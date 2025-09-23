REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co mówić na komisji lekarskiej orzekającej o niepełnosprawności

Co mówić na komisji lekarskiej orzekającej o niepełnosprawności

23 września 2025, 15:16
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Co mówić na komisji lekarskiej orzekającej o niepełnosprawności
Idziesz na komisję lekarską? Sprawdź, co mówić, żeby dostać orzeczenie o niepełnosprawności
shutterstock

Komisja lekarska trwa kilka minut, ale może zadecydować o Twoim dostępie do pieniędzy, ulg i wsparcia. Wystarczy źle dobrane zdanie, by stracić szansę na orzeczenie. Zobacz, jak przygotować się do rozmowy, jakie pytania najczęściej padają i czego absolutnie nie wolno mówić.

rozwiń >

Dlaczego komisja jest tak istotna?

Orzeczenie o niepełnosprawności otwiera drogę do wielu form wsparcia, od dodatków pieniężnych, przez ulgi podatkowe i komunikacyjne, aż po dostęp do programów PFRON. To właśnie od decyzji komisji zależy, czy zostaniesz zakwalifikowany do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego lub znacznego. Każdy z nich daje inne prawa i przywileje.

Stopnie niepełnosprawności i związane z nimi prawa

StopieńOpisMożliwe uprawnienia i skutki

Lekki

Upośledzenie sprawności organizmu, które utrudnia wykonywanie pracy, ale nie odbiera samodzielności w życiu codziennym.

Trudności w pracy na pełny etat, dostęp głównie do lokalnych ulg. Pomoc instytucjonalna (np. PCPR) przyznawana sporadycznie.

Umiarkowany

Osoba nie jest w stanie pracować w typowych warunkach albo potrzebuje częściowej pomocy w codziennych czynnościach.

Możliwość uzyskania zasiłków i dopłat do leków, ulgi komunikacyjne, dofinansowania z PFRON, wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Znaczny

Całkowita niezdolność do pracy lub zdolność wyłącznie w warunkach chronionych. Konieczność stałej lub długotrwałej opieki ze strony innych osób.

Najszerszy pakiet świadczeń: dodatek pielęgnacyjny, zasiłek stały, 100% ulg komunikacyjnych, darmowe przejazdy, asystent i opiekun. Możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury.

Dlatego komisja nie jest „formalnością”, ale punktem zwrotnym, który potrafi zmienić codzienne życie. Warto wejść do gabinetu przygotowanym i pewnym, że wiesz, co chcesz przekazać.

Co mówić na komisji lekarskiej, żeby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

Lekarze i specjaliści zasiadający w komisji posługują się terminologią medyczną i prawną. Twoim zadaniem jest opisać swoje codzienne trudności w sposób dla nich zrozumiały. Zamiast opowiadać historię swojego życia, skup się na tym, jakie ograniczenia powoduje choroba.

Jakie pytania najczęściej zadaje komisja lekarska ds. niepełnosprawności?

Na przykład, zamiast mówić: „Jakoś sobie radzę”, lepiej powiedzieć: „Samodzielne ubieranie się zajmuje mi ponad pół godziny i wymaga pomocy w zakładaniu butów i skarpetek”. To zdanie zawiera konkretną informację o czasie, zakresie trudności i potrzebie wsparcia.

Tak samo w odniesieniu do pracy, zamiast ogólnika: „Mam problemy z kręgosłupem”, powiedz: „Po godzinie siedzenia ból jest tak silny, że muszę się położyć, co uniemożliwia mi pracę na pełen etat”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komisja musi zobaczyć Twoje życie codzienne przez pryzmat realnych problemów. Najlepiej przygotować kilka przykładów odnoszących się do różnych sfer:

  • Życie zawodowe: pokaż, jak schorzenie uniemożliwia Ci wykonywanie obowiązków.
  • Życie domowe: opisz, ile czasu zajmują Ci proste czynności i kiedy potrzebujesz pomocy.
  • Stan psychiczny: nie pomijaj problemów emocjonalnych czy lęków – to również są ograniczenia wpływające na samodzielność.

Im bardziej obrazowo opiszesz swoje zmagania, tym łatwiej komisji zrozumieć, że Twój stan zdrowia rzeczywiście przekłada się na funkcjonowanie.

Jakie dokumenty zabrać na komisję orzekającą o niepełnosprawności?

Największe znaczenie ma dokumentacja medyczna. Komisja opiera się na papierach i często nie ma czasu, by dopytywać o szczegóły. Dlatego przygotuj kompletną i aktualną teczkę:

  • zaświadczenia od lekarzy specjalistów,
  • wyniki badań (RTG, MRI, TK, USG),
  • wypisy ze szpitali,
  • listę leków wraz ze skutkami ubocznymi.

Najlepiej, jeśli zaświadczenia nie są starsze niż 6–12 miesięcy. Dokumenty uporządkuj chronologicznie lub według specjalizacji, a kopie włóż osobno, by móc je zostawić komisji.

Zachowanie w trakcie rozmowy

Rozmowa powinna być rzeczowa i spokojna. Warto pamiętać o kilku zasadach:

  • Nie wypełniaj ciszy na siłę. Komisja może milczeć, analizując dokumenty – daj im czas.
  • Mów spokojnym tonem. Nie wyolbrzymiaj, ale też nie bagatelizuj swoich problemów.
  • Bądź uprzejmy. Emocje są naturalne, ale zbyt gwałtowne reakcje mogą zostać źle odebrane.
  • Skup się na celu. Nie chodzi o to, by udowodnić swoją zaradność, ale by pokazać ograniczenia.

Czego nie wolno mówić na komisji lekarskiej, bo może zaszkodzić decyzji?

Nie mów zdań w rodzaju: „Nie potrzebuję pomocy”, „Nie mam już objawów” czy „Nie chcę nikomu zabierać pieniędzy”. Takie wypowiedzi mogą sprawić, że komisja uzna Cię za osobę w pełni samodzielną. Nawet jeśli chcesz zabrzmieć skromnie, to działa na Twoją niekorzyść.

Czy można odwołać się od decyzji komisji lekarskiej i jak to zrobić?

Warto mieć świadomość, że jako osoba badana masz swoje prawa. Możesz zabrać ze sobą osobę towarzyszącą – choć nie zawsze wejdzie z Tobą, jej obecność daje wsparcie i pozwala potwierdzić objawy. Masz prawo do przerwy w trakcie badania, jeśli czujesz się źle. A przede wszystkim masz prawo do odwołania się od decyzji – w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Trzy rzeczy, które musisz zapamiętać

  1. Mów o ograniczeniach, nie o możliwościach. Komisja musi zobaczyć, jak bardzo choroba wpływa na codzienne życie.
  2. Oprzyj się na dokumentach. Im pełniejsza i nowsza dokumentacja, tym większa szansa na pozytywną decyzję.
  3. Zachowaj spokój i rzeczowość. Nawet jeśli rozmowa będzie trudna, tylko jasne i konkretne informacje mogą Ci pomóc.

Podsumowanie

Komisja lekarska to nie egzamin z zaradności, ale procedura, która ma ocenić Twoje ograniczenia i potrzeby. Pamiętaj, że masz tylko kilka minut, by pokazać obraz swojej codzienności. Dobre przygotowanie, uporządkowane dokumenty i szczere, konkretne odpowiedzi mogą zdecydować o tym, czy otrzymasz wsparcie, którego naprawdę potrzebujesz.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

