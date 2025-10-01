Do 1750 zł jeszcze w tym roku, a w 2026 roku nawet 3500 zł. Sprawdź, czy się kwalifikujesz do otrzymania bonu ciepłowniczego

Rządowa propozycja, przygotowana przez Ministerstwo Energii, dotycząca wprowadzenia bonu ciepłowniczego i powiązanych zmian w prawie została przegłosowana przez Sejm. Nowe regulacje mają pomóc około 420 tysiącom gospodarstw domowych w radzeniu sobie ze zwiększonymi kosztami energii. Oto szczegóły.

rozwiń >

Czym jest bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła sieciowego. Ma ono na celu wsparcie rodzin, które ponoszą wysokie koszty ogrzewania.

Kryteria i zasady przyznawania bonu ciepłowniczego

Aby otrzymać bon, należy spełnić następujące warunki:

Kryterium dochodowe: Średni miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć: 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym; 2454,52 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Koszty ogrzewania: Koszt ciepła musi przekraczać 170 zł/GJ.

Wartość bonu może zostać pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę"; jeśli dochód nieznacznie przekroczy limit, wysokość świadczenia zostanie obniżona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna wypłacana kwota bonu to 20 zł.

Bon ciepłowniczy - wysokość i wypłaty

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany w dwóch transzach: w 2025 i 2026 roku. Kwota wsparcia zależy od ceny ciepła:

2025 rok: 500 zł – cena ciepła od 170 do 200 zł/GJ. 1000 zł – cena ciepła od 200 do 230 zł/GJ. 1750 zł – cena ciepła powyżej 230 zł/GJ.

2026 rok: 1000 zł – cena ciepła od 170 do 200 zł/GJ. 2000 zł – cena ciepła od 200 do 230 zł/GJ. 3500 zł – cena ciepła powyżej 230 zł/GJ.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wniosek o przyznanie bonu trzeba złożyć samodzielnie w urzędzie gminy. Terminy składania wniosków to:

Wniosek za 2025 rok: od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku.

Wniosek za 2026 rok: od 1 czerwca do 31 lipca 2026 roku.

Urzędnicy mają 90 dni na rozpatrzenie wniosku. Świadczenie nie podlega egzekucji komorniczej i nie ma wpływu na inne formy wsparcia państwa.

Stan prawny

Ustawa o bonie ciepłowniczym została uchwalona przez Sejm 12 września 2025 roku i obecnie czeka na rozpatrzenie w Senacie oraz na podpis prezydenta.

Bon ciepłowniczy 205/2026 - podsumowanie najważniejszych informacji

Bon ciepłowniczy to nowa forma wsparcia finansowego, która ma pomóc gospodarstwom domowym o najniższych dochodach w opłacaniu rachunków za ogrzewanie systemowe. Wprowadzenie tego bonu ma na celu zmniejszenie skutków podwyżek cen energii cieplnej, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym 2025/2026.

Bon ciepłowniczy przysługuje gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego, które ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł za gigadżul. Kryterium dochodowe wynosi do 3272,69 zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa i 2454,52 zł netto na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Jeżeli dochód przekracza ten próg, wsparcie jest wtedy stosowane według zasady "złotówka za złotówkę", czyli bon jest pomniejszany o kwotę przekroczenia.

Wysokość bonu zależy od cen ciepła i w drugiej połowie 2025 roku może wynieść od 500 do 1750 zł, a w 2026 roku od 1000 do 3500 zł. Wnioski będzie można składać do lokalnych władz (wójt, burmistrz, prezydent miasta) od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku. Wsparcie ma być dostępne do końca 2031 roku, co obejmuje też rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących przyznania bonu.