REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 września 2025, 11:30
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, co oznaczają symbole 01-U, 05-R czy 12-C i jakie świadczenia dają w 2025 roku
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i zastanawiasz się, co oznaczają symbole takie jak 01-U, 05-R czy 12-C? To nie przypadkowe skróty, lecz kody, które wprost decydują o Twoich prawach, od ulg podatkowych i kart parkingowych, po dopłaty z PFRON czy świadczenia z ZUS i MOPS. W 2025 roku ich znaczenie jeszcze wzrosło, bo zostały powiązane z katalogiem 208 chorób i nowym świadczeniem wspierającym. Sprawdź, jak odczytać symbole i co realnie dają.

rozwiń >

Jakie świadczenia i ulgi przysługują niepełnosprawnym w 2025 roku?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem (np. 01-U, 05-R, 10-N) otwiera dostęp do różnych świadczeń. Wiele z nich zależy również od stopnia niepełnosprawności (lekkiego, umiarkowanego, znacznego).

REKLAMA

REKLAMA

  • Ulga rehabilitacyjna w PIT. Pozwala odliczyć wydatki na leki, dojazdy, sprzęt rehabilitacyjny, opiekę, turnusy, przystosowanie mieszkania lub pojazdu – zasady pozostają bez zmian w porównaniu z latami poprzednimi.
  • Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł/mies. Świadczenie pomocowe (niepodlegające PIT), wypłacane przez gminę/MOPS. Przysługuje dzieciom z orzeczeniem, osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym, gdy niepełnosprawność powstała przed 21. r.ż., a także osobom powyżej 75 lat.
  • Świadczenie pielęgnacyjne – 3287/mies. Przysługuje opiekunom rezygnującym z pracy, by zająć się osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • Świadczenie wspierające – od ok. 752 zł do ponad 4 100 zł/mies. To nowe świadczenie wprowadzone w 2024 roku i kontynuowane w 2025. Przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, które uzyskają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia wydaną przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Ocena odbywa się w skali punktowej od 0 do 100. Minimalny próg uprawniający do świadczenia to 70 punktów. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, czyli od ok. 752 zł do ponad 4 100 zł miesięcznie (kwoty zależne od waloryzacji renty socjalnej). Świadczenie jest niezależne od wieku, dochodu ani statusu zawodowego
  • Renta socjalna. Dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu choroby od dzieciństwa (lub nauki). Kwota brutto wynosi 1 780,96 zł, netto 1 620,67 zł.
  • Dodatek dopełniający do renty socjalnej. Nowe świadczenie wprowadzone w 2025 r. Przyznawane automatycznie lub na wniosek osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji:
    • od 1 marca 2025: 2 610,72 zł brutto (~2 062,47 zł netto) Wypłacany raz do roku, od marca 2025 waloryzowany corocznie.
  • Zasiłek stały – maks. 1 229 zł/mies. Przyznawany przez MOPS osobom pozbawionym dochodów lub o niskim dochodzie. Od stycznia 2025 maksymalna kwota wzrosła do 1 229 zł miesięcznie.
  • Programy PFRON (np. Aktywny Samorząd). Oferują dofinansowania dla osób z określonymi symbolami (zwłaszcza 05-R, 10-N, 03-L, 01-U, 12-C):
    • Dopłaty do sprzętu (np. wózki, protezy, aparaty słuchowe),
    • Kursów, laptopów, dojazdów,
    • Zakupu auta – nawet 27 000 zł,
    • Przystosowania mieszkania (podjazdy, łazienki itp.).
  • Karta parkingowa i ulgi komunikacyjne. Dostępne przy odpowiednim symbolu i stopniu niepełnosprawności (zwłaszcza: 05-R, 10-N, 04-O, 01-U u dzieci):
    • ulgowe lub darmowe bilety MPK (w miastach, np. Warszawa, Poznań),
    • 37–78% zniżki na bilety PKP/PKS,
    • zwolnienia z opłat parkingowych,
    • miejsca postojowe "koperta".
  • Inne formy wsparcia. Możliwość skorzystania z:
    • asystenta osoby z niepełnosprawnością (programy lokalne),
    • indywidualizacji nauczania i egzaminów,
    • dostępu do terapii i rehabilitacji psychologiczno-pedagogicznej.

Ulgi i świadczenia przysługują nie dzięki samemu symbolowi, ale w połączeniu z odpowiednim stopniem oraz spełnieniem kryteriów (np. brak dochodu, wcześniejsze orzeczenie, wiek, rezygnacja z pracy).

Dlaczego warto znać symbole w orzeczeniu?

Orzeczenie o niepełnosprawności to nie tylko stopień (lekki, umiarkowany czy znaczny). Równie istotne są symbole, kody wskazujące główną przyczynę niepełnosprawności. To właśnie one, obok wskazanego stopnia, przesądzają o tym, czy można skorzystać z ulg podatkowych, dofinansowań, programów PFRON czy wsparcia oferowanego przez MOPS i NFZ. Dzięki nim instytucje mają podstawę do określenia, jakie świadczenia i formy pomocy przysługują konkretnej osobie. Zrozumienie symboli ułatwia nie tylko interpretację dokumentu, ale też praktyczne planowanie, od dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego, przez ulgi komunikacyjne, aż po dostęp do asystenta osobistego.

Jak czytać symbole w orzeczeniu o niepełnosprawności?

W polskim systemie orzekania każdy przypadek otrzymuje przypisany symbol przyczyny niepełnosprawności. Kod ten określa dominującą kategorię schorzenia, która była podstawą do wydania decyzji. Jego znajomość jest kluczowa, bo wiele ulg i uprawnień. Poniżej przedstawiamy aktualne symbole obowiązujące w 2025 roku wraz z ich znaczeniem.

REKLAMA

Co oznaczają symbole w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Symbol

Przykładowe schorzenia

Najczęstsze uprawnienia

01-U

– upośledzenie umysłowe

Zespół Downa, zespół Williamsa, zespół łamliwego chromosomu X

wsparcie edukacyjne, świadczenia dla opiekunów, ulgi w komunikacji

02-P

– choroby psychiczne

schizofrenia, depresja lekooporna, zaburzenia afektywne dwubiegunowe

świadczenia opiekuńcze, asystent osobisty, ulgi rehabilitacyjne

03-L

– zaburzenia głosu, mowy i słuchu

głuchota, głuchoniemota, afazja poudarowa

dopłaty do aparatów słuchowych, ulgi komunikacyjne

04-O

– choroby narządu wzroku

jaskra, retinopatia cukrzycowa, AMD

karta parkingowa, ulgi w transporcie

05-R

– upośledzenie narządu ruchu

amputacje, MPD, zwyrodnienia stawów, urazy kręgosłupa

dopłaty do wózków i sprzętu, adaptacja mieszkania, karta parkingowa

06-E

– epilepsja

padaczka lekooporna, zespół Lennoxa-Gastauta

świadczenia opiekuńcze, dopłaty do leczenia

07-S

– choroby układu oddechowego i krążenia

POChP, astma ciężka, niewydolność serca

ulgi podatkowe, zasiłki z MOPS, dofinansowania do leczenia

08-T

– choroby układu pokarmowego

Crohn, przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby

specjalistyczna dieta, ulgi rehabilitacyjne

09-M

– choroby układu moczowo-płciowego

niewydolność nerek, dializy, rak pęcherza

ulgi w leczeniu, zasiłek pielęgnacyjny

10-N

– choroby neurologiczne

udar, stwardnienie rozsiane, Parkinson, urazy rdzenia

dofinansowania PFRON, sprzęt ortopedyczny, świadczenia opiekuńcze

11-I

– inne schorzenia

cukrzyca z powikłaniami, mukowiscydoza, choroby metaboliczne

ulgi podatkowe, pomoc socjalna, świadczenia pielęgnacyjne

12-C

– całościowe zaburzenia rozwojowe

autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta

indywidualne nauczanie, asystent, świadczenia dla opiekunów

Co się zmieniło w 2025 roku w systemie orzekania?

Rok 2025 przyniósł największą od lat reformę orzekania o niepełnosprawności. Zmiany mają ujednolicić zasady w całej Polsce, zlikwidować niepotrzebną biurokrację i zapewnić bardziej sprawiedliwe traktowanie pacjentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Katalog 208 chorób – rozszerzona lista jednostek chorobowych, głównie genetycznych, neurologicznych i metabolicznych, które mają jednorodny, nieuleczalny przebieg. Każda z nich została powiązana z kodami ICD-10 i OMIM, co pozwala na jednolitą ocenę w całym kraju.
  • Ocena punktowa WZON – Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania wprowadziły punktację, która automatycznie przypisuje wskazania w punktach 7 i 8 orzeczenia. Dla 150 chorób oznacza to prawo do stałej opieki i rehabilitacji, a dla 58 – możliwość korzystania ze wsparcia opiekuna.
  • Bezterminowe orzeczenia – osoby z nieuleczalnymi chorobami (np. SMA, mukowiscydoza, zespół Retta) mogą otrzymać dokument bezterminowy. Dorośli z innymi jednostkami dostają orzeczenie na minimum 7 lat, a dzieci – do ukończenia 16. roku życia.
  • Świadczenie wspierające – nowy instrument finansowy, którego wysokość zależy od punktacji WZON. Kwota wynosi od 752 zł do 4134 zł miesięcznie i nie jest uzależniona od wieku czy dochodu.
  • Ujednolicenie systemu – koniec z różnicami między województwami. Ta sama diagnoza oznacza identyczne prawa w każdym regionie. Zespoły orzekające mogą być uzupełniane o lekarzy w trakcie specjalizacji, co przyspiesza procedury i skraca kolejki.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, trzeba złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) właściwego dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć aktualną dokumentację medyczną, która potwierdza rodzaj i przebieg schorzenia. Mogą to być m.in. zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala czy wyniki badań. Na tej podstawie komisja ustala zarówno symbol przyczyny niepełnosprawności, jak i jej stopień (lekki, umiarkowany lub znaczny).

Zespół orzekający ma prawo zaprosić wnioskodawcę na badanie albo wydać decyzję wyłącznie na podstawie dostarczonych dokumentów. Im bardziej kompletna i precyzyjna jest dokumentacja, tym większe szanse na orzeczenie zgodne z faktycznym stanem zdrowia. W przypadku niekorzystnej decyzji istnieje możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania w ciągu 14 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Powiązane
Lekki stopień niepełnosprawności: zasiłek z MOPS w 2025. Poznaj kwoty świadczeń i sprawdź jak wnioskować
Lekki stopień niepełnosprawności: zasiłek z MOPS w 2025. Poznaj kwoty świadczeń i sprawdź jak wnioskować
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września
Co mówić na komisji lekarskiej orzekającej o niepełnosprawności
Co mówić na komisji lekarskiej orzekającej o niepełnosprawności
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
24 wrz 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i zastanawiasz się, co oznaczają symbole takie jak 01-U, 05-R czy 12-C? To nie przypadkowe skróty, lecz kody, które wprost decydują o Twoich prawach, od ulg podatkowych i kart parkingowych, po dopłaty z PFRON czy świadczenia z ZUS i MOPS. W 2025 roku ich znaczenie jeszcze wzrosło, bo zostały powiązane z katalogiem 208 chorób i nowym świadczeniem wspierającym. Sprawdź, jak odczytać symbole i co realnie dają.
Unia Europejska wprowadza zmiany w przepisach. Chodzi o piece na gaz
24 wrz 2025

Zgodnie z opublikowanymi przez Komisję Europejską wytycznymi dotyczącymi dyrektywy EPBD, sprecyzowano, co oznacza "kocioł na paliwa kopalne" oraz "budynek o zerowej emisji". Celem tych wyjaśnień jest pomoc państwom członkowskim w interpretacji przepisów. Komisja wyjaśnia również, co oznaczają te regulacje w kontekście ewentualnego zakazu stosowania pieców gazowych.
Kiedy trzeba wypełnić druk SD-Z2? Praktyczny poradnik dla spadków i darowizn
24 wrz 2025

Otrzymujesz darowiznę od rodziców, zapis w testamencie albo dziedziczysz dom po bliskiej osobie? Wiele osób nie wie, że aby uniknąć podatku, trzeba wypełnić odpowiedni formularz – SD-Z2. Wyjaśniamy, kiedy i w jakich sytuacjach trzeba go złożyć, aby nie narazić się na dodatkowe koszty.
Sejm na żywo: 24 września 2025 [Transmisja online]
24 wrz 2025

W środę, 24 września rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Początek obrad zaplanowany został na godzinę 10:00.

REKLAMA

Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni – konsekwencje dla gospodarki i biznesu
24 wrz 2025

Jutro, w czwartek o godz. 0.01 w nocy, zostaną ponownie otwarte przejścia graniczne z Białorusią. Dwutygodniowy okres zamknięcia tej granicy to poważny wstrząs dla polskiej i europejskiej gospodarki. Zatrzymanie transportu na jednym z kluczowych korytarzy handlowych Unii Europejskiej – Jedwabnym Szlaku – powoduje straty liczone w setkach milionów euro, a skutki odczuwają nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także konsumenci i lokalne społeczności.
Jak oszczędzać, żeby żyć z odsetek? Zgromadź taką sumę i zapomnij o pracy
24 wrz 2025

Metoda opracowana przez ekspertów z Trinity University umożliwia utrzymanie się z odsetek od swoich oszczędności. Aby było to możliwe, należy zgromadzić kapitał, który jest 25 razy większy niż roczne wydatki. Oto szczegóły.
ZUS ma w październiku niespodziankę dla emerytów: nie jedno, a dwa świadczenia trafią na rachunki bankowe
24 wrz 2025

W październiku 2025 r. część emerytów będzie zaskoczona, ponieważ otrzyma od ZUS nie jeden, a dwa przelewy ze świadczeniem emerytalnym. Wyjaśniamy, skąd takie przesunięcia i kogo ono dotyczą.
Podział wierzycieli na grupy po nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego
24 wrz 2025

Wierzyciele objęci układem w restrukturyzacji mogą zostać podzieleni na grupy. W niektórych przypadkach, w myśl nowych przepisów, taki podział jest obowiązkowy. W zamyśle ustawodawcy ma to usprawnić proces restrukturyzacji.

REKLAMA

Jak rozpoznać bezpieczną taksówkę? Nowa inicjatywa „Zweryfikowana taksówka” PZPA w 2025 roku
23 wrz 2025

Bezpieczeństwo w taksówkach staje się priorytetem. Polski Związek Partnerów Aplikacyjnych uruchomił projekt „Zweryfikowana taksówka”, nowe oznaczenie, które ma ułatwić pasażerom wybór sprawdzonego przewoźnika. Każdy oznaczony pojazd i jego kierowca przechodzą wieloetapową weryfikację, od badań lekarskich i szkoleń, po kontrolę techniczną i monitoring GPS.
"Cyfrowy Księgowy 2.0" – konferencja SKwP o tym, jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki
24 wrz 2025

Konferencja "Cyfrowy Księgowy 2.0" to wyjątkowa okazja, by zgłębić wpływ najnowszych technologii na przyszłość księgowości. Wydarzenie ma nie tylko dostarczyć praktycznej wiedzy, lecz także zainspirować do pełnego wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji.

REKLAMA