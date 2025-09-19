Ważna zmiana w 800 plus. Sejm uchwalił nowe zasady dla Ukraińców
Sejm przyjął ustawę, która przedłuża do 4 marca 2026 roku legalny pobyt w Polsce dla uchodźców z Ukrainy. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu świadczeń, w tym powiązanie wypłat świadczenia 800 plus z podjęciem pracy przez obywateli Ukrainy.
Ważna zmiana w 800 plus. Sejm uchwalił nowe zasady dla Ukraińców
Nowa ustawa, uchwalona przez Sejm, przedłuża legalny pobyt ukraińskich uchodźców w Polsce do 4 marca 2026 roku. Celem nowych regulacji jest uszczelnienie systemu świadczeń społecznych, aby przysługiwały one tylko tym cudzoziemcom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu zawodowym.
Główne zmiany
- Świadczenie 800 plus oraz inne świadczenia rodzinne będą przysługiwać wyłącznie Ukraińcom, którzy są aktywni zawodowo i zarabiają co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (czyli 2333 zł brutto w 2025 roku).
- ZUS będzie co miesiąc automatycznie weryfikował zatrudnienie cudzoziemców i wstrzymywał wypłaty w przypadku braku aktywności zawodowej. Będzie też sprawdzał, czy dana osoba nie opuściła Polski.
- Wprowadzono obowiązek posiadania numeru PESEL zarówno dla cudzoziemców, jak i ich dzieci, co ma ułatwić identyfikację i weryfikację uprawnień.
- Zostaną ograniczone niektóre świadczenia zdrowotne dla dorosłych obywateli Ukrainy, takie jak programy zdrowotne, rehabilitacja czy leczenie stomatologiczne.
Proces legislacyjny
Ustawę poparło 227 posłów, a 194 było przeciw. Wcześniej odrzucono m.in. propozycje Konfederacji (odrzucenie całej ustawy), PiS (zaostrzenie kar za nielegalne przekraczanie granicy, zaostrzenie warunków uzyskania obywatelstwa) oraz propozycje opozycji dotyczące m.in. powiązania świadczenia 800 plus z zatrudnieniem również w przypadku polskich obywateli (Klaudia Jachira, KO). Poprawek nie uzyskało także koło Razem. Nowe przepisy powstały po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował poprzednią nowelizację, argumentując, że świadczenia powinny być powiązane z pracą. Nowa ustawa ma wejść w życie po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, a teraz trafiła pod obrady Senatu.
