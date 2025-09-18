REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » O tym dodatku z ZUS mało kto wie! A to ponad 650 zł co miesiąc. Dochód nie ma znaczenia

O tym dodatku z ZUS mało kto wie! A to ponad 650 zł co miesiąc. Dochód nie ma znaczenia

18 września 2025, 13:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus pieniądze
O tym dodatku z ZUS mało kto wie! A to ponad 650 zł co miesiąc. Dochód nie ma znaczenia
shutterstock

Dodatek dla sieroty zupełnej to mniej znane, ale bardzo ważne świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca co miesiąc kilkaset złotych osobom, które straciły oboje rodziców. Aby otrzymać ten dodatek, trzeba spełnić określone warunki. Jakie? Oto szczegóły.

O tym dodatku z ZUS mało kto wie! A to ponad 650 zł co miesiąc. Dochód nie ma znaczenia

ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych, który jest przeznaczony dla osób pobierających rentę rodzinną po utracie obojga rodziców (lub matki, jeśli ojciec jest nieznany). Wysokość świadczenia jest waloryzowana - od 1 marca 2025 roku wynosi 654,48 zł miesięcznie.

Kto to jest sierota zupełna?

Sierota zupełna to osoba, która nie ma obojga rodziców (zarówno biologicznych, jak i prawnych) lub której matka zmarła, a ojciec jest nieznany. Określenie to odnosi się do braku obojga opiekunów, podczas gdy półsierota to osoba posiadająca jednego rodzica.

Jak uzyskać dodatek dla sieroty zupełnej?

Aby otrzymać dodatek, musisz złożyć wniosek do ZUS. To świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Wnioskodawca powinien dołączyć do formularza ERRD (Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej) wymagane dokumenty: akty zgonu obojga rodziców lub akt zgonu matki oraz akt urodzenia (w przypadku, gdy ojciec jest nieznany).

Dodatek dla sieroty zupełnej - komu przysługuje?

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub, jeśli nie ma jednego z nich, a renta była przyznana wyłącznie po jednym rodzicu. Świadczenie wypłaca ZUS (lub KRUS, w przypadku rencistów rolniczych) i jest ono przyznawane bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej.

Ważne informacje o dodatku dla sierot zupełnych

Dodatek przysługuje każdej sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa. Nie ma kryterium dochodowego ani ograniczeń związanych z innymi formami pomocy. Świadczenie nie jest uzależnione od wieku wnioskodawcy.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej

Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą, a także złożyć za pośrednictwem pełnomocnika lub konsulatu. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku decyzji odmownej, masz miesiąc na złożenie bezpłatnego odwołania.

Dodatek dla sieroty zupełnej - do jakiego wieku?

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, o ile osoba ta jest uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Warunkiem jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do dodatku wygasa wraz z utratą prawa do renty rodzinnej, czyli zazwyczaj po ukończeniu 18 lub 25 lat (w przypadku nauki) lub bezterminowo, jeśli niezdolność do pracy powstała przed 16. rokiem życia.

Czy emeryt może dostać dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej nie przysługuje emerytowi jako osobie pobierającej emeryturę, lecz osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub jej ojciec jest nieznany. Nie ma znaczenia wiek osoby uprawnionej do renty. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek (druk ERRD) w ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające datę zgonu rodziców.

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie przysługujące osobie pobierającej rentę rodzinną, a nie rentę socjalną. Sierota zupełna to dziecko, którego oboje rodzice nie żyją lub ojciec jest nieznany, i które jednocześnie jest uprawnione do renty rodzinnej.

Renta rodzinna po mężu a dodatek dla sieroty zupełnej

Osoba pobierająca rentę rodzinną po mężu nie jest uprawniona do dodatku dla sieroty zupełnej, ponieważ dodatek ten przysługuje tylko dzieciom po zmarłych rodzicach, a nie małżonkom. Dodatek dla sieroty zupełnej można otrzymać, gdy pobiera się rentę rodzinną po zmarłych rodzicach lub gdy oboje rodzice zmarli, a ojciec jest nieznany.

Zasiłek sierocy dla osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna, która jest uprawniona do pobierania renty rodzinnej, może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS. Dodatek ten przysługuje niezależnie od wieku, a od 1 marca 2025 roku jego wysokość wynosi 654,48 zł miesięcznie. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek (formularz ERRD) w ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające daty śmierci rodziców.

Dodatek dla sierot zupełnych - podsumowanie najważniejszych informacji

Dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku wynosi 654,48 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku i jest wypłacana niezależnie od wieku oraz dochodów osoby uprawnionej. Dodatek przysługuje każdemu dziecku, które posiada prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, w tym także dzieciom, których ojciec jest nieznany, jeśli pewna jest śmierć matki. Prawo do dodatku jest powiązane z prawem do renty rodzinnej i może być pobierane maksymalnie do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Dodatek ten jest zwolniony z podatku i wypłacany bez podziału na liczbę sierot w rodzinie - każde dziecko otrzymuje pełną kwotę. Aby otrzymać dodatek, trzeba złożyć do ZUS wniosek ERRD wraz z dokumentami potwierdzającymi zgon rodziców (akty zgonu) lub w przypadku ojca nieznanego - akt urodzenia oraz akt zgonu matki. Wniosek można złożyć osobiście, listownie, przez pełnomocnika lub w konsulacie.

Źródło: INFOR
Zmiany w VAT: rozliczanie importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej
18 wrz 2025

W dniu 17 września 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, będący częścią pakietu deregulacyjnego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów nowelizacja ta jest konieczna, bowiem po wprowadzeniu od czerwca br. nowego systemu celnego AIS/IMPORT PLUS, niektóre firmy posiadające pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i stosujące to uproszczenie zostałyby de facto pozbawione możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Dzięki nowym przepisom ci przedsiębiorcy będą mogli nadal rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.
Kredyty hipoteczne oparte na WIBOR: Kontrowersje, stanowisko TSUE i analiza potencjalnego powództwa o usunięcie „wadliwego” wskaźnika
18 wrz 2025

W 2025 roku kredyty hipoteczne w Polsce pozostają silnie uzależnione od wskaźnika WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który determinuje oprocentowanie zmiennych rat kredytu lub pożyczki. Według danych z lipca 2025 r., WIBOR 3M wynosi 4,96%, a WIBOR 6M – 4,79%, co po serii obniżek stóp procentowych NBP (ostatnia we wrześniu o 0,25 pp.) przyniosło ulgę kredytobiorcom. Prognozy wskazują na potencjalny dalszy spadek do ok. 4,18% w ciągu najbliższych miesięcy, co mogłoby obniżyć raty o 60-70 zł przy umowie kredytu opiewającej na 400 tys. zł.
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
18 wrz 2025

Regulacja dotycząca służebności przesyłu i innych form posiadania czy korzystania z nieruchomości istnieje od dawna. Pomimo to, wiele przedsiębiorstw przesyłowych (energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe) w dalszym ciągu korzysta z cudzych nieruchomości bez tytułu prawnego. Jednocześnie, wielu właścicieli nieruchomości nie ma wiedzy jak uregulować taki stan rzeczy. Czy przysługuje im z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie?
Ulga B+R na wakacjach. O czym należy pamiętać przy ewidencji czasu pracy w czasie nieobecności pracowników?
18 wrz 2025

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) to jeden z najistotniejszych i najbardziej przystępnych instrumentów wspierających finansowanie innowacji w Polsce. Ta preferencja podatkowa umożliwia przedsiębiorcom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działania badawczo-rozwojowe nawet na poziomie 200%. W praktyce oznacza to możliwość odzyskania wydatków ponoszonych m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R. Jednak dużym wyzwaniem pozostaje prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy osób zaangażowanych w takie projekty.

ZUS tylko online? Sejm proceduje projekt ustawy ułatwiający życie przedsiębiorcom
18 wrz 2025

Przedsiębiorcy mogą szykować się na duże ułatwienie. Do Sejmu trafił projekt ustawy, który znosi obowiązek przechowywania przez 5 lat papierowych kopii zgłoszeń do ZUS wysłanych drogą elektroniczną. Jeśli przepisy wejdą w życie, firmy zyskają mniej biurokracji, niższe koszty i pełną cyfryzację procesu.
Rak a orzeczenie o niepełnosprawności 2025. Jakie przywileje, zasiłki i ulgi? Co przysługuje osobie chorej na nowotwór?
18 wrz 2025

Choroba nowotworowa to trudne leczenie, ale trzeba wiedzieć, że to też prawo do dodatkowego wsparcia od państwa. Mało kto wie, że pacjenci onkologiczni mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, które otwiera drogę do wielu ulg, świadczeń i przywilejów. Sprawdź, kiedy rak daje prawo do orzeczenia i jakie korzyści można zyskać.
Ustawa o zawodzie psychoterapeuty: szansa na zmianę czy kolejny chaos?
18 wrz 2025

Czy ustawa o zawodzie psychoterapeuty uporządkuje rynek i zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, czy raczej wprowadzi dodatkowy chaos? O tym, jakie szanse i zagrożenia wiążą się z projektowanymi zmianami, opowiada dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN, psycholog i badacz mechanizmów zaburzeń psychicznych.
1200 zł wsparcia dla wybranych seniorów. Rządowe wsparcie na wyciągnięcie ręki, ale rocznik ma znaczenie
18 wrz 2025

Rząd oferuje wsparcie finansowe dla osób starszych, które ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Jest to forma dopłaty w wysokości do 1200 złotych, która ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów utrzymania i wesprzeć domowe budżety, szczególnie w przypadku seniorów o niższych dochodach. Oto szczegóły.

Wzrost opłat za ogrzewanie podniesie koszty wynajmu mieszkań w 2025 i 2026 roku
18 wrz 2025

Spółdzielnie mieszkaniowe i właściciele nieruchomości na wynajem przygotowują lokatorów na zimę 2025/2026, która niemal na pewno przyniesie wyższe rachunki za ciepło. To efekt zarówno rosnących kosztów ogrzewania, jak i zakończenia rządowej tarczy, która dotąd hamowała podwyżki. Skala zmian nie jest jeszcze znana, ale już dziś eksperci mówią o wzrostach sięgających nawet kilkudziesięciu procent.
Widmo bankructwa wisi nad polskimi firmami. Co trzeci przedsiębiorca obawia się zamknięcia biznesu
18 wrz 2025

Dużo firm w Polsce boi się dziś, że ich klienci nie zapłacą na czas – wynika z najnowszego raportu. Zatory płatnicze pochłaniają tygodniowo nawet kilkanaście godzin pracy i kosztują firmy utratę płynności, reputacji i szans rozwojowych. Aż 30% przedsiębiorstw z sektora MŚP przyznaje, że w perspektywie dwóch lat ryzykuje upadłość.

