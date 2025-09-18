REKLAMA

Chorujesz na raka? Możesz starać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Jakie przywileje, zasiłki i ulgi przysługują osobie chorej na nowotwór w 2025 roku?

Chorujesz na raka? Możesz starać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Jakie przywileje, zasiłki i ulgi przysługują osobie chorej na nowotwór w 2025 roku?

18 września 2025, 17:29
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Rak a orzeczenie o niepełnosprawności 2025
Rak a orzeczenie o niepełnosprawności 2025 - komu przysługuje i co daje?
Choroba nowotworowa to trudne leczenie, ale trzeba wiedzieć, że to też prawo do dodatkowego wsparcia od państwa. Mało kto wie, że pacjenci onkologiczni mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, które otwiera drogę do wielu ulg, świadczeń i przywilejów. Sprawdź, kiedy rak daje prawo do orzeczenia i jakie korzyści można zyskać.

Rak a orzeczenie o niepełnosprawności 2025. Dlaczego warto starać się o orzeczenie?

Rak to choroba, która potrafi wyłączyć z codziennego funkcjonowania na wiele miesięcy. Właśnie dlatego pacjenci mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane jest nie tylko osobom z widocznymi dysfunkcjami, ale także chorym przewlekle, w tym onkologicznie. W praktyce oznacza to dostęp do specjalnych ulg i świadczeń, które pomagają przetrwać czas leczenia i rekonwalescencji.

Wielu chorych nie wie, że rak może być podstawą do uzyskania orzeczenia. Tymczasem dokument ten daje realne wsparcie – od ulg podatkowych, przez skrócony czas pracy, po dodatkowe dni wolne na badania czy rehabilitację. Orzeczenie ułatwia też uzyskanie refundacji kosztów leczenia i dostosowanie warunków pracy do potrzeb pacjenta.

Jak długo obowiązuje orzeczenie dla osoby onkologicznej?

W przypadku chorób onkologicznych orzeczenia zwykle wydawane są na określony czas – do momentu odzyskania sił i powrotu do normalnego funkcjonowania. Dzięki temu pacjent ma możliwość skorzystania z szeregu świadczeń w okresie najbardziej wymagającym. To rozwiązanie traktowane jest jako wsparcie tymczasowe, ale niezwykle potrzebne.

Jakie ulgi i przywileje przysługują pacjentom onkologicznym?

Pacjent onkologiczny z orzeczeniem o niepełnosprawności może liczyć na:

  • ulgę rehabilitacyjną – odliczenie kosztów leczenia, leków czy wyrobów medycznych od podatku,
  • dofinansowanie leczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • skrócony czas pracy – 7 godzin dziennie zamiast 8,
  • dodatkową przerwę w pracy,
  • 10 dni urlopu więcej w roku na badania i wizyty lekarskie,
  • turnusy rehabilitacyjne bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego,
  • refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Orzeczenie o niepełnosprawności - co daje PFRON?

  • Dofinansowanie do likwidacji barier w mieszkaniu – np. remont łazienki czy przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej jeżeli choroba 
  • Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego – w tym również wyrobów medycznych, np. pieluchomajtek (część kosztów pokrywa NFZ, a część PFRON/MOPS/PCPR).
  • Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – refundacja pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych.
  • Refundacje składek na ubezpieczenia społeczne – dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Aby uzyskać pomoc z PFRON wniosek składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) albo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) – to te instytucje realizują środki z PFRON na poziomie lokalnym.

Zobacz również:

Orzeczenie o niepełnosprawności osoby onkologicznej to też wsparcie dla pracodawców

Orzeczenie o niepełnosprawności to nie tylko korzyść dla pacjenta. Pracodawca, który zatrudnia osobę z takim dokumentem, może korzystać z ulg i dofinansowań przewidzianych przez PFRON – m.in. dopłat do wynagrodzenia, obniżonych składek czy funduszy na dostosowanie stanowiska pracy.

Dlaczego warto pamiętać o orzeczeniu o niepełnosprawności?

Chociaż chorzy zwykle koncentrują się na leczeniu i powrocie do zdrowia, warto pamiętać, że orzeczenie o niepełnosprawności to realne wsparcie finansowe i organizacyjne. To dodatkowe dni wolne, ulgi podatkowe i dopłaty, które mogą ułatwić codzienne życie w trakcie choroby.

Warto wiedzieć, że o orzeczenie nie musi ubiegać się sama osoba chora. Zdarza się, że w trakcie leczenia pacjent nie ma siły ani głowy do formalności. W takim przypadku wniosek może złożyć także osoba bliska - członek rodziny, opiekun prawny czy przedstawiciel ustawowy. Dzięki temu chory nie musi samodzielnie zajmować się dokumentacją i procedurą.

 
Zobacz również:

Gdzie szukać informacji na temat pomocy?

Zawsze warto pytać i szukać informacji o możliwej pomocy od państwa. Proponujemy szukać szczegółów na stronach rządowych www.gov.pl w zakładce Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub www.empatia.mpips.gov.pl. Pomocne informacje zamieszczają też ośrodki pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności – krok po kroku

1. Przygotuj dokumentację medyczną - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk wydawany przez poradnię lub szpital), wyniki badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, historię choroby.

2. Pobierz i wypełnij wniosek - formularz znajdziesz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) lub na stronie internetowej urzędu. we wniosku wskazujesz m.in. cel ubiegania się o orzeczenie np. ulgi, świadczenia, dostosowanie pracy.

3. Złóż wniosek w urzędzie - możesz to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie (jeśli dany urząd udostępnia taką opcję).

4. Oczekuj na wezwanie na komisję - pacjent jest zapraszany na posiedzenie zespołu orzekającego, gdzie lekarz i specjalista oceniają dokumentację i stan zdrowia. Jeśli pacjent nie jest w stanie dojechać na komisję zaznaczamy to we wniosku.

5. Odbierz decyzję - orzeczenie wydawane jest zwykle na czas określony np. 1–2 lata lub bezterminowo, jeśli stan zdrowia na to wskazuje.

6. Wykorzystaj orzeczenie - na podstawie orzeczenia możesz ubiegać się o ulgę rehabilitacyjną, dodatkowy urlop, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, zasiłki z MOPS/PCPR czy refundację składek ZUS, itp.

Źródło: INFOR
