4134 zł świadczenia wspierającego. Ile punktów trzeba mieć w orzeczeniu?

Od 2024 roku system orzekania o niepełnosprawności w Polsce działa według nowych zasad. Obok tradycyjnych stopni pojawiły się punkty funkcjonalne, które decydują o wysokości świadczenia wspierającego. W 2025 roku comiesięczna pomoc może wynieść nawet 4134 zł. Wyjaśniamy, jak działa nowy mechanizm, komu przysługuje i jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek.

Od 2024 roku w Polsce obowiązuje nowy system oceny niepełnosprawności. Tradycyjne stopnie, lekki, umiarkowany i znaczny, uzupełniono o punktację funkcjonalną, która ma bezpośredni wpływ na przyznawanie świadczenia wspierającego. Dzięki tej reformie pomoc finansowa trafia bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, a jej wysokość zależy od realnych potrzeb w codziennym życiu, a nie wyłącznie od stopnia niepełnosprawności.

W marcu 2025 r., po waloryzacji renty socjalnej, kwoty świadczenia zostały podniesione. W najwyższym progu przekraczają już 4 tys. zł brutto miesięcznie, co czyni to świadczenie jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia w systemie zabezpieczenia społecznego.

Jak działa punktacja w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Ocena dokonywana przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) opiera się na poziomie potrzeby wsparcia. Każdej osobie przyznaje się wynik w skali od 70 do 100 punktów, a im więcej punktów, tym większe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

Punktacja bazuje na zasadach ICF – Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, co podkreśla, że ocena nie ma wyłącznie charakteru medycznego. Liczy się to, jak osoba radzi sobie w codziennym życiu, czy wymaga wsparcia, jak często i w jakim zakresie.

Punkty wynikają z oceny 32 obszarów codziennego życia, takich jak:

samodzielne poruszanie się i czynności higieniczne,

zdolność do jedzenia, ubierania się i komunikacji,

orientacja i podejmowanie decyzji,

częstotliwość i intensywność potrzebnej pomocy,

rodzaj wsparcia – od towarzyszącego po szczególne.

Każdej czynności przypisana jest waga (4 punkty). Jeżeli osoba wymaga wsparcia, mnoży się wagę przez współczynniki określające stopień niesamodzielności, rodzaj i częstotliwość pomocy. Następnie sumuje się 25 najwyższych wyników. To one tworzą ostateczną punktację, która decyduje o prawie do świadczenia wspierającego.

Kto ocenia – skład komisji

W skład zespołu oceniającego wchodzą co najmniej dwie osoby z różnych zawodów, np. lekarz, psycholog, fizjoterapeuta czy pedagog specjalny. Każdy z członków komisji musi mieć minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki temu decyzja nie jest jednostronna, a ocena uwzględnia zarówno aspekty medyczne, jak i społeczne oraz psychologiczne.

Etapy wdrażania świadczenia wspierającego

Świadczenie zostało zaplanowane etapami, co oznacza, że nie wszyscy uprawnieni mogą je pobierać od razu:

2024 r. – prawo do świadczenia uzyskały osoby z oceną 87–100 pkt (najwyższa potrzeba wsparcia).

– prawo do świadczenia uzyskały osoby z oceną (najwyższa potrzeba wsparcia). 2025 r. – dołączyły osoby z przedziału 78–86 pkt .

– dołączyły osoby z przedziału . 2026 r. – świadczenie obejmie także osoby z wynikiem 70–77 pkt.

To bardzo istotne, choć minimalny próg wynosi 70 pkt, nie każda osoba może skorzystać z tego wsparcia już teraz.

Od kiedy można dostać świadczenie wspierające?

2024 r. – w pierwszym etapie świadczenie było dostępne głównie dla osób z najwyższą punktacją (97–100). Dopuszczono też osoby z wynikiem 70 pkt , jeśli ich opiekunowie mieli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

– w pierwszym etapie świadczenie było dostępne głównie dla osób z najwyższą punktacją (97–100). Dopuszczono też osoby z wynikiem , jeśli ich opiekunowie mieli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 2025 r. – od stycznia katalog uprawnionych rozszerzono o osoby z punktacją 78–86 pkt. Oznacza to, że z pomocy korzysta dziś zdecydowanie większa grupa dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi świadczenie wspierające od marca 2025 r.?

Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto, a na jej podstawie przeliczane są progi świadczenia wspierającego. Aktualne kwoty:

95–100 pkt – 220% renty socjalnej, czyli ok. 4134 zł brutto .

– 220% renty socjalnej, czyli ok. . 90–94 pkt – 180% renty socjalnej, czyli ok. 3382 zł brutto .

– 180% renty socjalnej, czyli ok. . 85–89 pkt – 120% renty socjalnej, czyli ok. 2255 zł brutto .

– 120% renty socjalnej, czyli ok. . 80–84 pkt – 80% renty socjalnej, czyli ok. 1503 zł brutto .

– 80% renty socjalnej, czyli ok. . 75–79 pkt – 60% renty socjalnej, czyli ok. 1128 zł brutto .

– 60% renty socjalnej, czyli ok. . 70–74 pkt – 40% renty socjalnej, czyli ok. 752 zł brutto.

Kwoty zaokrągla się zawsze w górę do pełnych złotych.

Przykładowe obliczenia dla konkretnych wyników

Dla lepszego zobrazowania mechanizmu można wskazać przykłady:

Osoba z 79 punktami otrzymuje 1128 zł miesięcznie .

otrzymuje . Przy 87 punktach świadczenie wynosi 2255 zł miesięcznie .

świadczenie wynosi . Osoba z 92 punktami ma prawo do 3383 zł miesięcznie.

Różnice te pokazują, że nawet kilka punktów w orzeczeniu przekłada się na realną zmianę finansową, w skali roku to często kilkanaście tysięcy złotych dodatkowego wsparcia.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające zostało zaprojektowane jako bezpośrednia pomoc finansowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały w orzeczeniu ocenę punktową w skali 70–100 pkt. Nie trafia ono, jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, do opiekuna, ale bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, co ma wzmocnić jej samodzielność i poczucie niezależności.

Mogą się o nie ubiegać osoby pełnoletnie, które posiadają decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) z określoną liczbą punktów. Przyznanie świadczenia zależy od progu punktowego, im wyższy wynik, tym wyższa kwota. W praktyce świadczenie obejmuje zarówno osoby całkowicie niesamodzielne, jak i te, które potrzebują częściowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie wspierające nie przysługuje dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. W ich przypadku obowiązują nadal świadczenia opiekuńcze dla rodziców lub opiekunów, np. świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Dopiero po osiągnięciu pełnoletności i uzyskaniu punktacji w WZON mogą samodzielnie ubiegać się o świadczenie wspierające.

Czy świadczenie wspierające można łączyć z innymi formami pomocy?

Tak. Prawo do świadczenia wspierającego nie wyklucza korzystania z innych źródeł wsparcia:

dodatku pielęgnacyjnego,

renty socjalnej (jeżeli spełnione są kryteria),

pomocy z MOPS i PCPR (zasiłki, usługi opiekuńcze),

dofinansowań z PFRON na sprzęt, rehabilitację czy turnusy.

Najważniejszą zmianą jest to, że pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekunów, jak miało to miejsce wcześniej.

