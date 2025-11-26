REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 3757 zł miesięcznie dla tej grupy seniorów od ZUS. Sprawdź, czy się kwalifikujesz do otrzymania nowego świadczenia!

3757 zł miesięcznie dla tej grupy seniorów od ZUS. Sprawdź, czy się kwalifikujesz do otrzymania nowego świadczenia!

26 listopada 2025, 10:03
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
3757 zł miesięcznie dla seniorów od ZUS. Sprawdź, czy się kwalifikujesz!
Zarobki seniorów, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci, wzrosną, co wiąże się z wprowadzeniem nowego świadczenia, które ma na celu zastąpienie programu "Mama 4+". Jego nazwa to "Rodzice 4+", a ma wejść w życie, by wyrównać dotychczasowe nierówności. Oto szczegóły.

Nowa decyzja ZUS: Seniorzy mogą dostać 3757 zł miesięcznie. Sprawdź, czy się kwalifikujesz!

Program "Rodzice 4+" zastąpi dotychczasowe świadczenie, potocznie nazywane "Mama 4+", aby zniwelować nierówności, na które wielokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniejszy program był przeznaczony głównie dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, jednak z różnych powodów (np. rezygnacji z pracy, by zająć się dziećmi) nie nabyły prawa do emerytury lub renty. Mimo że z zasady świadczenie to było przeznaczone dla kobiet, to w niektórych przypadkach mogli je otrzymać również ojcowie.

Nowe warunki i wyższe świadczenie

Według nowych zasad, zaproponowanych przez ZUS, świadczenie w wysokości 1878,91 zł ma przysługiwać każdemu z rodziców, który wychował co najmniej czworo dzieci. Oznacza to, że łącznie w domowym budżecie może pojawić się aż 3757,82 zł miesięcznie.

Kto może skorzystać z programu "Rodzice 4+"?

Aby ubiegać się o świadczenie, należy spełnić następujące kryteria:

  • wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • liczba dzieci: wychowanie co najmniej czworga dzieci (biologicznych, adoptowanych lub z rodziny zastępczej),
  • zamieszkanie w Polsce: co najmniej 10 lat mieszkania w Polsce i posiadanie w kraju interesów życiowych,
  • obywatelstwo: polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wniosek o świadczenie należy złożyć w placówce ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Program "Rodzice 4 plus" - najważniejsze informacje

Program "Rodzice 4 plus" to forma wsparcia emerytalno-rentowego dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Jest to kontynuacja i rozszerzenie programu "Mama 4 Plus", który przysługiwał przede wszystkim kobietom (matkom) po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, aby wychować liczną rodzinę. Obecnie program obejmuje także ojców w sytuacjach, gdy samotnie wychowywali dzieci po śmierci lub porzuceniu przez matkę.

Świadczenie w ramach programu "Rodzice 4 Plus" wynosi od 1 marca 2025 roku 1878,91 zł brutto miesięcznie, co odpowiada najniższej emeryturze w Polsce. Jeśli uprawniony rodzic pobiera już emeryturę lub rentę niższą niż ta kwota, świadczenie stanowi uzupełnienie do minimalnej emerytury. Żeby otrzymać to świadczenie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub KRUS i spełnić warunki dotyczące wieku, liczby wychowanych dzieci oraz prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Z programu mogą korzystać osoby, które:

  • wychowały co najmniej czworo dzieci (w tym również przysposobionych),
  • osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat),
  • nie mają prawa do emerytury lub renty w wysokości co najmniej minimalnej emerytury,
  • mogą być również ojcami, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub ich nie wychowywała.
