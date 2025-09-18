Chorujesz na raka? Możesz starać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Jakie przywileje, zasiłki i ulgi przysługują osobie chorej na nowotwór w 2025 roku?
REKLAMA
REKLAMA
Choroba nowotworowa to trudne leczenie, ale trzeba wiedzieć, że to też prawo do dodatkowego wsparcia od państwa. Mało kto wie, że pacjenci onkologiczni mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, które otwiera drogę do wielu ulg, świadczeń i przywilejów. Sprawdź, kiedy rak daje prawo do orzeczenia i jakie korzyści można zyskać.
- Rak a orzeczenie o niepełnosprawności 2025. Dlaczego warto starać się o orzeczenie?
- Jak długo obowiązuje orzeczenie dla osoby onkologicznej?
- Jakie ulgi i przywileje przysługują pacjentom onkologicznym?
- Orzeczenie o niepełnosprawności - co daje PFRON?
- Orzeczenie o niepełnosprawności osoby onkologicznej to też wsparcie dla pracodawców
- Dlaczego warto pamiętać o orzeczeniu o niepełnosprawności?
- Gdzie szukać informacji na temat pomocy?
- Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności – krok po kroku
Rak a orzeczenie o niepełnosprawności 2025. Dlaczego warto starać się o orzeczenie?
Rak to choroba, która potrafi wyłączyć z codziennego funkcjonowania na wiele miesięcy. Właśnie dlatego pacjenci mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane jest nie tylko osobom z widocznymi dysfunkcjami, ale także chorym przewlekle, w tym onkologicznie. W praktyce oznacza to dostęp do specjalnych ulg i świadczeń, które pomagają przetrwać czas leczenia i rekonwalescencji.
REKLAMA
REKLAMA
Wielu chorych nie wie, że rak może być podstawą do uzyskania orzeczenia. Tymczasem dokument ten daje realne wsparcie – od ulg podatkowych, przez skrócony czas pracy, po dodatkowe dni wolne na badania czy rehabilitację. Orzeczenie ułatwia też uzyskanie refundacji kosztów leczenia i dostosowanie warunków pracy do potrzeb pacjenta.
Jak długo obowiązuje orzeczenie dla osoby onkologicznej?
W przypadku chorób onkologicznych orzeczenia zwykle wydawane są na określony czas – do momentu odzyskania sił i powrotu do normalnego funkcjonowania. Dzięki temu pacjent ma możliwość skorzystania z szeregu świadczeń w okresie najbardziej wymagającym. To rozwiązanie traktowane jest jako wsparcie tymczasowe, ale niezwykle potrzebne.
Jakie ulgi i przywileje przysługują pacjentom onkologicznym?
Pacjent onkologiczny z orzeczeniem o niepełnosprawności może liczyć na:
REKLAMA
- ulgę rehabilitacyjną – odliczenie kosztów leczenia, leków czy wyrobów medycznych od podatku,
- dofinansowanie leczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- skrócony czas pracy – 7 godzin dziennie zamiast 8,
- dodatkową przerwę w pracy,
- 10 dni urlopu więcej w roku na badania i wizyty lekarskie,
- turnusy rehabilitacyjne bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego,
- refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Orzeczenie o niepełnosprawności - co daje PFRON?
- Dofinansowanie do likwidacji barier w mieszkaniu – np. remont łazienki czy przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej jeżeli choroba
- Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego – w tym również wyrobów medycznych, np. pieluchomajtek (część kosztów pokrywa NFZ, a część PFRON/MOPS/PCPR).
- Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – refundacja pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych.
- Refundacje składek na ubezpieczenia społeczne – dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Aby uzyskać pomoc z PFRON wniosek składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) albo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) – to te instytucje realizują środki z PFRON na poziomie lokalnym.
Orzeczenie o niepełnosprawności osoby onkologicznej to też wsparcie dla pracodawców
Orzeczenie o niepełnosprawności to nie tylko korzyść dla pacjenta. Pracodawca, który zatrudnia osobę z takim dokumentem, może korzystać z ulg i dofinansowań przewidzianych przez PFRON – m.in. dopłat do wynagrodzenia, obniżonych składek czy funduszy na dostosowanie stanowiska pracy.
Dlaczego warto pamiętać o orzeczeniu o niepełnosprawności?
Chociaż chorzy zwykle koncentrują się na leczeniu i powrocie do zdrowia, warto pamiętać, że orzeczenie o niepełnosprawności to realne wsparcie finansowe i organizacyjne. To dodatkowe dni wolne, ulgi podatkowe i dopłaty, które mogą ułatwić codzienne życie w trakcie choroby.
Warto wiedzieć, że o orzeczenie nie musi ubiegać się sama osoba chora. Zdarza się, że w trakcie leczenia pacjent nie ma siły ani głowy do formalności. W takim przypadku wniosek może złożyć także osoba bliska - członek rodziny, opiekun prawny czy przedstawiciel ustawowy. Dzięki temu chory nie musi samodzielnie zajmować się dokumentacją i procedurą.
Gdzie szukać informacji na temat pomocy?
Zawsze warto pytać i szukać informacji o możliwej pomocy od państwa. Proponujemy szukać szczegółów na stronach rządowych www.gov.pl w zakładce Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub www.empatia.mpips.gov.pl. Pomocne informacje zamieszczają też ośrodki pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia.
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności – krok po kroku
1. Przygotuj dokumentację medyczną - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk wydawany przez poradnię lub szpital), wyniki badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, historię choroby.
2. Pobierz i wypełnij wniosek - formularz znajdziesz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) lub na stronie internetowej urzędu. we wniosku wskazujesz m.in. cel ubiegania się o orzeczenie np. ulgi, świadczenia, dostosowanie pracy.
3. Złóż wniosek w urzędzie - możesz to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie (jeśli dany urząd udostępnia taką opcję).
4. Oczekuj na wezwanie na komisję - pacjent jest zapraszany na posiedzenie zespołu orzekającego, gdzie lekarz i specjalista oceniają dokumentację i stan zdrowia. Jeśli pacjent nie jest w stanie dojechać na komisję zaznaczamy to we wniosku.
5. Odbierz decyzję - orzeczenie wydawane jest zwykle na czas określony np. 1–2 lata lub bezterminowo, jeśli stan zdrowia na to wskazuje.
6. Wykorzystaj orzeczenie - na podstawie orzeczenia możesz ubiegać się o ulgę rehabilitacyjną, dodatkowy urlop, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, zasiłki z MOPS/PCPR czy refundację składek ZUS, itp.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA