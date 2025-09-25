REKLAMA

Jesienny Bon Turystyczny na Mazurach. Start 27 września, ale lepiej się spieszyć, bo pula środków ograniczona!

Jesienny Bon Turystyczny na Mazurach. Start 27 września, ale lepiej się spieszyć, bo pula środków ograniczona!

25 września 2025, 11:15
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Jesienny Bon Turystyczny na Mazurach. Start 27 września, ale lepiej się spieszyć, bo pula środków ograniczona!
Jesienny Bon Turystyczny na Mazurach to nowa inicjatywa, która ma na celu popularyzację podróżowania po Polsce poza szczytem sezonu, oferując mniejsze tłumy oraz dodatkowe wsparcie finansowe. Projekt ten ma potencjał, by odmienić oblicze krajowej turystyki i wyznaczyć nowy kierunek w planowaniu urlopów. Oto szczegóły.

Rewolucja w turystyce na Warmii i Mazurach – bon na jesienny wypoczynek

Tradycyjnie jesień w Polsce była okresem powrotu do obowiązków, a nie wypoczynku. W efekcie, po zakończeniu letniego szczytu, lokalna branża turystyczna (hotele, gastronomia) odnotowuje znaczny spadek ruchu, co prowadzi do strat, ograniczania działalności i pustych obiektów. Władze województwa warmińsko-mazurskiego, jednego z najpopularniejszych regionów wakacyjnych, postanowiły przełamać ten trend, zmieniając postrzeganie jesieni jako "okresu po wakacjach". Ich strategia zakłada, że w czasie, gdy turyści nie są przyciągani pogodą, można ich zachęcić ciszą, spokojem oraz konkretnym wsparciem finansowym. Ma to również wykorzystać rosnące trendy krótkich wyjazdów typu city break, podróży poza oczywistymi terminami i łączenia wypoczynku z pracą zdalną.

Warmińsko-Mazurski bon turystyczny: cel i beneficjenci

Województwo warmińsko-mazurskie wprowadza program bonów turystycznych, którego głównym celem jest promocja regionu w mniej popularnych miesiącach oraz wsparcie dla branży turystycznej. Samorządowcy chcą pokazać, że Warmia i Mazury to atrakcyjny kierunek przez cały rok – nie tylko latem nad jeziorem, ale także jesienią, kiedy można podziwiać kolorowe lasy, zwiedzać gotyckie zamki bez tłumów czy korzystać ze SPA.

Marszałek Marcin Kuchciński podkreślił, że bon to konkretne zaproszenie do odkrywania regionu, który jesienią zyskuje więcej spokoju i przestrzeni, zachowując przy tym swoją przyrodę, kulturę i gościnność. Inicjatywa ta jest również reakcją na sukces podobnego projektu wprowadzonego wcześniej przez województwo podlaskie.

Zasady działania i wysokość dofinansowania

Program rusza w Światowy Dzień Turystyki – 27 września 2025 roku, a z dofinansowania będzie można korzystać w okresie od 1 października do 15 grudnia 2025 roku, czyli w najmniej popularnym turystycznie czasie.

Na pierwszą edycję przeznaczono 2 miliony złotych. Ze względu na ograniczoną pulę środków, obowiązywać będzie zasada "kto pierwszy, ten lepszy: Aby skorzystać z bonu, należy założyć konto na stronie bonwarmiamazury.pl (od 22 września 2025 roku), wygenerować bon (od 27 września) i otrzymać unikalny kod SMS-em/e-mailem, który następnie wykorzystuje się przy rezerwacji. Kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od standardu obiektu, pod warunkiem minimum dwóch noclegów w certyfikowanym miejscu:

  • 500 zł – w hotelach 3-, 4- i 5-gwiazdkowych.
  • 300 zł – w obiektach o niższym standardzie (np. pensjonaty, apartamenty).
  • 200 zł – w hostelach, schroniskach, agroturystyce.

Alternatywnie, obiekty partnerskie mogą oferować 10-procentowy rabat.

Jak zapowiedziała dyrektor Justyna Szostek, jesienna edycja jest pilotażem i planowana jest jego kontynuacja również wiosną 2026 roku. Sukces tego projektu może otworzyć nowy rozdział w krajowej turystyce, wspierając lokalne biznesy w trudnym okresie i zachęcając Polaków do tańszego wypoczynku poza głównym sezonem.

Źródło: INFOR
