3757 zł miesięcznie dla tej grupy seniorów od ZUS. Sprawdź, czy się kwalifikujesz do otrzymania nowego świadczenia!
Zarobki seniorów, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci, wzrosną, co wiąże się z wprowadzeniem nowego świadczenia, które ma na celu zastąpienie programu "Mama 4+". Jego nazwa to "Rodzice 4+", a ma wejść w życie, by wyrównać dotychczasowe nierówności. Oto szczegóły.
Program "Rodzice 4+" zastąpi dotychczasowe świadczenie, potocznie nazywane "Mama 4+", aby zniwelować nierówności, na które wielokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniejszy program był przeznaczony głównie dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, jednak z różnych powodów (np. rezygnacji z pracy, by zająć się dziećmi) nie nabyły prawa do emerytury lub renty. Mimo że z zasady świadczenie to było przeznaczone dla kobiet, to w niektórych przypadkach mogli je otrzymać również ojcowie.
Według nowych zasad, zaproponowanych przez ZUS, świadczenie w wysokości 1878,91 zł ma przysługiwać każdemu z rodziców, który wychował co najmniej czworo dzieci. Oznacza to, że łącznie w domowym budżecie może pojawić się aż 3757,82 zł miesięcznie.
Aby ubiegać się o świadczenie, należy spełnić następujące kryteria:
- wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
- liczba dzieci: wychowanie co najmniej czworga dzieci (biologicznych, adoptowanych lub z rodziny zastępczej),
- zamieszkanie w Polsce: co najmniej 10 lat mieszkania w Polsce i posiadanie w kraju interesów życiowych,
- obywatelstwo: polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Wniosek o świadczenie należy złożyć w placówce ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Program "Rodzice 4 plus" to forma wsparcia emerytalno-rentowego dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Jest to kontynuacja i rozszerzenie programu "Mama 4 Plus", który przysługiwał przede wszystkim kobietom (matkom) po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, aby wychować liczną rodzinę. Obecnie program obejmuje także ojców w sytuacjach, gdy samotnie wychowywali dzieci po śmierci lub porzuceniu przez matkę.
Świadczenie w ramach programu "Rodzice 4 Plus" wynosi od 1 marca 2025 roku 1878,91 zł brutto miesięcznie, co odpowiada najniższej emeryturze w Polsce. Jeśli uprawniony rodzic pobiera już emeryturę lub rentę niższą niż ta kwota, świadczenie stanowi uzupełnienie do minimalnej emerytury. Żeby otrzymać to świadczenie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub KRUS i spełnić warunki dotyczące wieku, liczby wychowanych dzieci oraz prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Z programu mogą korzystać osoby, które:
- wychowały co najmniej czworo dzieci (w tym również przysposobionych),
- osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat),
- nie mają prawa do emerytury lub renty w wysokości co najmniej minimalnej emerytury,
- mogą być również ojcami, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub ich nie wychowywała.
