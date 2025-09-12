REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dofinansowanie z PUP do działalności gospodarczej na podstawie nowych przepisów z 2025 r.

Dofinansowanie z PUP do działalności gospodarczej na podstawie nowych przepisów z 2025 r.

12 września 2025, 09:38
Wojciech Napora
Zielona Linia
Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
dofinansowanie z pup na działalność gospodarczą firma dotacja
Dofinansowanie z PUP na działalność gospodarczą. Firma z dotacji
Dofinansowanie z PUP można otrzymać na rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jak zmieniły się zasady przyznawania dotacji po wejściu w życie nowych przepisów z 1 czerwca 2025 r.? Oto najważniejsze informacje dla planujących założenie własnej firmy.

Dofinansowanie z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowe przepisy

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to od wielu lat jedna z najpopularniejszych form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy. 1 czerwca 2025 r. weszły w życie nowe przepisy, dotyczące rynku pracy, które zmieniły zasady udzielania wsparcia bezrobotnym i innym uprawnionym osobom czy podmiotom. Jak w świetle znowelizowanej ustawy uzyskać środki na działalność gospodarczą? Odpowiadamy.

Prowadzenie działalności gospodarczej, czyli „praca na swoim”, to cel wielu osób, które trafiają na rynek pracy lub funkcjonują na nim, ale chcą zostawić pracę „na etacie”. Częstym problemem w podjęciu decyzji jest wkład finansowy, który trzeba mieć na początek swojej przygody z przedsiębiorczością. Dla wielu, zwłaszcza młodych, osób jest to bariera nie do przejścia. Pomimo dobrego pomysłu na biznes, marzenia o własnej firmie się kończą właśnie z powodu braku funduszy na start. Aby pomóc w trudnych początkach działalności gospodarczej urzędy pracy, w ramach wspierania przedsiębiorczości, oferują pomoc dla zarejestrowanych osób, głównie bezrobotnych. W trakcie ogłoszonego naboru można złożyć wniosek o środki na podjęcie działalności gospodarczej. To nawet 52 tys. zł na początek funkcjonowania firmy, którą należy prowadzić przynajmniej przez 12 miesięcy.

Dla kogo dofinansowanie z PUP na działalność?

Starosta, za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, może przyznać dotację na podjęcie działalności gospodarczej:

  • bezrobotnemu,
  • absolwentowi centrum integracji społecznej,
  • absolwentowi klubu integracji społecznej,
  • poszukującemu pracy niezatrudnionemu i niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Ile wynosi dofinansowanie z PUP w 2025 r.?

To, o jaką kwotę może się starać osoba spełniająca warunki ubiegania się o dotację, określa urząd pracy w ogłoszonym naborze. Zgodnie z przepisami, nie może być ona jednak wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2025 r. wynosi 8 748,63 zł. Ostateczną kwotę przyznaną beneficjentowi określa się w umowie zawartej z urzędem pracy.

Warunki do dofinansowana z PUP

Wniosek o takie dofinansowanie może złożyć bezrobotny, który na dzień złożenia wniosku:

  1. w okresie ostatnich 2 lat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie Kodeksu karnego, za przestępstwo skarbowe na podstawie Kodeksu karnego skarbowego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  2. w okresie ostatnich 12 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozostawał w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. nie wykonuje za granicą działalności gospodarczej i nie pozostaje w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności gospodarcze
  4. nie skorzystał z bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  5. nie skorzystał z umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
  6. w okresie ostatnich 12 miesięcy nie przerwał z własnej winy realizacji formy pomocy określonej w ustawie;
  7. nie złożył do innego starosty wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub wniosku o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o dofinansowanie z PUP

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej może złożyć poszukujący pracy niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, który:

  1. spełnia warunki określone w pkt 1 i 4–7 (wyżej);
  2. nie wykonuje działalności gospodarczej i nie pozostaje w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej może złożyć absolwent CIS lub absolwent KIS, który spełnia warunki określone w pkt 1–5 i 7.

Umowa ze starostą

W przepisach czytamy, że podstawą przyznania dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej jest umowa zawarta przez starostę (za pośrednictwem urzędu pracy) z beneficjentem. Umowa wymaga ustanowienia zabezpieczenia w jednej lub kilku formach. Starosta (za pośrednictwem urzędu pracy) może odmówić przyjęcia zaproponowanego zabezpieczenia, jeżeli uzna, że wskazane zabezpieczenie nie jest wystarczające do pokrycia zobowiązań, które mogą powstać w związku z nieprawidłową realizacją umowy. Formy zabezpieczenia wskazują urzędy pracy w ogłaszanych naborach lub zasadach przyznawania środków na otwarcie działalności.

Dotacja z PUP - obowiązki

Do obowiązków osoby, która otrzymała dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, należy:

  1. rozliczenie otrzymanych środków;
  2. zwrot niewydatkowanych środków;
  3. wykonywanie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  4. niezawieszanie wykonywania działalności gospodarczej łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  5. niepodejmowanie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Do okresu wykonywania działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz okresu przekraczającego łącznie 90 dni przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia

oprac. Emilia Panufnik
INFOR
Chcesz przejść na emeryturę? ZUS: Dzień i miesiąc złożenia wniosku mogą wpłynąć na jej wysokość
11 wrz 2025

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Dzień i miesiąc złożenia wniosku mogą przesądzić o tym, ile pieniędzy co miesiąc trafi na konto seniora - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Dlatego przyszli emeryci powinni z rozwagą zaplanować moment zakończenia aktywności zawodowej.
Wystawienie faktury VAT (ustrukturyzowanej) w KSeF może naruszać tajemnicę handlową lub zawodową
11 wrz 2025

Czy wystawienie faktury ustrukturyzowanej może naruszać tajemnicę handlową lub zawodową? Na to pytanie odpowiada na prof. dr hab. Witold Modzelewski.

