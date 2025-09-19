Wsparcie 5000 zł miesięcznie od MKiDN. I tak przez rok, czyli 60 000 zł do zgarnięcia! Zobacz, jak złożyć wniosek. Masz czas do 3 października

W 2025 roku dostępna jest comiesięczna pomoc finansowa w postaci stypendium w kwocie 5000 zł. Każda osoba, która spełnia określone warunki, może złożyć wniosek do 3 października 2025 roku do godziny 16:00. Oto szczegóły.

Nowa edycja programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) ponownie uruchamia program stypendialny, którego celem jest wsparcie finansowe dla indywidualnych projektów w szeroko pojętym sektorze kultury. Inicjatywa ta ma na celu stymulowanie rozwoju zawodowego artystów, twórców, a także osób zaangażowanych w animację, edukację i badania nad kulturą oraz dziedzictwem narodowym. Termin składania wniosków w obecnej edycji upływa 3 października 2025 roku o godzinie 16:00.

Profil kandydata i obszary wspieranych działań

Program stypendialny jest adresowany do osób fizycznych, które aktywnie działają zawodowo w obszarze kultury. O wsparcie mogą ubiegać się profesjonaliści realizujący autorskie przedsięwzięcia artystyczne, jak również specjaliści zajmujący się upowszechnianiem kultury czy opieką nad zabytkami. Dofinansowanie przyznawane jest na realizację konkretnych, zdefiniowanych we wniosku projektów, które wpisują się w dwie główne kategorie:

Projekty o charakterze twórczym – obejmujące takie dziedziny jak: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, etc.), muzyka, taniec, teatr i performance, film, działalność konserwatorska i opieka nad zabytkami, sztuka i rzemiosło ludowe. Projekty związane z upowszechnianiem kultury – wspierające inicjatywy z zakresu: animacji i edukacji kulturalnej, rozwoju kadr kultury i zarządzania w sektorze kulturalnym.

Ograniczenia i kryteria wykluczające

Nie wszystkie osoby mogą ubiegać się o stypendium. Z możliwości aplikowania wyłączone są następujące grupy:

Uczniowie oraz studenci studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Dotyczy to również osób studiujących na uczelniach zagranicznych.

Osoby, które w momencie składania wniosku realizują już inny projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymały i rozliczyły stypendium z tego samego programu.

Osoby, które w przeszłości zostały zobowiązane do zwrotu stypendium z powodu niewywiązania się z umowy – wykluczenie to obowiązuje przez trzy lata od daty wezwania do zwrotu lub spłaty ostatniej raty.

Pracownicy zatrudnieni w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Okres realizacji stypendium

Stypendium cechuje się elastycznością co do okresu realizacji, który musi jednak w całości mieścić się w roku kalendarzowym 2026. Wnioskodawcy mogą wybrać jeden z wariantów:

Stypendium roczne: od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.

Stypendium półroczne: realizowane w pierwszym (styczeń-czerwiec) lub drugim (lipiec-grudzień) półroczu 2026 roku.

Stypendium na inny okres: niestandardowy, ale trwający nieprzerwanie przez co najmniej trzy kolejne miesiące w ramach roku 2026.

Wysokość wsparcia finansowego

Miesięczna kwota stypendium wynosi 5000 zł brutto, co przekłada się na 4400 zł netto ("na rękę"). W zależności od długości trwania projektu, całkowita kwota wsparcia wyniesie:

Przy stypendium rocznym: 60 000 zł brutto (52 800 zł netto).

Przy stypendium półrocznym: 30 000 zł brutto (26 400 zł netto).

Procedura aplikacyjna i ocena wniosków

Proces ubiegania się o stypendium jest w pełni zinformatyzowany.

Złożenie wniosku: Aplikację należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego systemu elektronicznego SOP-stypendia, w nieprzekraczalnym terminie do 3 października br., do godziny 16:00. Wymagane dokumenty: Wniosek musi zawierać szczegółową koncepcję projektu oraz portfolio dokumentujące dotychczasowe osiągnięcia i dorobek kandydata. Proces oceny: Po zamknięciu naboru wnioski przechodzą dwuetapową weryfikację. Pierwszy etap to ocena formalna, sprawdzająca kompletność i zgodność z regulaminem. Drugi etap to ocena merytoryczna, dokonywana przez Komisję ekspertów powołaną przez Ministra. Decyzja i ogłoszenie wyników: Ostateczną listę stypendystów zatwierdza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji Komisji. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa.

Na co nie można przeznaczyć środków stypendialnych?

Finansowanie ma ściśle określony cel i nie może być traktowane jako dowolne wsparcie. Istnieje katalog wydatków, na które nie można przeznaczyć pieniędzy ze stypendium. Należą do nich: