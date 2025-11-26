REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca kobietom dodatek w wysokości 1035 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?

ZUS wypłaca kobietom dodatek w wysokości 1035 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 listopada 2025, 10:03
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze
ZUS wypłaca głównie kobietom dodatek w wysokości 1035 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2023 do 2024 roku średnia miesięczna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z ZUS wzrosła z 740 zł do 982 zł. Najnowsze dane z pierwszej połowy tego roku pokazują, że średnia kwota świadczenia wynosi już 1017 zł. Świadczenie to jest najczęściej wypłacane kobietom-emerytkom. Oto szczegóły.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające: zasady i kwoty

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "Mama 4 plus", to dodatek dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale ich emerytura jest niższa od minimalnej. Po marcowej waloryzacji emerytur maksymalna wysokość tego świadczenia wynosi 1878,91 zł. Wysokość wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji. ZUS wyrównuje emeryturę do poziomu emerytury minimalnej, a jeśli osoba nie ma żadnej emerytury, wypłaca świadczenie w pełnej wysokości.

REKLAMA

REKLAMA

Wypłaty i beneficjenci

W pierwszej połowie 2025 roku przeciętna kwota świadczenia wynosiła 1017 zł. W samym czerwcu średnia wypłata wzrosła do 1035 zł. Świadczenie otrzymuje blisko 60 tys. Polek i Polaków (w czerwcu było to 59,6 tys. osób). Chociaż odbiorcami są głównie kobiety, ojcowie również mogą ubiegać się o to wsparcie, ale tylko w szczególnych sytuacjach, gdy:

  • matka porzuciła rodzinę,
  • matka zmarła.

Jeśli ojciec, który samotnie wychował dzieci, nie wypracował emerytury minimalnej, może złożyć wniosek po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat).

Jak złożyć wniosek i kiedy można stracić świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek na formularzu ERSU, który można pobrać ze strony ZUS. ZUS może cofnąć wypłatę świadczenia, jeśli beneficjent podejmie pracę lub zacznie otrzymywać inne świadczenie. W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować ZUS, ponieważ w przypadku zatajenia informacji ZUS może zażądać zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

REKLAMA

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - najważniejsze informacje

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane także "Mama 4 plus", jest przeznaczone dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub nie podjęły pracy zarobkowej, aby wychowywać co najmniej czworo dzieci w rodzinach wielodzietnych. Mogą je otrzymać kobiety, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, oraz w wyjątkowych sytuacjach ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jeśli matka tych dzieci zmarła, porzuciła je lub długotrwale nie sprawowała nad nimi opieki. Świadczenie przysługuje także, jeśli wychowywało się dzieci własne, współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby otrzymać to świadczenie, osoba musi mieć miejsce zamieszkania w Polsce i ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. Ponadto musi być obywatelem Polski lub państwa UE/EFTA z prawem pobytu, lub stałego pobytu w Polsce, albo cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce. Prawo do świadczenia przysługuje, jeśli nie ma się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania lub jeśli prawo do emerytury, lub renty jest niższe niż minimalna emerytura.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie jest stała, lecz nie może przekroczyć kwoty najniższej emerytury, która w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie. Gdy osoba pobiera już emeryturę lub rentę niższą niż ta kwota, świadczenie uzupełnia je do poziomu najniższej emerytury. Jeśli nie ma innych świadczeń, świadczenie wypłacane jest w pełnej kwocie minimalnej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić środki utrzymania osobom, które poświęciły się wychowywaniu licznej rodziny i w związku z tym nie mają wystarczających dochodów na emeryturze. Wnioski o świadczenie składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi wychowanie dzieci i sytuację materialną wnioskodawcy. Świadczenie to jest corocznie waloryzowane.

Powiązane
Emeryci z dwoma przelewami od ZUS w październiku. Kto, dlaczego i kiedy dokładnie otrzyma podwójny przelew?
Emeryci z dwoma przelewami od ZUS w październiku. Kto, dlaczego i kiedy dokładnie otrzyma podwójny przelew?
Chcesz mieć wyższą emeryturę o minimum 600 zł? Wystarczy, że spełnisz ten jeden warunek
Chcesz mieć wyższą emeryturę o minimum 600 zł? Wystarczy, że spełnisz ten jeden warunek
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
26 lis 2025

Wraz z wdrożeniem unijnej Pay Transparency Directive, europejskie firmy stają przed dużym wyzwaniem. W Polsce problem nierówności płacowych wciąż jest znaczący, według „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024” nieskorygowana luka płacowa wyniosła 13%, a w 2025 r. średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet, a mężczyzn wynosiła 7,8%. Co zatem dalej? Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Nauczyciele mają dość. „Solidarność” rozpoczęła protesty: chcą nawet 11 tys. zł na rękę dla nauczyciela dyplomowanego
26 lis 2025

Rosnąca frustracja w szkołach znajduje ujście w ulicznych protestach. Nauczycielska „Solidarność” rozpoczęła ogólnopolską serię demonstracji i jasno stawia warunek rządowi: systemowe powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Związek twierdzi, że to jedyna droga, by uratować polską edukację.
Tymczasowe tablice rejestracyjne – jak je wyrobić, ile kosztują i kiedy są potrzebne?
26 lis 2025

Tymczasowe tablice rejestracyjne, popularne czerwone blachy, coraz częściej ratują kierowców w sytuacjach, gdy samochód nie może jeszcze dostać stałych numerów. Potrzebujesz ich do przejazdu na przegląd, po zgubieniu tablic albo po zakupie auta z zagranicy. Wyjaśniamy, jak je wyrobić, ile zapłacisz i w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać, żeby uniknąć mandatu.
Warszawa wprowadza nowe zasady w komunikacji miejskiej. Koniec leżenia na siedzeniach i blokowania miejsc
26 lis 2025

Warszawa zaostrza zasady w komunikacji miejskiej. Koniec z zajmowaniem kilku miejsc naraz, kładzeniem się na siedzeniach i traktowaniem fotela obok jak półki na plecak. Rada Miasta wprowadza nowe przepisy, a kontrolerzy dostaną realne narzędzia do reagowania na takie zachowania. Pasażer, który zablokuje miejsce lub podróżuje w pozycji półleżącej, może zostać wyproszony z pojazdu.

REKLAMA

Jak przygotować samochód na zimę: sprawdzone porady na śnieg, mróz i sól na drogach
26 lis 2025

Zima to najtrudniejszy czas dla samochodu: niskie temperatury, śliskie drogi, wszechobecna sól i błoto pośniegowe przyspieszają zużycie podzespołów i sprzyjają awariom. Odpowiednie przygotowanie auta do jazdy zimą znacząco zwiększa bezpieczeństwo i komfort oraz pozwala uniknąć kosztownych napraw. Sprawdź, o co zadbać, zanim spadnie pierwszy śnieg.
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami
26 lis 2025

Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Dzięki umowie z Grupą LUX MED OzN z PZSN START otrzymają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, w tym m.in. opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz innych świadczeń medycznych.
Tankujesz na zapas? Przekroczenie tego limitu to proszenie się o 2000 zł mandatu
26 lis 2025

Okresowe prognozy o wzrostach cen paliw dyktowane sytuacją na rynkach paliwowych lub kuszące promocje na stacjach skłaniają kierowców do robienia zapasów. Napełnianie kanistrów i przewożenie ich w bagażniku to powszechna praktyka, jednak wielu z nas zapomina, że benzyna i olej napędowy to towary niebezpieczne. Ich transport regulują surowe przepisy, a niewiedza w tym zakresie nie zwalnia z odpowiedzialności. Przekroczenie dozwolonych limitów lub użycie niewłaściwych pojemników może skończyć się karą finansową, która wielokrotnie przewyższy oszczędności wynikające z taniego tankowania.
TSUE: Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe legalnie zawarte w Niemczech i nie może odmówić transkrypcji aktu małżeństwa
25 lis 2025

W dniu 25 listopada 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu. Zdaniem TSUE jako że transkrypcja jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem pozwalającym na to, aby małżeństwo zawarte w innym państwie członkowskim zostało faktycznie uznane przez organy administracyjne - Polska jest zobowiązana stosować transkrypcję bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci.

REKLAMA

Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
25 lis 2025

Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.
Rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień" [MZ]
25 lis 2025

Już jest rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień". Komisja Oceny Projektów wybrała 5 wniosków do dofinansowania.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA