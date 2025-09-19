4134 zł świadczenia wspierającego. Ile punktów trzeba mieć w orzeczeniu?

Punkty w orzeczeniu o niepełnosprawności 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?
Od 2024 roku system orzekania o niepełnosprawności w Polsce działa według nowych zasad. Obok tradycyjnych stopni pojawiły się punkty funkcjonalne, które decydują o wysokości świadczenia wspierającego. W 2025 roku comiesięczna pomoc może wynieść nawet 4134 zł. Wyjaśniamy, jak działa nowy mechanizm, komu przysługuje i jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek.
- Jak działa punktacja w orzeczeniu o niepełnosprawności?
- Ile wynosi świadczenie wspierające od marca 2025 r.?
- Komu przysługuje świadczenie wspierające?
- Czy świadczenie wspierające można łączyć z innymi formami pomocy?
- Podstawa prawna
Od 2024 roku w Polsce obowiązuje nowy system oceny niepełnosprawności. Tradycyjne stopnie, lekki, umiarkowany i znaczny, uzupełniono o punktację funkcjonalną, która ma bezpośredni wpływ na przyznawanie świadczenia wspierającego. Dzięki tej reformie pomoc finansowa trafia bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, a jej wysokość zależy od realnych potrzeb w codziennym życiu, a nie wyłącznie od stopnia niepełnosprawności.
W marcu 2025 r., po waloryzacji renty socjalnej, kwoty świadczenia zostały podniesione. W najwyższym progu przekraczają już 4 tys. zł brutto miesięcznie, co czyni to świadczenie jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia w systemie zabezpieczenia społecznego.
Jak działa punktacja w orzeczeniu o niepełnosprawności?
Ocena dokonywana przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) opiera się na poziomie potrzeby wsparcia. Każdej osobie przyznaje się wynik w skali od 70 do 100 punktów, a im więcej punktów, tym większe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.
Punktacja bazuje na zasadach ICF – Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, co podkreśla, że ocena nie ma wyłącznie charakteru medycznego. Liczy się to, jak osoba radzi sobie w codziennym życiu, czy wymaga wsparcia, jak często i w jakim zakresie.
Punkty wynikają z oceny 32 obszarów codziennego życia, takich jak:
- samodzielne poruszanie się i czynności higieniczne,
- zdolność do jedzenia, ubierania się i komunikacji,
- orientacja i podejmowanie decyzji,
- częstotliwość i intensywność potrzebnej pomocy,
- rodzaj wsparcia – od towarzyszącego po szczególne.
Każdej czynności przypisana jest waga (4 punkty). Jeżeli osoba wymaga wsparcia, mnoży się wagę przez współczynniki określające stopień niesamodzielności, rodzaj i częstotliwość pomocy. Następnie sumuje się 25 najwyższych wyników. To one tworzą ostateczną punktację, która decyduje o prawie do świadczenia wspierającego.
Kto ocenia – skład komisji
W skład zespołu oceniającego wchodzą co najmniej dwie osoby z różnych zawodów, np. lekarz, psycholog, fizjoterapeuta czy pedagog specjalny. Każdy z członków komisji musi mieć minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki temu decyzja nie jest jednostronna, a ocena uwzględnia zarówno aspekty medyczne, jak i społeczne oraz psychologiczne.
Etapy wdrażania świadczenia wspierającego
Świadczenie zostało zaplanowane etapami, co oznacza, że nie wszyscy uprawnieni mogą je pobierać od razu:
- 2024 r. – prawo do świadczenia uzyskały osoby z oceną 87–100 pkt (najwyższa potrzeba wsparcia).
- 2025 r. – dołączyły osoby z przedziału 78–86 pkt.
- 2026 r. – świadczenie obejmie także osoby z wynikiem 70–77 pkt.
To bardzo istotne, choć minimalny próg wynosi 70 pkt, nie każda osoba może skorzystać z tego wsparcia już teraz.
Od kiedy można dostać świadczenie wspierające?
- 2024 r. – w pierwszym etapie świadczenie było dostępne głównie dla osób z najwyższą punktacją (97–100). Dopuszczono też osoby z wynikiem 70 pkt, jeśli ich opiekunowie mieli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 2025 r. – od stycznia katalog uprawnionych rozszerzono o osoby z punktacją 78–86 pkt. Oznacza to, że z pomocy korzysta dziś zdecydowanie większa grupa dorosłych osób z niepełnosprawnościami.
Ile wynosi świadczenie wspierające od marca 2025 r.?
Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto, a na jej podstawie przeliczane są progi świadczenia wspierającego. Aktualne kwoty:
- 95–100 pkt – 220% renty socjalnej, czyli ok. 4134 zł brutto.
- 90–94 pkt – 180% renty socjalnej, czyli ok. 3382 zł brutto.
- 85–89 pkt – 120% renty socjalnej, czyli ok. 2255 zł brutto.
- 80–84 pkt – 80% renty socjalnej, czyli ok. 1503 zł brutto.
- 75–79 pkt – 60% renty socjalnej, czyli ok. 1128 zł brutto.
- 70–74 pkt – 40% renty socjalnej, czyli ok. 752 zł brutto.
Kwoty zaokrągla się zawsze w górę do pełnych złotych.
Przykładowe obliczenia dla konkretnych wyników
Dla lepszego zobrazowania mechanizmu można wskazać przykłady:
- Osoba z 79 punktami otrzymuje 1128 zł miesięcznie.
- Przy 87 punktach świadczenie wynosi 2255 zł miesięcznie.
- Osoba z 92 punktami ma prawo do 3383 zł miesięcznie.
Różnice te pokazują, że nawet kilka punktów w orzeczeniu przekłada się na realną zmianę finansową, w skali roku to często kilkanaście tysięcy złotych dodatkowego wsparcia.
Komu przysługuje świadczenie wspierające?
Świadczenie wspierające zostało zaprojektowane jako bezpośrednia pomoc finansowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały w orzeczeniu ocenę punktową w skali 70–100 pkt. Nie trafia ono, jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, do opiekuna, ale bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, co ma wzmocnić jej samodzielność i poczucie niezależności.
Mogą się o nie ubiegać osoby pełnoletnie, które posiadają decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) z określoną liczbą punktów. Przyznanie świadczenia zależy od progu punktowego, im wyższy wynik, tym wyższa kwota. W praktyce świadczenie obejmuje zarówno osoby całkowicie niesamodzielne, jak i te, które potrzebują częściowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Świadczenie wspierające nie przysługuje dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. W ich przypadku obowiązują nadal świadczenia opiekuńcze dla rodziców lub opiekunów, np. świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Dopiero po osiągnięciu pełnoletności i uzyskaniu punktacji w WZON mogą samodzielnie ubiegać się o świadczenie wspierające.
Czy świadczenie wspierające można łączyć z innymi formami pomocy?
Tak. Prawo do świadczenia wspierającego nie wyklucza korzystania z innych źródeł wsparcia:
- dodatku pielęgnacyjnego,
- renty socjalnej (jeżeli spełnione są kryteria),
- pomocy z MOPS i PCPR (zasiłki, usługi opiekuńcze),
- dofinansowań z PFRON na sprzęt, rehabilitację czy turnusy.
Najważniejszą zmianą jest to, że pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekunów, jak miało to miejsce wcześniej.
Podstawa prawna
