REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?

Punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 września 2025, 13:31
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?
4134 zł świadczenia wspierającego. Ile punktów trzeba mieć w orzeczeniu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2024 roku system orzekania o niepełnosprawności w Polsce działa według nowych zasad. Obok tradycyjnych stopni pojawiły się punkty funkcjonalne, które decydują o wysokości świadczenia wspierającego. W 2025 roku comiesięczna pomoc może wynieść nawet 4134 zł. Wyjaśniamy, jak działa nowy mechanizm, komu przysługuje i jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek.

Od 2024 roku w Polsce obowiązuje nowy system oceny niepełnosprawności. Tradycyjne stopnie, lekki, umiarkowany i znaczny, uzupełniono o punktację funkcjonalną, która ma bezpośredni wpływ na przyznawanie świadczenia wspierającego. Dzięki tej reformie pomoc finansowa trafia bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, a jej wysokość zależy od realnych potrzeb w codziennym życiu, a nie wyłącznie od stopnia niepełnosprawności.

REKLAMA

REKLAMA

W marcu 2025 r., po waloryzacji renty socjalnej, kwoty świadczenia zostały podniesione. W najwyższym progu przekraczają już 4 tys. zł brutto miesięcznie, co czyni to świadczenie jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia w systemie zabezpieczenia społecznego.

Jak działa punktacja w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Ocena dokonywana przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) opiera się na poziomie potrzeby wsparcia. Każdej osobie przyznaje się wynik w skali od 70 do 100 punktów, a im więcej punktów, tym większe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

Punktacja bazuje na zasadach ICF – Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, co podkreśla, że ocena nie ma wyłącznie charakteru medycznego. Liczy się to, jak osoba radzi sobie w codziennym życiu, czy wymaga wsparcia, jak często i w jakim zakresie.

REKLAMA

Punkty wynikają z oceny 32 obszarów codziennego życia, takich jak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • samodzielne poruszanie się i czynności higieniczne,
  • zdolność do jedzenia, ubierania się i komunikacji,
  • orientacja i podejmowanie decyzji,
  • częstotliwość i intensywność potrzebnej pomocy,
  • rodzaj wsparcia – od towarzyszącego po szczególne.

Każdej czynności przypisana jest waga (4 punkty). Jeżeli osoba wymaga wsparcia, mnoży się wagę przez współczynniki określające stopień niesamodzielności, rodzaj i częstotliwość pomocy. Następnie sumuje się 25 najwyższych wyników. To one tworzą ostateczną punktację, która decyduje o prawie do świadczenia wspierającego.

Kto ocenia – skład komisji

W skład zespołu oceniającego wchodzą co najmniej dwie osoby z różnych zawodów, np. lekarz, psycholog, fizjoterapeuta czy pedagog specjalny. Każdy z członków komisji musi mieć minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki temu decyzja nie jest jednostronna, a ocena uwzględnia zarówno aspekty medyczne, jak i społeczne oraz psychologiczne.

Etapy wdrażania świadczenia wspierającego

Świadczenie zostało zaplanowane etapami, co oznacza, że nie wszyscy uprawnieni mogą je pobierać od razu:

  • 2024 r. – prawo do świadczenia uzyskały osoby z oceną 87–100 pkt (najwyższa potrzeba wsparcia).
  • 2025 r. – dołączyły osoby z przedziału 78–86 pkt.
  • 2026 r. – świadczenie obejmie także osoby z wynikiem 70–77 pkt.

To bardzo istotne, choć minimalny próg wynosi 70 pkt, nie każda osoba może skorzystać z tego wsparcia już teraz.

Od kiedy można dostać świadczenie wspierające?

  • 2024 r. – w pierwszym etapie świadczenie było dostępne głównie dla osób z najwyższą punktacją (97–100). Dopuszczono też osoby z wynikiem 70 pkt, jeśli ich opiekunowie mieli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
  • 2025 r. – od stycznia katalog uprawnionych rozszerzono o osoby z punktacją 78–86 pkt. Oznacza to, że z pomocy korzysta dziś zdecydowanie większa grupa dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi świadczenie wspierające od marca 2025 r.?

Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto, a na jej podstawie przeliczane są progi świadczenia wspierającego. Aktualne kwoty:

  • 95–100 pkt – 220% renty socjalnej, czyli ok. 4134 zł brutto.
  • 90–94 pkt – 180% renty socjalnej, czyli ok. 3382 zł brutto.
  • 85–89 pkt – 120% renty socjalnej, czyli ok. 2255 zł brutto.
  • 80–84 pkt – 80% renty socjalnej, czyli ok. 1503 zł brutto.
  • 75–79 pkt – 60% renty socjalnej, czyli ok. 1128 zł brutto.
  • 70–74 pkt – 40% renty socjalnej, czyli ok. 752 zł brutto.

Kwoty zaokrągla się zawsze w górę do pełnych złotych.

Przykładowe obliczenia dla konkretnych wyników

Dla lepszego zobrazowania mechanizmu można wskazać przykłady:

  • Osoba z 79 punktami otrzymuje 1128 zł miesięcznie.
  • Przy 87 punktach świadczenie wynosi 2255 zł miesięcznie.
  • Osoba z 92 punktami ma prawo do 3383 zł miesięcznie.

Różnice te pokazują, że nawet kilka punktów w orzeczeniu przekłada się na realną zmianę finansową, w skali roku to często kilkanaście tysięcy złotych dodatkowego wsparcia.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające zostało zaprojektowane jako bezpośrednia pomoc finansowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały w orzeczeniu ocenę punktową w skali 70–100 pkt. Nie trafia ono, jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, do opiekuna, ale bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, co ma wzmocnić jej samodzielność i poczucie niezależności.

Mogą się o nie ubiegać osoby pełnoletnie, które posiadają decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) z określoną liczbą punktów. Przyznanie świadczenia zależy od progu punktowego, im wyższy wynik, tym wyższa kwota. W praktyce świadczenie obejmuje zarówno osoby całkowicie niesamodzielne, jak i te, które potrzebują częściowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie wspierające nie przysługuje dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. W ich przypadku obowiązują nadal świadczenia opiekuńcze dla rodziców lub opiekunów, np. świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Dopiero po osiągnięciu pełnoletności i uzyskaniu punktacji w WZON mogą samodzielnie ubiegać się o świadczenie wspierające.

Czy świadczenie wspierające można łączyć z innymi formami pomocy?

Tak. Prawo do świadczenia wspierającego nie wyklucza korzystania z innych źródeł wsparcia:

  • dodatku pielęgnacyjnego,
  • renty socjalnej (jeżeli spełnione są kryteria),
  • pomocy z MOPS i PCPR (zasiłki, usługi opiekuńcze),
  • dofinansowań z PFRON na sprzęt, rehabilitację czy turnusy.

Najważniejszą zmianą jest to, że pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekunów, jak miało to miejsce wcześniej.

Podstawa prawna

Powiązane
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak je zdobyć w 2025 r.
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak je zdobyć w 2025 r.
MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2025 roku
MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2025 roku
8 zmian w orzecznictwie i świadczeniach 2025. Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami
8 zmian w orzecznictwie i świadczeniach 2025. Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
10 listopada 2025 r. wolny od pracy
19 wrz 2025

Czy 10 listopada 2025 roku będzie wolny od pracy? Okazuje się, że w większości polskich firm pracownicy tego dnia nie muszą przychodzić do pracy. Pracodawca musi wyznaczyć w listopadzie dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę
Punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?
19 wrz 2025

Od 2024 roku system orzekania o niepełnosprawności w Polsce działa według nowych zasad. Obok tradycyjnych stopni pojawiły się punkty funkcjonalne, które decydują o wysokości świadczenia wspierającego. W 2025 roku comiesięczna pomoc może wynieść nawet 4134 zł. Wyjaśniamy, jak działa nowy mechanizm, komu przysługuje i jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek.
W ten sposób urodzeni w 1955 roku mogą uzyskać dwukrotnie wyższą emeryturę. ZUS wyjaśnia
19 wrz 2025

Dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może znacznie zwiększyć wysokość przyszłej emerytury. Jest to możliwe dzięki corocznym waloryzacjom składek oraz skróceniu okresu, przez który ZUS przewiduje wypłatę świadczenia, co pozwala na wzrost emerytury nawet o kilkadziesiąt procent. Oto szczegóły.
Światowy Dzień Bez Samochodu. Eksperci: Środek transportu wpływa na klimat
19 wrz 2025

22 września obchodzimy Światowy Dzień bez Samochodu. Z okazji tego dnia eksperci z Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB) wskazują, że rozwój transportu publicznego może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu celów klimatycznych Polski i Unii Europejskiej.

REKLAMA

Od 19 września 2025 r. droższe badanie techniczne auta. Stawki wzrosły z 51 do 149 zł
19 wrz 2025

Od piątku obowiązują wyższe opłaty za obowiązkowe badanie techniczne pojazdów. W przypadku samochodów osobowych stawka wzrosła o 51 zł, do 149 zł.
Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. [brutto netto]
19 wrz 2025

Minimalna stawka godzinowa ustalana dla każdego roku to kwota, jaka należy się za godzinę pracy na zleceniu lub umowie o świadczeniu usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu). Ile wynosi minimalna stawka brutto i netto w 2025 roku? Ile wyniesie po podwyżce w 2026 roku?
Rewolucja w liczeniu stażu pracy. Samorządy muszą przygotować się na zmiany od stycznia 2026 roku
19 wrz 2025

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która diametralnie zmienia sposób liczenia pracowniczego stażu pracy. Od 1 stycznia 2026 roku do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, będzie można wliczyć m.in. okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.
Wsparcie 5000 zł miesięcznie od MKiDN. I tak przez rok, czyli 60 000 zł do zgarnięcia! Zobacz, jak złożyć wniosek. Masz czas do 3 października
19 wrz 2025

W 2025 roku dostępna jest comiesięczna pomoc finansowa w postaci stypendium w kwocie 5000 zł. Każda osoba, która spełnia określone warunki, może złożyć wniosek do 3 października 2025 roku do godziny 16:00. Oto szczegóły.

REKLAMA

Czy będzie dodatek dla rencistów niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji?
19 wrz 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadal prowadzi prace nad wprowadzeniem dodatku dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej portalowi Infor.pl. Aktualnie nie można jednak wskazać terminu wejścia w życie planowanych zmian.
8 zmian w orzecznictwie i świadczeniach 2025. Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami
19 wrz 2025

Rok 2025 przynosi najpoważniejsze od lat zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności. Dotyczą one zarówno zasad wydawania orzeczeń, długości ich ważności, jak i powiązanych świadczeń czy przywilejów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Część regulacji już weszła w życie, inne obowiązują od połowy roku, a kolejne będą wdrażane w najbliższych miesiącach. Równolegle trwają prace nad dalszą deregulacją procedur oraz dostosowaniem polskiego systemu do standardów międzynarodowych, w tym zaleceń Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych.

REKLAMA