowiec wybiera pełną kwotę jednego świadczenia i dodatkowo dostaje 15% drugiego (a od 2027 r. – 25%). W praktyce oznacza to dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie, bez utraty bazowego wsparcia.

Dla kogo jest renta wdowia?

Z nowych zasad mogą skorzystać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

pozostawały w związku małżeńskim do dnia śmierci małżonka;

do dnia śmierci małżonka; mają ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym;

po zmarłym; osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) lub są całkowicie niezdolne do pracy – dotyczy to m.in. osób z niepełnosprawnością;

(60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) – dotyczy to m.in. osób z niepełnosprawnością; przysługuje im drugie świadczenie – np. emerytura z ZUS, KRUS, renta, policyjna wojskowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

– np. emerytura z ZUS, KRUS, renta, policyjna wojskowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, nie zawarły nowego związku małżeńskiego – renta wdowia przestaje przysługiwać w dniu poprzedzającym ślub.

Renta wdowia a osoby z niepełnosprawnością

Dzięki nowym przepisom osoby z niepełnosprawnością zyskują znacznie większe możliwości. Jeśli wdowa lub wdowiec posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, nie musi czekać na osiągnięcie wieku emerytalnego. Wystarczy, że:

niezdolność do pracy została stwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS ;

; powstała w trakcie trwania małżeństwa , nawet jeśli formalne orzeczenie wydano później;

, nawet jeśli formalne orzeczenie wydano później; osoba nie zawarła ponownego związku.

To ogromna zmiana względem wcześniejszych przepisów, które wykluczały wiele młodszych osób z niepełnosprawnością ze wsparcia.

Jakie są konkretne kwoty?

Wysokość renty wdowiej zależy od wariantu, który wybierze wnioskodawca. Możliwe są m.in.:

100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia (najczęstszy wariant);

(najczęstszy wariant); 100% własnej emerytury + 15% renty rodzinnej;

Limit: suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury – w 2025 r. to 5 636,73 zł brutto.

Przykład: ile można zyskać?

Załóżmy, że wdowa pobiera rentę rodzinną w wysokości 2 125 zł (85% po zmarłym mężu), a jej własna emerytura to 1 800 zł. Wybierając 100% renty rodzinnej i 15% emerytury, otrzyma:

2 125 zł + 270 zł (15% z 1 800) = 2 395 zł brutto miesięcznie.

To oznacza, że otrzyma więcej niż gdyby zdecydowała się wyłącznie na własne świadczenie. Po 2027 r., przy stawce 25%, będzie to jeszcze więcej – ok. 2 575 zł.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek o rentę wdowią składa się na formularzu ERWD (wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w związku ze zbiegiem renty rodzinnej i emerytury lub innej renty). Można to zrobić na trzy sposoby:

osobiście – w dowolnej placówce ZUS, najlepiej z kompletem dokumentów (dowód osobisty, dokumenty potwierdzające prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia),

– w dowolnej placówce ZUS, najlepiej z kompletem dokumentów (dowód osobisty, dokumenty potwierdzające prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia), elektronicznie – przez platformę PUE ZUS, logując się profilem zaufanym lub e-dowodem,

– przez platformę PUE ZUS, logując się profilem zaufanym lub e-dowodem, pocztą – wysyłając wniosek listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres oddziału ZUS.

Wniosek możesz złożyć równocześnie z wnioskiem o rentę rodzinną, albo po przyznaniu prawa do renty rodzinnej (jeśli już masz emeryturę lub rentę z ZUS, KRUS, MSWiA, MON lub zagranicy). Wypłata renty wdowiej nastąpi od miesiąca, w którym złożysz wniosek. dlatego warto nie zwlekać.

Najważniejsze informacje w skrócie:

Wymóg Opis Wiek 60 lat (kobieta) / 65 lat (mężczyzna) lub całkowita niezdolność do pracy Wspólność małżeńska Tak, do dnia śmierci małżonka Renta rodzinna Musi być przyznana Drugie świadczenie Własna emerytura lub renta Limit 5 636,73 zł brutto miesięcznie Wniosek Od 1.01.2025 na druku ERWD

Podstawa prawna:

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy mogę pobierać rentę wdowią, jeśli nie mam własnej emerytury?

Można pobierać rentę wdowią, jeśli ma się prawo do dwóch świadczeń – np. renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy. Nie musi to być emerytura

Czy renta wdowia przysługuje osobom z niepełnosprawnością?

Tak, jeśli mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, nie muszą osiągać wieku emerytalnego.

Czy muszę wybierać między rentą rodzinną a własnym świadczeniem?

Nie. Od 1 lipca 2025 możesz pobierać 100% jednego świadczenia i 15% drugiego (25% od 2027 r.).

Czy renta wdowia będzie wypłacana automatycznie?

Nie. Konieczne jest złożenie wniosku na formularzu ERWD w ZUS.

Czy renta wdowia dotyczy tylko ZUS?

Nie. Do limitu świadczenia wliczane są również emerytury i renty z KRUS, MON, MSWiA oraz zagraniczne.

Renta wdowia 2025 to realna zmiana na plus. Dla wielu samotnych osób może oznaczać kilkaset złotych więcej każdego miesiąca – bez biurokratycznej walki o przeżycie. Warto złożyć wniosek na czas i odzyskać finansowy oddech po śmierci najbliższej osoby.