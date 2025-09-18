REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Badania techniczne - cena idzie w górę! Nowe stawki od 19 września

Badania techniczne - cena idzie w górę! Nowe stawki od 19 września

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 września 2025, 13:43
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Badania techniczne - cena idzie w górę! Nowe stawki od 19 września
Badania techniczne - cena idzie w górę! Nowe stawki od 19 września
Media

REKLAMA

REKLAMA

Już od 19 września kierowców w Polsce czekają wyższe opłaty za badania techniczne pojazdów. Zmiana ta, wprowadzona po ponad 20 latach, ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli i dostosowanie ich do współczesnych realiów gospodarczych. Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki – choć wyższe – nadal pozostaną jednymi z najniższych w Europie, a przy tym zapewnią sprawiedliwą równowagę między interesem przedsiębiorców a możliwościami finansowymi kierowców.

rozwiń >

Badania techniczne. Podwyżka po ponad 20 latach – dlaczego teraz i jakie są główne powody zmiany?

19 września wejdą w życie nowe stawki za badania techniczne pojazdów, które – jak podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak – zostały przygotowane w taki sposób, aby były zbalansowane i sprawiedliwe zarówno dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, jak i dla samych kierowców. To pierwsza tak duża zmiana od ponad dwóch dekad, co oznacza, że przez 20 lat obowiązywały w Polsce jedne z najniższych opłat w całej Europie.

REKLAMA

REKLAMA

Resort infrastruktury w swoim komunikacie wskazał, że decyzja o podwyżce była nieunikniona. W tym czasie znacząco wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej – od wynagrodzeń pracowników, przez utrzymanie nieruchomości i mediów, aż po eksploatację i legalizację urządzeń diagnostycznych. Jednocześnie w ciągu ostatnich 20 lat zaszła ogromna zmiana technologiczna w motoryzacji – na rynku pojawiły się pojazdy hybrydowe, elektryczne i naszpikowane elektroniką, co sprawia, że przegląd techniczny wymaga dziś większych kompetencji i nowocześniejszego zaplecza niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Minister Klimczak podczas wizyty w Łomży wyjaśniał, że aktualizacja opłat została zaplanowana w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić stacjom kontroli stabilność finansową, a z drugiej – by kierowcy nie odczuli jej boleśnie w domowym budżecie.

Ile wyniosą nowe stawki? Konkretne kwoty dla wszystkich rodzajów pojazdów

Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych. Od 19 września koszt badania technicznego wzrośnie o 51 zł i będzie wynosił 149 zł. Jak zapewnia resort, nawet po tej podwyżce Polska nadal utrzyma się w gronie krajów o najniższych stawkach w Europie.

REKLAMA

Jednak zmiana obejmuje także inne pojazdy. Pełna lista nowych opłat przedstawia się następująco:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • samochód osobowy – 149 zł (wzrost o 51 zł),
  • motocykl i ciągnik rolniczy – 94 zł,
  • motorower – 76 zł,
  • samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe o DMC 3,5–16 t – 234 zł,
  • samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe powyżej 16 t – 269 zł,
  • przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t – 119 zł,
  • pojazdy z instalacją gazową – dodatkowe badanie specjalistyczne 96 zł, co w przypadku auta osobowego daje łącznie 245 zł.

Zmiany te zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że mają moc prawną i nie są jedynie zapowiedzią. Zobacz: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Dlaczego podwyżka była konieczna i co oznacza dla stacji kontroli pojazdów?

Przez ponad 20 lat stawki za badania techniczne pozostawały praktycznie niezmienne, co sprawiło, że Polska miała jedne z najtańszych przeglądów w całej Europie. Choć mogło to cieszyć kierowców, dla stacji kontroli pojazdów oznaczało coraz większe problemy finansowe. Wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, rosnące rachunki za energię, a także konieczność legalizacji i naprawy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych powodowały, że wiele firm balansowało na granicy opłacalności.

Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki zostały oparte na wskaźniku cen towarów i usług od 2020 roku, co ma odzwierciedlać realne warunki gospodarcze i pozwalać przedsiębiorcom prowadzić działalność w sposób zrównoważony. W praktyce oznacza to, że stacje kontroli pojazdów będą mogły inwestować w unowocześnianie sprzętu, a także zapewniać diagnostom lepsze wynagrodzenia, co ma bezpośrednio przełożyć się na wyższą jakość przeprowadzanych badań.

Głos ministra Klimczaka: sprawiedliwość i równowaga kluczem do reformy

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wielokrotnie podkreślał, że decyzja o podwyżce była podejmowana w sposób wyważony. Z jednej strony chodziło o zabezpieczenie interesów przedsiębiorców, którzy inwestują w stacje kontroli pojazdów i utrzymują z nich swoje rodziny, a z drugiej – o to, by kierowcy nie mieli poczucia, że są obciążani nadmiernymi kosztami.

Według ministra, nawet po podwyżce stawki w Polsce nadal należą do najniższych w Europie, a nowy poziom opłat jest dobrym kompromisem pomiędzy potrzebami rynku a możliwościami finansowymi obywateli.

W Łomży Klimczak mówił także o zmianach w technologii samochodów – dziś są to często pojazdy wyposażone w rozbudowaną elektronikę, systemy bezpieczeństwa, a także coraz częściej w silniki hybrydowe lub elektryczne. To sprawia, że sam proces diagnostyczny jest bardziej skomplikowany i wymaga wyższego poziomu kompetencji oraz lepszego sprzętu.

Co podwyżka oznacza dla kierowców w praktyce?

Na pierwszy rzut oka wzrost opłaty o 51 zł za badanie samochodu osobowego może wydawać się znaczący, jednak w perspektywie rocznej nie jest to kwota, która mocno obciąży budżet przeciętnego kierowcy. Warto zauważyć, że badanie techniczne wykonuje się raz w roku, a jego koszt to nadal mniej niż koszt pojedynczego tankowania auta.

Dzięki podwyżce właściciele pojazdów mogą zyskać lepszą jakość usług. Lepsze wynagrodzenia diagnostów oraz modernizacja sprzętu w stacjach kontroli pojazdów przełożą się na dokładniejsze badania, wyższą wiarygodność wyników i większe bezpieczeństwo na drogach.

Warto też pamiętać, że brak ważnego badania technicznego niesie za sobą poważne konsekwencje: mandat, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a nawet problemy z wypłatą odszkodowania w razie wypadku. W tym kontekście dopłata 51 zł rocznie wydaje się stosunkowo niewielką ceną za pewność, że auto spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa.

Modernizacja, prestiż zawodu diagnosty i zmiana pokoleniowa

Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Jolanta Źródłowska, zwróciła uwagę, że urealnienie opłat otwiera drogę do inwestycji w nowoczesne urządzenia diagnostyczne. To z kolei pozwoli unowocześnić cały proces badania, uczynić go bardziej dokładnym, a jednocześnie przyjaznym dla klienta.

Źródłowska podkreśliła również, że podwyżka jest szansą na podniesienie prestiżu zawodu diagnosty. Obecnie branża zmaga się z brakiem młodych specjalistów, którzy chcieliby związać swoją karierę z tą profesją. Brak zmiany pokoleniowej wśród diagnostów może w przyszłości okazać się poważnym problemem, dlatego podniesienie wynagrodzeń i zwiększenie atrakcyjności tej ścieżki zawodowej jest kluczowe.

Co czeka kierowców po 19 września?

Od 19 września każdy kierowca musi liczyć się z tym, że za badanie techniczne zapłaci więcej. Najbardziej odczują to właściciele samochodów osobowych, którzy za coroczny przegląd wydadzą 149 zł, a w przypadku aut z instalacją gazową – 245 zł. Wzrost obejmie jednak wszystkie kategorie pojazdów.

Podwyżka ma dwa główne cele:

  • zapewnienie stacjom kontroli pojazdów środków na rozwój i utrzymanie wysokiej jakości usług,
  • poprawę bezpieczeństwa na drogach dzięki bardziej rzetelnym i nowoczesnym badaniom technicznym.

Resort infrastruktury, eksperci i przedstawiciele branży są zgodni, że zmiany były nieuniknione i potrzebne. W perspektywie długofalowej kierowcy mogą na nich zyskać – nie tylko w postaci lepszej jakości usług, ale także zwiększonego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wyważona decyzja, która zmieni rynek badań technicznych

Podwyżka stawek za badania techniczne pojazdów, która wejdzie w życie 19 września, to jedna z najważniejszych zmian w branży motoryzacyjnej od ponad 20 lat. Ministerstwo infrastruktury zapewnia, że stawki są zbalansowane, sprawiedliwe i nadal jedne z najniższych w Europie. Dzięki temu stacje kontroli pojazdów zyskają możliwość stabilnego funkcjonowania i rozwoju, a kierowcy – lepszą jakość badań.

Choć wzrost cen nigdy nie jest dla obywateli łatwy do przyjęcia, w tym przypadku wydaje się, że korzyści przewyższają koszty. Kierowcy mogą być spokojni – przegląd nadal pozostanie stosunkowo tani w porównaniu do innych wydatków związanych z utrzymaniem auta, a dodatkowo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i modernizacji całej branży diagnostycznej.

Zobacz również:

Tabela: Opłaty za badania techniczne pojazdów

Poniżej tabela opłat za badania techniczne pojazdów. Zgodnie z załącznikiem do nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1223).

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł (zawiera podatek od towarów

i usług VAT)

1

2

3

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

94,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

149,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

234,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

269,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą1)

304,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

61,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c

76,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

107,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

119,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

249,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

270,00

1.12

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

96,00

1.13

tramwaj - wagon silnikowy

504,00

1.14

tramwaj - wagon przegubowy

604,00

1.15

tramwaj - wagon doczepny czynny

382,00

1.16

tramwaj - wagon doczepny bierny

168,00

1.17

trolejbus - badania elektryczne2)

175,00

1.18

motorower

76,00

1.19

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

94,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

30,00

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

183,00

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

76,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

21,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

30,00

2.6

toksyczności spalin

21,00

2.7

poziomu hałasu

30,00

2.8

geometrii kół jednej osi

55,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

21,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

30,00

3

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego

w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza

wymagania ochrony środowiska:

3.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)3)

30,00

3.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4)

143,00

3.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

78,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

30,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4)

143,00

5

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

5.1

który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe)5)

64,00

5.2

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)5)

76,00

5.3

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych

(za badanie specjalistyczne)

130,00

5.4

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h

(za badanie specjalistyczne)

192,00

5.5

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

(za warunki dodatkowe)5)

73,00

5.6

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym4)

125,00

5.7

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym

76,00

5.8

skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu

w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

91,00

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym4), lub narusza wymagania ochrony środowiska

143,00

5.9

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego4)

143,00

5.10

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym

76,00

5.11

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

183,00

5.12

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)5)

76,00

6

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów

oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

6.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

53,00

6.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze5)

32,00

6.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób5)

73,00

6.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej5)

62,00

6.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego5)

62,00

6.6

wykonanie numeru nadwozia

74,00

6.7

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

55,00

6.8

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

125,00

Objaśnienia :

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 3.1 i 4.1 tabeli byłaby większa od opłaty, o której mowa w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Obowiązuje łącznie z opłatą, o której mowa w lp. 1 tabeli.

5) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Powiązane
KSeF i załączniki: Czy możesz dodać PDF, skan lub zdjęcie? MF wyjaśnia
KSeF i załączniki: Czy możesz dodać PDF, skan lub zdjęcie? MF wyjaśnia
Błąd na fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: Tak tego nie poprawisz
Błąd na fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: Tak tego nie poprawisz
KSeF a działalność nierejestrowana – czy brak NIP Cię wyklucza?
KSeF a działalność nierejestrowana – czy brak NIP Cię wyklucza?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kredyty hipoteczne oparte na WIBOR: Kontrowersje, stanowisko TSUE i analiza potencjalnego powództwa o usunięcie „wadliwego” wskaźnika
18 wrz 2025

W 2025 roku kredyty hipoteczne w Polsce pozostają silnie uzależnione od wskaźnika WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który determinuje oprocentowanie zmiennych rat kredytu lub pożyczki. Według danych z lipca 2025 r., WIBOR 3M wynosi 4,96%, a WIBOR 6M – 4,79%, co po serii obniżek stóp procentowych NBP (ostatnia we wrześniu o 0,25 pp.) przyniosło ulgę kredytobiorcom. Prognozy wskazują na potencjalny dalszy spadek do ok. 4,18% w ciągu najbliższych miesięcy, co mogłoby obniżyć raty o 60-70 zł przy umowie kredytu opiewającej na 400 tys. zł.
Ustawa o zawodzie psychoterapeuty: szansa na zmianę czy kolejny chaos?
18 wrz 2025

Czy ustawa o zawodzie psychoterapeuty uporządkuje rynek i zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, czy raczej wprowadzi dodatkowy chaos? O tym, jakie szanse i zagrożenia wiążą się z projektowanymi zmianami, opowiada dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN, psycholog i badacz mechanizmów zaburzeń psychicznych.
Widmo bankructwa wisi nad polskimi firmami. Co trzeci przedsiębiorca obawia się zamknięcia biznesu
18 wrz 2025

Dużo firm w Polsce boi się dziś, że ich klienci nie zapłacą na czas – wynika z najnowszego raportu. Zatory płatnicze pochłaniają tygodniowo nawet kilkanaście godzin pracy i kosztują firmy utratę płynności, reputacji i szans rozwojowych. Aż 30% przedsiębiorstw z sektora MŚP przyznaje, że w perspektywie dwóch lat ryzykuje upadłość.
Przeprowadzka dla niższych podatków? Możesz nieświadomie zmienić prawo spadkowe i narazić rodzinę na kłopoty
18 wrz 2025

Coraz więcej Polaków wybiera Cypr, Maltę czy Dubaj, by obniżyć podatki. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, że taka decyzja może diametralnie zmienić zasady dziedziczenia majątku. Różnica między rezydencją podatkową a miejscem zwykłego pobytu w prawie spadkowym sprawia, że nieprzemyślana zmiana może kosztować rodzinę lata sporów i ogromne pieniądze.

REKLAMA

Senat: Łatwiej kupić i sprzedać mieszkanie po zadłużonej osobie[nowelizacja]
18 wrz 2025

Zasadą staje się bowiem licytacja elektroniczna nieruchomości przez komornika. Ustawa nowelizująca odpowiednio kodeksu postępowania cywilnego jest w Senacie.
Kancelaria, która słucha i sprzedaje - jak budować nowoczesną markę w zgodzie z wartościami?
17 wrz 2025

Marketing kancelarii to nie fast food. Budowanie marki kancelarii to proces na lata. Przemyślana i wdrażana na bieżąco strategia, długoterminowe i krótkoterminowe plany, odpowiednio dobrane narzędzia - brzmi jak wyzwanie. Czy to się opłaca?
Jest decyzja! 10 listopada dniem wolnym od pracy. Jednak nie dla wszystkich
17 wrz 2025

Premier zdecydował, że 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy dla urzędników państwowych. Dzięki tej decyzji pracownicy służby cywilnej będą mieli czterodniowy weekend, który potrwa od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości. Oto szczegóły.
Rzecznik Generalny TSUE przeciwny podważaniu metody wyznaczania WIBOR. Nie będzie masowego kwestionowania wszystkich umów z WIBOR-em
16 wrz 2025

W większości sporów sądowych o WIBOR konsumenci zarzucają bankom, że nie wskazały w umowie metody ustalania WIBOR. Kategoryczna opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym zakresie znacząco zmniejsza szanse konsumentów na skuteczne podważenie WIBOR w swoich umowach kredytowych – piszą radca prawny Bartłomiej Rybicki oraz radca prawny Bartłomiej Ślażyński z Kancelarii Radców Prawnych Anety Ciechowicz-Jaworskiej i Bartłomieja Ślażyńskiego.

REKLAMA

Bon kaucyjny za zwrócone butelki i puszki? MKiŚ: to zgodne z prawem ale tylko gdy bon da się wymienić na pieniądze przez co najmniej 1 miesiąc
18 wrz 2025

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w komunikacie z 16 września 2025 r. poinformowało, że Polskie przepisy o systemie kaucyjnym jednoznacznie wskazują, że przy zwrocie opakowania ze znakiem kaucji, osobie zwracającej butelkę lub puszkę należy się zwrot w formie pieniężnej (np. w gotówce albo na kartę). Dopuszczalne prawnie jest jednak wydanie (np. przez automat) bonu lub kuponu, z kwotą kaucji - o ile taki druk da się łatwo spieniężyć i będzie on ważny przynajmniej miesiąc.
Rewolucja w recyklingu: system kaucyjny wchodzi w życie! Jak wpłynie na Ciebie, środowisko i gospodarkę? [WYWIAD]
17 wrz 2025

Polska rozpoczyna rewolucję w recyklingu! Od października wchodzi w życie system kaucyjny dla butelek i puszek, który ma zwiększyć poziom selektywnej zbiórki, poprawić jakość surowców i dostosować kraj do wymogów Unii Europejskiej. Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu circular economy w Deloitte, tłumaczy w wywiadzie dla Infor.pl, jakie zmiany czekają konsumentów, przedsiębiorców i gospodarkę odpadami.

REKLAMA