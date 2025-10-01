REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady

Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady

01 października 2025, 14:13
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Shutterstock

Zakup protezy, aparatu słuchowego czy wózka inwalidzkiego to często wydatek liczony w tysiącach złotych. W 2025 roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać z PFRON wsparcie sięgające nawet 40,5 tys. zł. Sprawdzamy, kto może skorzystać, jakie obowiązują limity dochodowe i jak wygląda procedura składania wniosku.

rozwiń >

Zakup aparatu słuchowego, protezy czy łóżka rehabilitacyjnego często przekracza możliwości finansowe osób z niepełnosprawnościami. W 2025 roku nadal można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program obejmuje zarówno przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane częściowo przez NFZ, jak i sprzęt rehabilitacyjny wykorzystywany w warunkach domowych.

Co obejmuje refundacja

Lista wyrobów medycznych, do których przysługuje refundacja, została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. Znalazły się na niej m.in. protezy kończyn, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, balkoniki, kule czy specjalistyczne środki optyczne dla osób niedowidzących. Część kosztów zakupu pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z ustalonym limitem. Pacjent musi dopłacić różnicę, ale właśnie tę kwotę, jeśli spełnia kryteria dochodowe, może zrefundować PFRON.

Przykłady refundacji w 2025 roku

Dla aparatów słuchowych limit refundacji NFZ wynosi 700 zł raz na pięć lat. Gdy urządzenie kosztuje 2500 zł, pacjent musi zapłacić 1800 zł. Całość tej kwoty może zostać sfinansowana przez PFRON.

W przypadku wózka inwalidzkiego ręcznego NFZ dopłaca 600 zł, podczas gdy cena rynkowa wynosi około 2000 zł. Oznacza to konieczność dopłaty 1400 zł, którą w całości można pokryć z funduszu.

Jeszcze większe różnice pojawiają się przy protezach. NFZ finansuje od 2800 do 10 000 zł, natomiast koszt nowoczesnej protezy to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. PFRON pokrywa wówczas brakującą część, przy czym maksymalne wsparcie może sięgnąć 150% sumy limitu NFZ i udziału pacjenta.

Kryteria dochodowe

Nie każdy może skorzystać z tej pomocy. Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba spełnić dwa warunki:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności).
  • Dochód miesięczny brutto:
    • do 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie – 4049,90 zł,
    • do 65% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby samotnej – 5264,86 zł.

Dostępność środków w PCPR

Choć PFRON co roku przekazuje środki do powiatów, ich pula może się różnić w zależności od regionu. W praktyce oznacza to, że w jednym powiecie środki na sprzęt rehabilitacyjny wyczerpują się szybciej, a w innym wnioski są przyjmowane przez cały rok. Dlatego zawsze warto skontaktować się z lokalnym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i sprawdzić, jakie kwoty są jeszcze dostępne oraz do kiedy można składać wnioski. Informacje o naborach i formularze wniosków publikowane są na stronach internetowych poszczególnych PCPR.

Sprzęt rehabilitacyjny – zasady i limity

Sprzęt rehabilitacyjny różni się od wyrobów medycznych tym, że nie ma zamkniętego katalogu. O zakupie decyduje zalecenie lekarza prowadzącego. Może to być łóżko rehabilitacyjne, podnośnik, rower trójkołowy czy stół do ćwiczeń. PFRON dofinansowuje do 80% wartości zakupu, ale obowiązuje górna granica, pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 roku maksymalne wsparcie wynosi więc około 40,5 tysiąca złotych.

Jak złożyć wniosek

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania. Do dokumentacji należy dołączyć kopię orzeczenia, fakturę lub ofertę zakupu oraz zlecenie lekarskie albo potwierdzone zalecenie lekarza w przypadku sprzętu rehabilitacyjnego. Coraz częściej możliwe jest też składanie dokumentów elektronicznie, przez System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie sow.pfron.org.pl.

Kto skorzysta najbardziej

Ze wsparcia najczęściej korzystają osoby po amputacjach, pacjenci z chorobami narządu ruchu, dzieci wymagające aparatów słuchowych czy specjalistycznych wózków oraz seniorzy potrzebujący sprzętu do rehabilitacji domowej.

Eksperci podkreślają, że dofinansowanie pozwala wielu osobom kupić sprzęt, na który inaczej nie byłoby ich stać. Dzięki temu poprawia się komfort życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Podstawa prawna

FAQ

Czy PFRON finansuje zakup łóżka rehabilitacyjnego?

Tak. Jeśli lekarz zaleci taki sprzęt do rehabilitacji w domu, PFRON może pokryć do 80% kosztów, maksymalnie do 40,5 tys. zł.

Jakie są limity dochodowe w 2025 roku?

Dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 4049,90 zł brutto, a w przypadku osoby samotnej to 5264,86 zł brutto.

Czy można otrzymać dofinansowanie do aparatu słuchowego?

Tak. PFRON refunduje kwotę, której nie pokrywa NFZ, w praktyce często całą dopłatę pacjenta.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

