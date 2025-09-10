Nawet 185 tys. zł na auto, 160 tys. zł na mieszkanie i 33 tys. zł na protezę z PFRON. Jak uzyskać dofinansowanie?

W 2025 roku osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać od PFRON rekordowe wsparcie: na samochód, mieszkanie, edukację, sprzęt elektroniczny, opiekę nad dzieckiem czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Sprawdź, jakie są maksymalne kwoty, kto może się ubiegać i jak złożyć wniosek online. Uproszczone zasady i wyższe limity obowiązują już teraz.

rozwiń >

Program Aktywny samorząd – wsparcie w codziennym życiu

Program Aktywny samorząd to najważniejszy instrument PFRON obejmujący moduł I (likwidacja barier w różnych sferach życia) i moduł II (wsparcie edukacji). Moduł I dzieli się na pięć obszarów:

REKLAMA

REKLAMA

Obszar A – likwidacja barier transportowych Adaptacja samochodu dla osoby z niepełnosprawnością – maksymalnie 73 500 zł na przebudowę i wyposażenie pojazdu.

– maksymalnie na przebudowę i wyposażenie pojazdu. Uzyskanie prawa jazdy kategorii B – do 5 544 zł na kurs i badanie lekarskie (2 426 zł na kurs kategorii B, 4 043 zł na inne kategorie, 924 zł na koszty egzaminu poza miejscem zamieszkania i 578 zł na tłumacza języka migowego). Obszar B – pomoc w dostępie do edukacji i informacji Zakup laptopa lub tabletu, oprogramowania, urządzeń brajlowskich – maksymalnie 10 500 zł lub 27 825 zł (dla osób niewidomych, w tym 17 325 zł na urządzenia brajlowskie).

lub (dla osób niewidomych, w tym 17 325 zł na urządzenia brajlowskie). Szkolenie z obsługi sprzętu – maksymalnie 4 620 zł dla osób głuchoniewidomych, 3 465 zł dla osób z dysfunkcją słuchu i 2 310 zł dla pozostałych (dotację można podwyższyć o 100%).

– maksymalnie dla osób głuchoniewidomych, dla osób z dysfunkcją słuchu i dla pozostałych (dotację można podwyższyć o 100%). Zakup urządzeń do komunikacji – do 10 500 zł (np. urządzenia do wideotłumaczenia).

– do (np. urządzenia do wideotłumaczenia). Zakup protez słuchowych w implantach ślimakowych – 6 300 zł oraz 1 733 zł na zakup baterii. Obszar C – likwidacja barier ruchowych i mobilności Zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego – 18 480 zł , z możliwością zwiększenia do 28 875 zł w uzasadnionych przypadkach.

– , z możliwością zwiększenia do w uzasadnionych przypadkach. Utrzymanie wózka elektrycznego – 4 043 zł , z czego 1 155 zł na zakup baterii.

– , z czego na zakup baterii. Zakup nowoczesnych protez kończyn – w zależności od amputacji: 13 200 zł (ręka), 28 600 zł (przedramię), 33 000 zł (ramię), 19 800 zł (stopa/podudzie), 27 500 zł (udo), 33 000 zł (staw kolanowy/udo powyżej kolana). Utrzymanie protez może być sfinansowane do 30% powyższych kwot.

– w zależności od amputacji: (ręka), (przedramię), (ramię), (stopa/podudzie), (udo), (staw kolanowy/udo powyżej kolana). Utrzymanie protez może być sfinansowane do 30% powyższych kwot. Zakup skutera elektrycznego – 8 663 zł .

– . Zwrot kosztów dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne – 231 zł za 12 przejazdów, w razie potrzeby w czasie dojazdu kierowca przysługuje dodatkowo. Obszar D – pomoc w opiece nad dzieckiem Miesięczna dopłata do kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 7 lub do lat 16 (dla dzieci z niepełnosprawnością) – 347 zł miesięcznie. Obszar E – opłaty za energię zużywaną przez respiratory i koncentratory tlenu Dofinansowanie miesięczne – 100 zł do rachunku za prąd dla osób korzystających z domowych urządzeń wentylacyjnych.

Edukacja (moduł II)

PFRON wspiera również edukację na wszystkich poziomach. Dofinansowanie obejmuje:

Zwrot kosztów kształcenia : 1 155 zł dla szkół policealnych i wyższych, 1 733 zł dla pozostałych form kształcenia.

: 1 155 zł dla szkół policealnych i wyższych, dla pozostałych form kształcenia. Opłatę za egzaminy (np. czesne za studia doktoranckie) – do 4 620 zł.

(np. czesne za studia doktoranckie) – do Czesne za studia: refundacja faktycznych kosztów jednej formy studiów (dzienne lub zaoczne).

Zobacz także: Dofinansowanie PFRON na studia 2025/2026. Sprawdź, ile możesz dostać i jak złożyć wniosek online

Aby ubiegać się o wsparcie, należy złożyć wniosek w systemie obsługi wsparcia (SOW) w terminach określonych przez powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). Program na 2025 r. ma budżet 275,8 mln zł i obejmuje 5% wyższe kwoty w porównaniu z 2024 r., a procedury składania wniosków zostały uproszczone.

REKLAMA

Program Samodzielność – Aktywność – Mobilność (SAM)

Program SAM ułatwia osobom z niepełnosprawnością korzystanie z samochodu, mieszkania i niezależnego życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Mobilność osób z niepełnosprawnością – zakup przystosowanego samochodu

PFRON finansuje część ceny samochodu przystosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera poruszającego się na wózku. Progi dofinansowania zależą od ceny i typu adaptacji:

Samochód dla kierowcy : 80% wartości do 150 000 zł, 50% części między 150 000 a 250 000 zł, 30% części 250 000–300 000 zł; powyżej 300 000 zł nie ma dofinansowania. Przy cenie 300 000 zł daje to łączną dotację ok. 185 000 zł.

: 80% wartości do 150 000 zł, 50% części między 150 000 a 250 000 zł, 30% części 250 000–300 000 zł; powyżej 300 000 zł nie ma dofinansowania. Przy cenie 300 000 zł daje to łączną dotację ok. 185 000 zł. Samochód dla pasażera : 85% wartości do 130 000 zł, 50% części 130 000–200 000 zł, 30% części 200 000–230 000 zł. Dla auta kosztującego 230 000 zł dotacja wyniesie ok. 154 500 zł.

: 85% wartości do 130 000 zł, 50% części 130 000–200 000 zł, 30% części 200 000–230 000 zł. Dla auta kosztującego 230 000 zł dotacja wyniesie ok. 154 500 zł. Warunkiem jest posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności oraz brak możliwości przesiadania się z wózka na fotel samochodowy.

2. Dostępne mieszkanie – dofinansowanie zakupu mieszkania dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej

PFRON dofinansowuje zakup mieszkań dostosowanych do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. Kwota zależy od lokalizacji i zmienia się co kwartał. Przykłady maksymalnych kwot w III kwartale 2025 r.:

Województwo / miasto Miejscowość Maksymalna kwota dofinansowania Dolnośląskie Wrocław 152 745 zł gminy powiatu wrocławskiego 133 571 zł pozostałe gminy 114 398 zł Mazowieckie Warszawa 160 588 zł gminy sąsiednie 123 272 zł pozostałe gminy 102 726 zł

Kwoty ustalane są co kwartał i uwzględniają średnie ceny nieruchomości w regionie.

3. Mieszkanie dla absolwenta – dopłata do wynajmu

Program kierowany do absolwentów uczelni oraz osób opuszczających pieczę zastępczą, które rozpoczynają karierę zawodową. Dotacja do czynszu trwa 60 miesięcy i maleje w czasie:

100% kosztów przez 24 miesiące ,

, 70% od 25. do 42. miesiąca ,

, 40 % od 43. do 60. miesiąca

Maksymalna miesięczna dotacja zależy od miasta i rodzaju niepełnosprawności. Przykładowo:

Warszawa : 4 068 zł (dla osób poruszających się na wózku) lub 2 998 zł (pozostali).

: 4 068 zł (dla osób poruszających się na wózku) lub 2 998 zł (pozostali). Wrocław: 3 870 zł (osoby na wózku) lub 2 851 zł (pozostali).

Beneficjent musi być absolwentem (do 3 lat od ukończenia szkoły wyższej lub 5 lat od opuszczenia rodziny zastępczej), nie mieć własnego mieszkania i wykazać aktywność zawodową (praca lub poszukiwanie pracy).

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PFRON udziela również dotacji osobom z niepełnosprawnością chcącym rozpocząć działalność gospodarczą lub wstąpić do spółdzielni socjalnej. Warunkiem jest zarejestrowanie się jako bezrobotny lub poszukujący pracy oraz brak wcześniejszego korzystania z podobnego wsparcia. Kwota zależy od czasu, na jaki deklaruje się prowadzenie działalności:

co najmniej 12 miesięcy – dotacja do 6‑krotności przeciętnego wynagrodzenia ;

– dotacja do ; co najmniej 24 miesiące – dotacja do 15‑krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Kwoty te mogą przekraczać 100 000 zł. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje powiat, a wniosek składa się zwykle w powiatowym urzędzie pracy.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dopłatę do wynagrodzeń w ramach SODiR. Wysokość dopłaty zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika:

Stopień niepełnosprawności Podstawa dofinansowania Dodatkowa kwota (choroby psychiczne, epilepsja, autyzm, niepełnosprawność intelektualna lub wzrokowa) Maksymalna suma Znaczny 2 760 zł 1 380 zł 4 140 zł miesięcznie Umiarkowany 1 550 zł 1 035 zł 2 585 zł miesięcznie Lekki 575 zł 690 zł 1 265 zł miesięcznie

Dopłata nie może jednak przekroczyć 75% kosztów płacy dla przedsiębiorców lub 90% dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Pracodawca składa wniosek w systemie SODiR prowadzonym przez PFRON.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Sprawdź program odpowiadający Twoim potrzebom (Aktywny samorząd, SAM, działalność gospodarcza, dopłaty do wynagrodzeń itp.). Zbierz wymagane dokumenty: orzeczenie o niepełnosprawności, dowód tożsamości, kosztorysy (np. adaptacji samochodu), zaświadczenie o studiowaniu lub statusie bezrobotnego. Złóż wniosek w odpowiednim systemie: SOW (System Obsługi Wsparcia) – dla osób fizycznych starających się o dofinansowanie w programach Aktywny samorząd i SAM.

– dla osób fizycznych starających się o dofinansowanie w programach Aktywny samorząd i SAM. Urząd pracy – w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. SODiR – dla pracodawców ubiegających się o dopłatę do wynagrodzeń. Czekaj na ocenę: wnioski w programach PFRON są oceniane przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub właściwy powiat w ciągu kilku tygodni. W niektórych programach przewidziany jest udział komisji oceniających.

Wsparcie, które zmienia życie. PFRON 2025 w praktyce

W 2025 r. programy finansowane przez PFRON zapewniają znaczne wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Aktywny samorząd oferuje dopłaty do adaptacji samochodu, zakup sprzętu elektronicznego i protez, opiekę nad dzieckiem oraz koszty energii dla osób korzystających z respiratorów. Program SAM pomaga sfinansować przystosowany samochód, dostępne mieszkanie oraz najem lokum dla młodych absolwentów. Osoby z pomysłem na biznes mogą otrzymać wysokie dotacje na rozpoczęcie działalności, a pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością zyskują dopłaty do wynagrodzeń. Dzięki zwiększonym budżetom i uproszczonym procedurom 2025 r. to dobry moment, by skorzystać z pomocy i zwiększyć swoją samodzielność.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę otrzymać dofinansowanie z PFRON i pracować?

Tak, większość programów PFRON (w tym Aktywny Samorząd i SAM) nie wyklucza aktywności zawodowej. Możesz otrzymać wsparcie i jednocześnie pracować – dotyczy to również programów dotyczących edukacji i zakupu sprzętu.

Ile wynosi dofinansowanie do zakupu samochodu z PFRON?

W 2025 roku możesz otrzymać nawet 185 000 zł, jeśli jesteś kierowcą poruszającym się na wózku i wybierzesz auto z odpowiednią adaptacją. W przypadku pasażerów dotacja może sięgnąć 154 500 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku w programie PFRON?

Najczęściej: orzeczenie o niepełnosprawności, dowód tożsamości, kosztorys zakupu lub adaptacji, zaświadczenie o nauce (w przypadku studentów), potwierdzenie statusu bezrobotnego (dla dotacji na działalność). Wniosek składa się przez system SOW, SODiR lub w urzędzie pracy.

Czy PFRON daje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Tak, możesz otrzymać do 100 000 zł lub więcej (do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia), jeśli zobowiążesz się prowadzić firmę przez co najmniej 24 miesiące. Wniosek składa się w urzędzie pracy.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek do PFRON w 2025 roku?

Programy mają różne terminy. Aktywny Samorząd i SAM są prowadzone cyklicznie w trybie naborów ogłaszanych przez PCPR-y, zwykle od wiosny do jesieni. Warto śledzić stronę sow.pfron.org.pl i lokalnego PCPR.

Podstawa prawna: